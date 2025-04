Jeśli kobieta ma okres co 2 tygodnie, naturalnie może być tym zaniepokojona. Czy powinna się tym bardzo martwić? Czy okres zawsze musi być regularny i podręcznikowy? Nie musi. Wiele czynników może wpłynąć na regularność miesiączek. Nawet stres, odchudzanie czy podróż (inny klimat, zmiana strefy czasowej). Zdarza się, że pojawienie się miesiączki 2 razy w miesiącu, krótko po sobie, jest sygnałem choroby. Jeśli do rozregulowania cyklu miesiączkowego doszło jednorazowo, to należy obserwować kolejne cykle. Jeżeli sytuacja się powtarza, wtedy trzeba udać się do ginekologa i sprawdzić, dlaczego okres pojawia się zbyt często.

Prawidłowy cykl miesiączkowy trwa od 21 do 35 dni. Kilkudniowa różnica jest normą, ale wszelkie stany odchodzące od tego schematu powinny być przebadane. Wystąpienie okresu co 2 tygodnie oznacza nieregularne miesiączkowanie. Być może nie występuje też owulacja, co ma podstawowe znacznie w planowaniu ciąży. Powtarzające się nieregularne miesiączki zawsze powinny być skonsultowane z ginekologiem. Sporadyczne często są wynikiem niegroźnych stanów, a nie chorób.

Wykonanie dokładnego badania ginekologicznego i USG pozwoli sprawdzić, czy narządy płciowe kobiety pracują w sposób prawidłowy – przypomina lek. Krzysztof Janowiec, ginekolog.

Pojawianie się okresu co 2 tygodnie powinno skłonić do przeprowadzenia też innych badań, w tym oznaczenia podstawowych hormonów: TSH (tyreotropina), T3, T4, PRL (prolaktyna), LH (lutropina), estrogen, progesteron. Zalecane jest również wykonanie morfologii.

Jest wiele możliwych przyczyn okresu co 2 tygodnie, np.:

zaburzenia hormonalne (ciąża, menopauza, dojrzewanie, zmiany w antykoncepcji hormonalnej),

nieprawidłowości w budowie i strukturze narządu rodnego,

zaburzenia pracy tarczycy,

nieprawidłowe funkcjonowanie układu przysadki, jajników czy nadnerczy,

przebyte zabiegi.

Duże znaczenie mają również codzienne nawyki.

Istotnym czynnikiem powodującym zaburzenia miesiączkowania, w tym wystąpienie okresu co 2 tygodnie, jest styl życia i stres. Ma to związek z dużymi fizjologicznymi wyskokami prolaktyny i wpływa na to, że miesiączka występuje raz szybciej, raz wolniej – wyjaśnia lek. Krzysztof Janowiec, ginekolog Centrum Medycznego Superior w Krakowie.

Nie tylko pęd życia przekłada się na nieregularność cyklów u kobiet. Zaburzenia mogą występować również u osób, które dużo biegają, uczestniczą w maratonach lub intensywnie odchudzają się i w krótkim czasie szybko tracą na wadze.

O przyczynach okresu, który wystąpił dwa razy w miesiącu, można dowiedzieć się więcej po sprawdzeniu, czy występuje owulacja.

Brak lub rzadkie występowanie owulacji może świadczyć o zaburzeniach tarczycy, występowaniu dość powszechnego zespołu policystycznych jajników, przewlekłych stanach zapalnych, niewydolności ciałka żółtego lub endometriozie, która powoduje plamienia i podkrwawiania. Taki stan może być mylnie odebrany przez kobietę, która w tej sytuacji nie wie, co jest miesiączką, a co nie – mówi lek. Krzysztof Janowiec, ginekolog.

Sprawdzanie, czy cykl jest owulacyjny czy nie, wymaga wizyt u ginekologa i badania USG przezpochwowego, podczas którego ginekolog zaobserwuje dojrzewanie pęcherzyka Graafa w jajnikach i pojawienie się ciałka żółtego po pęknięciu pęcherzyka. Do oceny jajeczkowania stosuje się też testy owulacyjne przeznaczone do domowego użytku.

Okres co 2 tygodnie może być wywołany przez przewlekły stres. Napięcie emocjonalne przyczynia się do obniżenia odporności, podwyższenia ciśnienia tętniczego, zburzenia koncentracji i zakłócenia regularności cyklu miesięcznego. Okres nie pojawia się przez dłuższy czas albo krwawienie występuje w połowie cyklu. Jeśli zauważamy u siebie taką zależność, warto odnotować, kiedy były miesiączki, oraz jakie wydarzenia mogły wpłynąć na regularność cykli.

Menopauza na ogół występuje między 45 a 55 rokiem życia, ale subtelne zmiany hormonalne mogą pojawiać się już wcześniej. Po 40 roku życia może zmieniać się długość cykli miesiączkowych. Często jest tak, że cykle najpierw się skracają – a zatem może występować miesiączka w połowie prawidłowego cyklu, a z czasem zaczynają się wydłużać, aż wreszcie miesiączka zanika.

