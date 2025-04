Stwardnienie rozsiane (SM), tak jak każda przewlekła choroba, poza czynnikami fizycznymi oddziałuje również na psychikę chorego. Blisko 18% osób z SM przyznało się do zdiagnozowanej depresji, a 41% potwierdziło, że doświadczyło takich stanów – wynika z badania ankietowego przeprowadzonego przez Fundację Urszuli Jaworskiej w ramach raportu „Społeczno-ekonomiczne skutki SM w Polsce” IZWOZ Uczelni Łazarskiego.

Doświadczenie poważnej, nieuleczalnej choroby jest dla większości osób wydarzeniem dramatycznym. Od momentu diagnozy życie pacjenta często jest podporządkowane procedurom medycznym i niekończącemu się procesowi leczenia. W przypadku SM – choroby o nieprzewidywalnym przebiegu powodującej narastającą niesprawność – chorzy muszą dodatkowo toczyć nieustanną walkę o zachowanie dotychczasowej sprawności lub możliwość samodzielnego wykonywania prostych czynności.

Te codzienne zmagania wyzwalają silne emocje, takie jak niepokój, poczucie bezsilności czy gniew, które są zupełnie naturalnym zachowaniem dopóki taki stan nie zaburza codziennego funkcjonowania pacjenta. Jeśli jednak uczucie przygnębienia, pustki utrzymuje się przez dłuższy czas, a osoba z SM traci zainteresowanie jakimikolwiek aktywnościami, należy zastanowić się, czy nie mamy do czynienia z depresją, która wymaga leczenia, tak jak każde, inne schorzenie.

Szacuje się, że depresja u tej grupy chorych występuje 7-krotnie częściej niż w populacji ogólnej i może być przyczyną zwiększonego ryzyka samobójstwa.

Depresja jest ciężką chorobą i walka z nią w samotności jest niezwykle trudna i trwa dłużej. Przede wszystkim nie wolno zostawiać chorego samemu sobie. Celem wsparcia psychologicznego w SM jest głównie zaakceptowanie choroby i związanych z nim ograniczeń. Gdzie i w jaki sposób należy szukać niezbędnej w chorobie pomocy?

Stwardnienie rozsiane – poradnik

Im więcej cierpienia fizycznego i psychicznego, smutku, samotności, poczucia winy, niezgody na to, co się dzieje, lęku przed przyszłością i utratą wpływu na swoje życie, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia depresji. Obraz tego zaburzenia często zlewa się z właściwą chorobą somatyczną i skutkami jej leczenia, co nierzadko prowadzi do bagatelizowania objawów świadczących o cierpieniu pacjenta z powodu depresji. Nie można zapominać, że na powstanie depresji często wpływa samo leczenie choroby SM. Dlatego też pacjenci chorzy na SM powinni być monitorowani nie tylko pod kontem objawów fizycznych, ale również psychicznych. Ważnym elementem pomocy osobom chorym na SM, na każdym etapie choroby, powinna stanowić pomoc psychologiczna. Umiejętne radzenie sobie z problemami wynikającymi z choroby pozwala pacjentom budować poczucie realnego wpływu na swoją rzeczywistość i przeciwdziałać zachowaniom prowadzącym m.in. do depresji

– tłumaczy psychoonkolog dr Mariola Kosowicz, ekspert portalu SM24.pl.