Urolog - specjalista od męskich spraw

Urologia jest dziedziną medycyny, która bada patologie układu moczowo-płciowego. Zajmuje się także budową i funkcjonowaniem narządów tworzących ten układ. Powszechnie uznano, że urolog jest lekarzem wyłącznie od stricte męskich chorób, co jednak mija się z prawdą. Do urologa chodzą także kobiety, mające np. problemy pęcherzowe – nietrzymanie moczu, pęcherz nadreaktywny, wady dróg moczowych.

Jednak zdecydowanie więcej pacjentów zgłaszających się do urologa, stanowią mężczyźni. Choć udają się do jego gabinetu bardzo niechętnie. Pierwsza wizyta u tego specjalisty, według Panów nie jest niczym przyjemnym. Towarzyszy jej trema, skrępowanie i zawstydzenie. Mężczyźni, podobnie jak z resztą kobiety, nie lubią się obnażać do badania i opowiadać o swoich, często głęboko intymnych problemach. Jednak po pierwszym starciu z tym lekarzem, okazuje się, że nie taki diabeł straszny...

Niestety gdy pojawiają się problemy w strefach intymnych mężczyzny, zwykle zostaje to przemilczane, zignorowane, zlekceważone. Później skutki są o wiele bardziej traumatyczne i o wiele mocniej dają o sobie znać. Pewne stany, jak łagodne zapalenia prostaty, leczy się dość szybko i skutecznie – jednak gdy są zbagatelizowane – wtedy nie tylko objawy się nasilają, ale i leczenie jest bardziej „agresywne”. Podobnie jest, jeśli chodzi o profilaktykę, także przykładowo gruczołu krokowego. Nie stawianie się na badania profilaktyczne, bywa że do naszych uszu dochodzi przykra wiadomość o zaawansowanym stadium choroby nowotworowej.

Po 50. roku życia, Panowie powinni się zgłosić na badania profilaktyczne do lekarza rodzinnego lub urologa, dwa razy do roku. Wiek ten obniża się do 40 lat, jeżeli u mężczyzny w rodzinie wystąpiły nowotwory prostaty.

Jakie objawy powinny zaniepokoić mężczyznę i skłonić go do szukania pomocy u urologa?



narastające problemy z oddawaniem moczu

wrażenie nieopróżnionego do końca pęcherza

„popuszczanie moczu” - trudności z jego utrzymaniem

ból zlokalizowany w dolnych partiach brzucha i w miednicy

zatrzymanie moczu

ból i ocieplenie jąder

obecność guzków i zgrubień w okolicach pachwin i na jądrach

poszerzenie i poskręcanie naczyń żylnych widocznych na worku mosznowym i w pachwinach

zmiana pozycji jądra z pionowej na poziomą

krwawienie z cewki moczowej

bolesne i długotrwałe erekcje

problemy ze wzwodem



Jak wygląda wizyta u urologa?

Lekarz na początku zbiera wywiad. Pyta o występujące objawy, problemy z oddawaniem moczu, jakość strumienia moczu, aktywność seksualną, przyjmowane leki, występowanie rodzinne „męskich chorób”, jak nowotwory prostaty, jądra, pęcherza moczowego, problemy naczyniowe w obrębie miednicy np. żylaki powrózka nasiennego.

Następnie urolog ocenia wizualnie zmiany na narządach płciowych i wykonuje badanie palpacyjne – szuka dotykiem guzów, zgrubień, wrażliwości, bolesności. Później ma miejsce jedno z znienawidzonych przez mężczyzn badań – badanie per rectum, czyli badanie przez odbyt. Odbywa się ono z zachowaniem warunków intymnych, w pozycji kolankowo-łokciowej lub na lewym boku. Polega na zbadaniu gruczołu krokowego palcem, który lekarz umieszcza w odbycie badanego. Lekarz ma założone rękawiczki, a palec obficie pokrywa żelem lub wazeliną.

Jeżeli jest potrzeba urolog wykonuje USG jąder i naczyń krwionośnych miednicy, z oceną przepływu wstecznego.

Wizyta mężczyzny u urologa, jest tak samo przeżywana jak wizyta kobiet w gabinecie ginekologicznym. Kobiety jednak słyną z dbałości o swoje zdrowie, toteż częściej odwiedzają swoich lekarzy. Stereotypy mężczyzny nie pozwalają na rozczulanie się nad sobą. Może akurat w kwestii zdrowia należy je przełamać?



Katarzyna Ziaja