fot. Fotolia

Reklama

Po co nam płyn do płukania jamy ustnej?



Dlaczego do naszych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych warto dodać płukanie jamy ustnej specjalnym środkiem? Płyny do płukania ust wspomagają czyszczenie zębów, dzięki czemu zyskujemy jeszcze większą gwarancję odpowiedniej higieny jamy ustnej. Pozwalają też na utrzymanie odpowiedniego pH w ustach, ale przede wszystkim przeciwdziałają procesowi gromadzenia się płytki nazębnej, której nawarstwienie się wywołuje zapalenie dziąseł.

Nagromadzona na powierzchni zębów płytka nazębna ulega mineralizacji i zamienia się w kamień. Zdarza się, że nadmiar kamienia powoduje ból lub krwawienie dziąseł. Lekceważenie tego stanu może powodować dalsze problemy, takie jak: powstanie kieszonek dziąsłowych, ubytek kości, a w konsekwencji nawet utratę zęba. Poza swoimi leczniczymi właściwościami płyny do płukania jamy ustnej dają też uczucie świeżości.

Zobacz też: Jak rozpoznać zapalenie dziąseł?

Jak wybrać dobry płyn?



Jeśli sami nie potrafimy określić, jakiego płynu potrzebują nasze dziąsła i zęby (np. zapobiegającego próchnicy, na nadwrażliwe zębów czy krwawienie dziąseł), warto poradzić się stomatologa. Ważne, aby przy wyborze odpowiedniego płynu nie kierować się wyłącznie walorami smakowymi, ponieważ to jego skład jest najważniejszy. Warto sięgać po te zawierające fluor, który wzmacnia szkliwo zębów i ich mineralizację.

Płyny i ich różne przeznaczenie



Na rynku dostępny jest bardzo duży wybór płynów do płukania. Wśród nich znajdziemy m.in. płukanki:

zapobiegające próchnicy;

zapobiegające krwawieniu dziąseł i zapaleniu dziąseł;

dla osób z nadwrażliwością zębów.

Reklama

Zobacz też: Zdrowe zęby w ciąży

Źródło: materiały prasowe Listerine Professional/mn