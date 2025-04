O tym, jak ważnym elementem walki z endometriozą jest dieta, wie każda kobieta, która zmaga się z tą chorobą. To, co jemy, ma znaczący wpływ na zdrowie i chociaż nie można powiedzieć, że odpowiedni dobór pożywienia uwalnia od endometriozy (niestety, jest ona nieuleczalna), to jednak może znacząco złagodzić jej objawy.

Dietą w endometriozę



Dieta przy endometriozie przede wszystkim poprawia komfort życia i wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych. Eksperci zalecają spożywać produkty bogate w antyoksydanty (np. żurawinę, cynamon, borówki, brokuły), n-acetylocysteinę (np. cebulę, czosnek, płatki owsiane), kwasy omega-3 (np. tłuste ryby, orzechy, nasiona lnu), a także rośliny strączkowe, warzywa, owoce i produkty pełnoziarniste.

Kobiety cierpiące na endometriozę powinny zaś unikać: alkoholu, cukru, żywości przetworzonej, produktów z oczyszczonej mąki i owoców oraz warzyw pokrytych pestycydami.

Dieta nie pomaga?



Wiedza ta jest powszechnie znana, wypowiedź ginekolog, położnik Marzeny Dębskiej w programie „Dzień dobry TVN” wywołała więc prawdziwą burzę wśród #endoWojowniczek, jak nazywają się często panie chorujące na endometriozę. Na pytanie prowadzącej, Doroty Wellman, o to, czy dieta może pomóc przy endometriozie, pani ginekolog odpowiedziała bowiem:

Nie sądzę (...). Im lepsza dieta, tym lepiej ta choroba będzie się rozwijać.

Opinia nie spodobała się wielu internautkom, które na profilu programu krytykują wypowiedź pani doktor. Ich zdaniem ekspertka zaliczyła swoją wypowiedzą sporą wpadkę. Oto wybrane komentarze, które pojawiły się na Facebooku (pisownia oryginalna):

Zagotowało się we mnie. Może pora zaprosić w końcu którąś z nas, która codziennie stara się wygrać z Endo I dzięki właśnie diecie się to udaje.

Co za bzdury! Właśnie takich mamy specjalistów! Każda z nas, gdyby posadzić na miejscu tej pani doktor, byłaby w stanie udzielić informacji na temat diety w endometriozie. Smutne...

KAŻDY specjalista w dziedzinie endometriozy zaleca dietę, fizjoterapię i inne terapie wspierające.

Nie rozumiem jak można powiedzieć w tv, że dieta nie pomaga w chorobie?! Niestety pani nie zabłysnęła wiedzą, wręcz przeciwnie. Jest mnóstwo lekarzy m.in. w szpitalu św Zofii gdzie w poradni leczenia endometriozy zalecana jest dieta. Dieta pomaga na dolegliwości związane z endometriozą i zrostami, sama jestem tego przykładem jak i wiele moich endokoleżanek. A tutaj taki tekst. Tragedia. Najgorsze jest to, że ludzie po obejrzeniu powyższego materiału będą powielać tego typu bzdury.

Ogólnie rozgarnięta babka, ale o diecie nie ma pojęcia. Szkoda, że tacy idioci rozsiewają takie idiotyczne opinie, które są kłamliwe i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Do szału mnie to doprowadza!!.

Endometrioza nie bez przyczyny nazywana jest w kobiecych kręgach „endomendą” – potrafi znacząco uprzykrzyć życie. Być może wypowiedź pani ginekolog dotyczy raczej tego, że choroby tej nie da się dietą wyleczyć, a nie że dieta zupełnie na nią nie pomaga. Niestety, czas antenowy szybko się skończył i nie wystarczyło go już najwyraźniej na dopytanie lekarki o szczegóły.

Jesteśmy ciekawe, co myślicie o wypowiedzi doktor Dębskiej? A jeśli chorujecie na endometriozę, w jakim stopniu dieta pomaga wam zwalczyć objawy tej choroby?

