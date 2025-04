Czym jest białkomocz?

Białkomocz to obecność białka w moczu. Jeśli przedostaje się on do moczu, możliwe, że mamy do czynienia z dysfunkcją nerek.

Białkomocz jest często związany z upławami lub infekcjami dróg rodnych u kobiet, natomiast u mężczyzn przede wszystkim ze stanami zapalnymi i problemami z prostatą.

Rodzaje białkomoczu

Białkomocz możemy rozróżnić ze względu na pochodzenie oraz na ilość wydalanego białka.

Wyróżniamy trzy rodzaje białkomoczu ze względu na ilość wydalonego białka:

znikomy,

mierny,

znaczny.

Ze względu na pochodzenie rozróżniamy także białkomocz:

kłębuszkowy,

przednerkowy,

cewkowy,

mieszany kłębuszkowo-cewkowy,

zanerkowo-sekrecyjny,

czynnościowy.

Czym jest białkomocz czynnościowy?

Fizjologiczny białkomocz (białkomocz czynnościowy) występuje często przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza u szczupłych osób. Niekiedy stwierdza się go także po urazach ze zmiażdżeniem mięśni, kiedy to pojawia się np. gorączka, przemarznięcie oraz stres.

Jak pobrać mocz do analizy?

Aby diagnoza była rzetelna:

do badania należy oddawać poranna próbkę moczu,

przed oddaniem moczu należy się podmyć,

należy unikać dużego wysiłku w dzień przed pobraniem moczu,

mocz nie powinien być pobrany w okresie okołomenstruacyjnym (ze względu na możliwą zawartość czerwonych krwinek),

po pobraniu próbkę należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium.

Jeśli w moczu są bakterie…

Jeśli oprócz białka w moczu wykryte zostaną bakterie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyczyną jest infekcja układu moczowego. Warto wtedy udać się bezzwłocznie do urologa, który postawi odpowiednią diagnozę i dobierze leczenie.

Na co jeszcze wskazuje białkomocz?

Białkomocz może także oznaczać:

chorobę i uszkodzenie nerek,

odmiedniczkowe zapalenie nerek,

wirus opryszczki,

dwoinkę,

rzeżączkę,

zapalenie kłębuszków nerkowych,

zaburzenia funkcji nerek spowodowane zakrzepicą żyły nerkowej,

złośliwe stwardnienie nerek.

Nieleczona choroba nerek może doprowadzić do niewydolności tego narządu – innymi słowy do wyłączenia funkcji nerek.

