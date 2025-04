Po co czyścić język?

Język, podobnie jak inne powierzchnie w jamie ustnej, zaraz po zakończeniu szczotkowania zębów pokrywa się filmem bakteryjnym. Bakterie przylegają szczególnie do języka ze względu na jego chropowatą powierzchnię – jest on pokryty brodawkami, u niektórych osób widoczne są tzw. bruzdy.

Czym jest halitoza?

W ostatnim czasie podkreśla się szczególną rolę bakterii odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach z ust – tzw. halitozę. To bakterie wytwarzające siarkowodór. Lubią bytować zwłaszcza w okolicy nasady języka. Usuwanie płytki bakteryjnej stanowi istotę w profilaktyce halitozy.

Czym czyścić język?

Niektórzy producenci szczotek do zębów po drugiej stronie klasycznej szczoteczki do oczyszczania zębów umieścili dodatkową, delikatną, silikonową szczoteczkę, która ma na celu oczyszczanie powierzchni języka.

Jednak profesjonalne przyrządy do oczyszczania języka nazywamy czyścikami. Czyścik składa się z dwóch części:

pierwsza część to ta, na którą nanosimy żel lub pastę, którą będziemy szczotkować język,

druga część (może być plastikowa lub gumowa) służy do usuwania płytki bakteryjnej z powierzchni języka.

Czyścik może również składać się tylko z powierzchni silikonowych – po jednej stronie znajduje się silikonowa szczoteczka, a po drugiej część do usuwania płytki bakteryjnej.

W jaki sposób czyścić język?

Do zabiegu oczyszczania języka przystępujemy po nałożeniu na szczoteczkę pasty lub żelu. Następnie, rozpoczynając od nasady języka, ruchami kolistymi (z prawa na lewo) przesuwamy czyścik po powierzchni języka nanosząc pastę. Ten ruch możemy powtórzyć kilkakrotnie, żeby zwiększyć efektywność wykonywanego zabiegu. Później odwracamy czyścik na drugą stronę i ruchami od nasady języka do jego koniuszka usuwamy płytkę bakteryjną.

Tak samo postępujemy w przypadku drugiego rodzaju czyścika – częścią szczoteczkową oczyszczamy język (ruchem slalomowym), a następnie odwracamy szczoteczkę na drugą stronę i ściągamy płytkę bakteryjną z powierzchni języka. Zabieg oczyszczania języka powinien być zakończony wypłukaniem jamy ustnej płynem do higieny jamy ustnej o działaniu przeciwbakteryjnym, co opóźni ponowne osadzanie się bakterii na powierzchni języka.

Jak dbać o higienę jamy ustnej?

Zabieg higieny jamy ustnej to nie tylko oczyszczanie powierzchni zębów, ale także przestrzeni międzyzębowych przy użyciu nitki dentystycznej, bądź szczoteczki międzyzębowej (w zależności od wielkości przestrzeni). Uzupełnieniem higieny jamy ustnej jest również, dotychczas rzadko wykonywane, oczyszczanie powierzchni języka.

Autor: dr n. med. Joanna Kunert, ekspert portalu dentowizja.pl

Chcesz wiedzieć więcej o stomatologii? Odwiedź stronę www.dentowizja.pl.