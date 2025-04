Menopauza to nie choroba. To całkowicie naturalny stan. I chociaż wiele kobiet obawia się zmian hormonalnych i ich następstw, to jak się okazuje, w czasie menopauzy też możemy czuć się pięknie i kobieco.

Reklama

Zobacz nasze video!

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z marką Doppelherz