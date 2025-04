Czym są kłębuszki nerkowe i jak działają?

Kłębuszek nerkowy to część nefronu – podstawowej jednostki strukturalno-funkcjonalnej nerki. Na kłębuszek nerkowy składają się liczne naczynia krwionośne, w których zachodzi filtrowanie.

Gdy powstają problemy z filtracją, w moczu pojawiają się czerwone krwinki i białko. Utrudnione jest również wydalanie szkodliwych produktów przemiany materii, co jest przyczyną zatrucia organizmu, a także dalszych uszkodzeń nerek.

Na czym polega ostre kłębuszkowe zapalenie nerek?

Ostre zapalenie kłębuszków nerkowych najczęściej spowodowane jest wcześniejszym zakażeniem bakterią paciorkowca (angina, zapalenie ucha).

Jeżeli kilka tygodni po przebytej chorobie powróciła gorączka, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z ostrym kłębuszkowym zapaleniem nerek.

Przyczyną niepoprawnej pracy nerek, która ma miejsce podczas zapalenia, jest gromadzenie się wokół kłębuszków nerkowych leukocytów, limfocytów oraz przeciwciał krwi. Stymuluje to prawidłowe komórki kłębuszka do rozrostu, a następnie do zwłóknienia kłębuszka, co automatycznie blokuje wszystkie jego funkcje. Jeżeli zaś przestanie pracować większa ilość kłębuszków, dochodzi do niewydolności nerek.

Objawy kłębuszkowego zapalenia nerek

Należy zwrócić szczególną uwagę na stan naszych nerek, zwłaszcza gdy pojawiają się:

długotrwały brak potrzeby oddawania moczu (przez całą dobę),

niewielkie ilości oddawanego moczu,

obrzęk (szczególnie stawów skokowych i twarzy),

objawy nadciśnienia tętniczego (bóle głowy, zaburzenia widzenia),

ból w okolicy nerek,

różowe zabarwienie moczu (krwinkomocz),

białkomocz.

Jak leczyć ostre kłębuszkowe zapalenie nerek?

Gdy zauważymy u siebie objawy wskazujące na ostre kłębuszkowe zapalenie nerek, należy niezwłocznie udać się do lekarza. Im szybciej specjalista zdiagnozuje chorobę, tym szybciej udzieli nam pomocy, a co za tym idzie – szybciej wyzdrowiejemy.

Lekarz może postawić diagnozę na podstawie symptomów, które opisze pacjent. Z pewnością zleci również wykonanie badania moczu i krwi, a także USG. Należy również liczyć się z tym, że może wystąpić konieczność pobrania fragmentu tkanki nerkowej (biopsja) do dokładniejszych badań.

Leczenie powinno odbywać się w warunkach szpitalnych, by stale monitorować wydolność nerek. Terapia ma na celu zlikwidowanie wszystkich ognisk zapalnych wewnątrz organizmu. Dodatkowo powinna być wspierana dietą, która "odciąży" nerki w ich pracy. Należy także dostarczać organizmowi odpowiednią ilość płynów, białka i soli.

Objawy zazwyczaj ustępują kilka tygodni po rozpoczęciu leczenia, zaś w przypadku ciężkiego przebiegu niekiedy konieczne jest leczenie nerkozastępcze (dializy).

