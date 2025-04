higiena jamy ustnej

Fot. Fotolia

Reklama

Nie całuj się z tym, kto ma próchnicę!

Próchnicą można zarazić się np. poprzez pocałunek, dlatego warto zadbać o higienę jamy ustnej partnera. Należy również leczyć zęby mleczne u dzieci, by choroba nie przeniosła się na stałe uzębienie.

Nie wolno też nigdy brać smoczka dziecka do buzi, by nie zarazić malucha własną próchnicą, której często jest się nieświadomym.

Używaj nici dentystycznej - jest skuteczniejsza od szczoteczki!

Prawidłowo używana nić dentystyczna usuwa 90% osadu w niedostępnych dla szczoteczki przestrzeniach między zębami, w których najczęściej dochodzi do rozwoju próchnicy. Nie oznacza to jednak rezygnacji ze szczoteczki na rzecz nici – oba narzędzia uzupełniają się w dbaniu u higienę jamy ustnej.

Jedz produkty mleczne

Mleko, jogurty, kefiry zawierają wapń, białko i witaminę D, które wzmacniają zęby.

Reklama

Nie dopuść do rozwoju próchnicy!

Polacy nie znają skutków zaniedbania jamy ustnej – wynika z badań przeprowadzonych na potrzeby kampanii „Lekcja stomatologii” . Wśród konsekwencji wynikających z nieleczonej próchnicy zaledwie 7% Polaków wskazało cukrzycę i miażdżycę, 11% nowotwory i nadciśnienie, 12% sepsę, a co czwarty stany zapalne uszu, oczu, zatok, choroby przewodu pokarmowego, zapalenie kości oraz serca.

Tymczasem ząb, który wymaga leczenia kanałowego jest otwartą raną, przez którą występuje ciągły posiew bakterii do krwi, co może stać się nawet przyczyną sepsy.

Źródło: Materiały prasowe kampanii Lekcja Stomatologii

Zobacz także: 4 mity na temat higieny jamy ustnej