Nieregularny okres to częsty efekt uboczny restrykcyjnych diet i głodówek. W wyniku głodzenia się w organizmie spada poziom leptyny, hormonu odpowiedzialnego za apetyt. To dla mózgu informacja, że trzeba oszczędzać na wszystkim. Nie można marnować energii na wysiłek, jakim jest miesiączka. Skutek to spóźniające się miesiączki lub ich zanik.

Jeśli pod 2 tygodniach od miesiączki pojawi się krwawienie, to może być ono objawem ciąży. Ale istotny jest tu wygląd krwawienia. Tzw. plamienie implantacyjne, które pojawia się, gdy doszło do zagnieżdżenia zarodka w ścianie macicy, jest zwykle bardzo skąpe i zupełnie inne od faktycznej miesiączki. Gdy krwawienie jest typową miesiączką, to raczej nie jest to ciąża. Dobrze też pamiętać, że intensywne krwawienie w trakcie ciąży jest alarmującym objawem. Zdarza się np. przy ciąży pozamacicznej. W razie wątpliwości najlepiej wykonać test ciążowy i zgłosić się do ginekologa.

Jeśli miesiączki pojawiają się za często, to trzeba udać się do lekarza i sprawdzić, czy przyczyną nie jest przypadkiem choroba. Leczenie pozwoli pozbyć się problemu. Jest kilka jednostek chorobowych, których objawem może być pojawienie się miesiączki krótko po poprzedniej. Oto przykłady:

Zapalenie przydatków

Zapalenie przydatków może powodować występowanie okresu co 2 tygodnie. Schorzenie najczęściej dotyczy młodych, aktywnych seksualnie kobiet w wieku 25-30 lat. Jego główną przyczyną są bakterie. W większości przypadków dostają się one do jajników i jajowodów z zewnątrz (przez pochwę i macicę). Czasem wędrują z chorych migdałków, zatok, zębów lub z wyrostka przez krew aż do przydatków.

W efekcie pojawiają się silne bóle brzucha, upławy lub krwawienia międzymiesiączkowe, które przypominają okres. W leczeniu zapalenia przydatków stosuje się antybiotyki, dlatego konieczna jest konsultacja ginekologiczna.

Endometrioza

U kobiet cierpiących na endometriozę błona śluzowa macicy (tzw. endometrium), która złuszcza się w czasie miesiączki, nieprawidłowo trafia do jajowodów i nimi dostaje się do jamy brzusznej. O endometriozie najczęściej świadczą bolesne i bardzo obfite miesiączki, ból w czasie stosunku, plamienie okołomiesiączkowe (wówczas kobieta może mieć wrażenie, że częściej miesiączkuje), niekiedy ślady krwi w moczu lub kale. W leczeniu stosuje się zabiegi laparoskopowe i leki hormonalne.

Mięśniaki macicy

Pojawienie się okresu co 2 tygodnie występuje niekiedy u kobiet z mięśniakami macicy. Ma je co piąta Polka między 35 a 50 rokiem życia. Mięśniaki są guzami niezłośliwymi. Rozwijają się z włókien mięśni gładkich – tych samych, z których zbudowana jest macica. U około 70% kobiet mięśniaki nie powodują żadnych dolegliwości. Jeśli jednak już się pojawią, są to: powiększenie się brzucha, krwawienia międzymiesiączkowe (mogące przypominać okres), ból w czasie zbliżeń, obfite miesiączki, zaparcia. W leczeniu najczęściej stosuje się zabiegi chirurgiczne lub nowoczesne leki.

Niedoczynność tarczycy

Za pojawienie się okresu co 2 tygodnie odpowiadają często zaburzenia pracy tarczycy. Niedoczynność tarczycy może sprawić, że okres długo w ogóle się nie pojawi. Gdy tarczyca pracuje wolniej, cykle wydłużają się (krwawienia występują rzadziej niż co 36 dni) i nie dochodzi do owulacji. Żeby temu zaradzić, trzeba skontrolować poziom TSH, i jeśli podejrzenia się potwierdzą, należy zażywać leki hormonalne.

Nowotwór

Częstsze krwawienia rzadko są objawem nowotworu narządów rodnych. Szczególnie jeśli krwawienie między miesiączkami pojawiło się u kobiety po menopauzie, należy przeprowadzić dokładniejszą diagnostykę. Pierwszym krokiem jest wizyta u ginekologa.

Nieregularne miesiączki, w tym powtarzanie się okresu co 2 tygodnie, może wystąpić u kobiet pracujących na zmiany. Na ogół jednak zmęczenie związane z pracą zmianową powoduje spóźnianie się krwawienia lub nawet brak miesiączki. Wynika to z tego, że układ hormonalny jest bardzo wrażliwy na wszelkie stresory, a takim jest zakłócenie dobowego zegara biologicznego. Gdy dołożymy do tego stres, przemęczenie, wysiłek, nieprawidłową dietę, to mieszanka wybuchowa rujnująca regularność cykli miesiączkowych gotowa.

Zawsze w przypadku zaburzeń miesiączkowania, np. objawiających się okresem co 2 tygodnie, należy zgłosić się do ginekologa, który ustali źródło problemu. Metodami leczenia mogą być terapia hormonalna, w przypadku nowotworu chemioterapia i/lub radioterapia, a także zabieg chirurgiczny (nowotwór, endometrioza). Wszystko zależy od tego, jaką przyczynę ustali lekarz na podstawie badań.

