Do najczęstszych dolegliwości związanych z nieprawidłową higieną jamy ustnej zaliczamy:

powstawanie płytki nazębnej, czyli lepkiej i bezbarwnej powłoki, która jeśli nie jest dokładnie usuwana podczas szczotkowania zębów , narasta i może być przyczyną poważnych problemów jamy ustnej, takich jak zapalenie dziąseł . Nieleczone zapalenie dziąseł może w konsekwencji prowadzić do rozchwiania, a nawet utraty zębów.

Jak przeciwdziałać problemom z zębami?

Należy regularnie umawiać się na badanie stomatologiczne – profilaktyka pozwala uniknąć nowych problemów, a leczenie – zapobiec tym, które już powstały.

Należy także stosować specjalne produkty przeznaczone do codziennej higieny jamy ustnej, które mają działanie antybakteryjne. Na rynku są produkty do higieny jamy ustnej, które chronią jamę ustną przed bakteriami i gromadzeniem się płytki nazębnej. Ponadto, po każdym posiłku w ciągu dnia, należy używać płynu do płukania jamy ustnej oraz przynajmniej raz dziennie regularnie czyścić przestrzenie zębowe nicią dentystyczną.

Należy również przestrzegać zdrowej diety, wykluczając z niej produkty bogate w skrobię i cukry. Należy unikać palenia wszelkich rodzajów tytoniu, który powoduje powstawanie przebarwień oraz może być czynnikiem ryzyka zapalenia przyzębia (potocznie zwanego paradontozą).

