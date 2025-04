fot. Fotolia

Czy dentysta sprawdza stan języka pacjenta podczas wizyty?



Zdrowie jamy ustnej to przede wszystkim zadbane i wyleczone z próchnicy zęby oraz mocne dziąsła, które nie krwawią. Nie powinniśmy jednak zapominać o języku, który odpowiada nie tylko za odczuwanie smaku i mowę. Już starodawna medycyna chińska traktowała język jako jeden z wyznaczników kondycji całego organizmu. Choć czasy się zmieniły, to język wciąż zdradza stan naszego zdrowia.

– Niewielu pacjentów pyta o język, ale każdy dentysta podczas wykonywanego przeglądu zwraca na niego uwagę, nawet jeśli o tym nie mówi. Istotny jest nie tylko kolor, ale pojawiające się przebarwienia, afty czy nadżerki. Dla stomatologa może być on źródłem informacji o stanie zapalnym lub grzybicy w obrębie jamy ustnej. Bywa, że zmiany wymagają leczenia farmakologicznego – tłumaczy dr Mariusz Duda z Duda Clinic w Katowicach.

A co możemy zaobserwować sami podczas zwykłego szczotkowania zębów?

Biały nalot



Język większości osób ma białawy nalot. Za ten kolor odpowiedzialne są brodawki smakowe, a także bakterie żerujące na resztkach pokarmów. Jeśli jednak nalot intensywnieje i robi się coraz bielszy, powinniśmy sprawdzić u dentysty, czy nie jest to atak grzybicy.

Rozwojowi kandydozy sprzyja przyjmowanie antybiotyków i niektórych leków, które prowadzą do zachwiania równowagi flory bakteryjnej m.in. w jamie ustnej. Dlatego tak ważne jest picie jogurtów naturalnych zawierających żywe kultury bakterii.

W przypadku zdiagnozowania grzybicy konieczne będzie przyjmowanie leków anty-grzybiczych. Kuracja powinna trwać jeszcze jakiś czas po ustąpieniu objawów, by nie doprowadzić do nawrotu choroby.

W niektórych przypadkach utrzymujący się biało-szary nalot może oznaczać kiłę lub anemię.

Brąz i fiolet



Język przybierający ciemnobrązową barwę może być oznaką problemów trawiennych lub niedotlenienia organizmu. Zabarwienia purpurowe, sinawe lub ciemnoszare mogą świadczyć o niedoborze witamin z grupy B12 i B2.

Należy pamiętać, że kolor języka może się zmienić podczas przyjmowania niektórych leków, tabletek do ssania, a także pod wpływem napojów, pokarmów i gorączki. Wszelkiego rodzaju zmiany należy obserwować, ale nie wpadać w panikę. Często bowiem okazuje się, że to nie problemy z jelitami, a sok z czarnej porzeczki jest przyczyną przebarwień na języku.

Bolesne wypryski



Owrzodzenia, afty, nadżerki mogą pojawiać się na języku w momencie, gdy organizm jest osłabiony lub po terapii antybiotykowej. Jeśli jest ich kilka, są duże i bolesne, to powinniśmy sięgnąć po pomoc.

W aptece dostępne są niedrogie preparaty w formie żelu, sprayów lub płynów, które mogą przyspieszyć leczenie. Pomocna jest także gencjana (powszechnie dostępny płyn przypominający atrament), którą nanosi się wacikiem na ranki i dzięki temu można je odkazić i uśmierzyć ból.

Większość zmian, takich jak afty, znika samoczynnie w ciągu 7-10 dni. Jeśli jednak problem nie mija, powinniśmy skonsultować go ze stomatologiem.

Żółty język



Nalot koloru żółtego na języku może być spowodowany infekcją bakteryjną lub cofaniem się kwasów żołądkowych. Problem z refluksem zaburza naturalną równowagę bakteryjną w obrębie jamy ustnej.

Spożywanie dużej ilości kawy lub pikantnych przypraw także może objawiać się żółtym zabarwieniem języka. Niekiedy podobny kolor towarzyszy chorobie wrzodowej żołądka.

