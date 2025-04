Jak czyścić język?



Poza myciem zębów powinniśmy także czyścić język – i to najlepiej dwa razy dziennie. Do higieny języka przyda nam się specjalna skrobaczka – kosztuje ona około 10-20 zł i jest do kupienia w aptekach, supermarketach i przez internet.

Możemy także kupić szczoteczkę do zębów, która ma też powierzchnię czyszczącą język. Przy pomocy takich prostych urządzeń możemy usunąć nalot, w którym gromadzą się miliony bakterii.

– Bakterie żyją nie tylko na zębach, ale także na błonie śluzowej jamy ustnej, dziąsłach, wewnętrznej stronie policzków oraz oczywiście na powierzchni języka. Jego nierówna, chropowata powierzchnia ułatwia zaleganie mikrobom, ale także utrudnia jego higienę. Nieoczyszczany język to wbrew pozorom generator wielu nieprzyjemnych dolegliwości, a więc podejmując ten niewielki przecież wysiłek, zyskujemy bardzo wiele – mówi lek. stom. Dorota Stankowska, autorka poradnika „Bądź bystry u dentysty”.

Korzyści płynące z czyszczenia języka:



Mniejsze ryzyko chorób zębów i dziąseł. Bakterie są w wiecznej „podróży”, ich wymarzone do zasiedlenia lokalizacje to trudno dostępne przestrzenie, np. szczeliny międzyzębowe, obszary od strony podniebienia i języka oraz sam język – czyli to, o czym często zapominamy w codziennej higienie. Wtedy ryzyko próchnicy, stanów zapalnych dziąseł i paradontozy rośnie. Świeży oddech. Z badań opublikowanych w The Journal of American Dental Association wynika, że za prawie 90% wszystkich przypadków przykrego zapachu z jamy ustnej odpowiedzialne są drobnoustroje. Na dodatek im więcej bakterii na języku, tym większe ryzyko halitozy. Co ciekawe, niektórzy z nas poprzez geny i niekorzystną „anatomię” języka mają większą tendencję do powstawania bakteryjnej powłoki, a co za tym idzie – przykrego oddechu. Serce pod kontrolą. Zaniedbania higieny jamy ustnej mają istotny wpływ na nasz układ krążenia. Nieleczone stany zapalne mogą skończyć się tragicznie, np. zapaleniem wsierdzia, osłabieniem pracy serca, miażdżycą, a nawet zawałem. Im mniej bakterii w jamie ustnej, tym mniejsze ryzyko infekcji i tego typu powikłań. A lwia ich część znajduje się właśnie na języku. Wniosek? Ignorując higienę języka, zostawiasz pole do popisu mikrobom. One tylko na to czekają! Wzmacniasz odporność. Wiele toksyn i zarazków wnika do organizmu właśnie poprzez jamę ustną. Czyszczenie języka jest kluczowe szczególnie podczas infekcji oraz przeziębień, kiedy odkrztuszasz flegmę oraz stosujesz np. krople do nosa lub aerozole na ból gardła, których resztki mogą zalegać na tyle języka. Wspomagasz układ pokarmowy. Regularne czyszczenie języka usprawnia produkcję śliny, która jest istotna dla zdrowia naszych zębów i dziąseł, ale także dla usprawnienia procesu trawienia, które zaczyna się już w ustach. Wszystko dzięki obecnemu w ślinie enzymowi trawiącemu węglowodany – amylazie ślinowej. Czujesz więcej! Oczyszczony z nagromadzonych nalotów i resztek jedzenia język usprawnia działanie kubków smakowych. Wyostrzenie receptorów smakowych sprawia, że możesz w pełni docenić smak potraw.

Konsultacja: lek. stom. Dorota Stankowska.