Endometrioza, zwana też wędrującą śluzówką macicy, to obecność tkanki podobnej do tkanki śluzówki macicy (endometrium) poza jamą macicy. Szacuje się, że endometriozę ma nawet 15% kobiet na świecie.

Przyczyny powstawania endometriozy

Generalnie nie jest znana dokładna przyczyna powstawania endometriozy. Jedna z koncepcji zakłada, że komórki endometrium mogą przenikać drogą krwionośną do innych części ciała – trochę jak przerzuty nowotworowe w przypadku onkologii. Inna koncepcja mówi o rozprzestrzenianiu się endometriozy drogą limfatyczną. Istnieje jednak sporo kontrowersji podających te teorie w wątpliwość.

Inna teoria mówi o pewnego rodzaju zaburzeniu funkcji lokalnego układu immunologicznego otrzewnej. Z jakiegoś powodu komórki immunologiczne otrzewnej nie są w stanie blokować dalszego procesu, przez co układ odpornościowy dopuszcza do rozwoju procesu endometriozy w innych miejscach niż jama macicy – wyjaśnia lek. Krzysztof Janowiec, specjalista ginekologii z Centrum Medycznego SUPERIOR oraz Centrum Medycznego BARSKA Clinic.

Tworzenie się i rozwój endometriozy są uzależnione również od hormonów, a konkretnie estrogenów. U pacjentek młodych, z większym poziomem hormonów, istnieje większa tendencja i ryzyko tworzenia się i bardziej agresywnego przebiegu choroby, u pacjentek starszych – bliżej menopauzy – proces stopniowo spowalnia.

Choroba może być zlokalizowana praktycznie wszędzie. Najczęstszą lokalizacją jest miednica mniejsza, co jest najbardziej typowym miejscem występowania endometriozy. Również typowa, choć jednocześnie nieco rzadsza niż miednica, jest cała jama brzuszna. Nieprawidłowość może występować również w przeponie, płucach, a nawet w oponach mózgowych – wyjaśnia lek. Krzysztof Janowiec, specjalista ginekologii.

Ogniska endometriozy znajduje się niekiedy w układzie moczowym czy pokarmowym. Bywa, że endometrioza pojawia się po porodzie w bliźnie po cesarskim cięciu. Jej objawy mogą być wyczuwalne nawet po latach od urodzenia dziecka. Jak do tego dochodzi?

Jeśli w okolice zszycia rany przeniesione zostaną komórki błony śluzowej jamy macicy, w miejscu po cięciu cesarskim może pojawić się endometrioza. Choroba ta może rozwijać się więc w powstałej po operacji bliźnie, ale też w układzie moczowym. Kobieta mogła mieć również wcześniej endometriozę (przed porodem), a zmiany mogły przenieść się do blizny po cięciu cesarskim.

Objawy endometriozy w miejscu blizny po cięciu cesarskim nasilają się zwykle kilka dni przed miesiączką i w jej trakcie.

W pierwszej kolejności jest to ból w bliźnie po cięciu cesarskim. Pacjentki zazwyczaj boli wtedy cała blizna bądź określone jej fragmenty. Ból może też ustępować lub zmniejszać się w okresie miesiączki, może też jednak się wtedy nasilać, a po miesiączce najczęściej ustępuje – wyjaśnia lek. Krzysztof Janowiec, specjalista ginekologii.

Większe guzy w bliźnie po cesarce mogą być wyczuwalne przez powłoki, przeszkadzać, być otoczone zrostami, powodującymi dyskomfort podczas aktywności fizycznej.

Kiedy choroba staje się bardziej zaawansowana, zaczynają wytwarzać się mechanizmy tworzenia analogiczne do sytuacji onkologicznej (tworzenie się nowych naczyń i tkanek).

Jak rozpoznać endometriozę w bliźnie po cesarskim cięciu?

Z dolegliwościami w obrębie blizny po cięciu cesarskim należy udać się do ginekologa. Rozpoznanie endometriozy sprowadza się do wywiadu lekarskiego, przezbrzusznego badania USG i wycięcia fragmentu zmiany do badania histopatologicznego.

Leczenie endometriozy w bliźnie po cięciu cesarskim polega na wykonaniu zabiegu chirurgicznego, czyli usunięciu ognisk chorobowych, lub w przypadku małych zmian – jedynie przyjmowaniu leków hormonalnych. Niestety nie ma gwarancji, że po leczeniu nie dojdzie do nawrotu choroby.

W czasie zabiegu usuwa się zmiany widoczne makroskopowo, natomiast endometrioza może również dawać rozsiewy mikroskopowe, niewidoczne dla oka. Lekarz może w takim przypadku usunąć zmianę, następnie wydaje się, że została ona w pełni usunięta – z odpowiednim marginesem, a jednak po pewnym czasie w innym lub nawet tym samym miejscu mogą zacząć pojawiać się kolejne guzki – zaznacza lek. Krzysztof Janowiec, specjalista ginekologii.

Uzupełnieniem leczenia chirurgicznego endometriozy powstałej w bliźnie po cesarce jest często terapia hormonalna. Antykoncepcja zatrzymuje owulację, co sprawia, że endometrium nie złuszcza się i nie tworzy kolejnych wszczepów.

Jeśli endometrioza zlokalizowana w bliźnie po cięciu cesarskim wystąpi u pacjentki, która miała do czynienia z problemem wcześniej, a zmiana przeniosła się do blizny podczas zabiegu, wówczas leczenie obejmuje: hormonoterapię (po wcześniejszym wycięciu zmiany), odpowiednią suplementację i dietę. Warto rozpatrzyć również fizjoterapię uroginekologiczną na bliznę po cięciu, ponieważ mogą tworzyć się również zrosty po zabiegu, czy w trakcie tworzenia się nowych zmian endometriozy - mówi lek. Krzysztof Janowiec, specjalista ginekologii.

Jeśli podejrzewamy więc endometriozę po cesarskim cięciu, nie zwlekajmy z wizytą u lekarza. Zmiany nie miną samoistnie, a wręcz będą się pogłębiać, a ból z cyklu na cykl będzie się stawał coraz większy.

Niestety, żadna z metod leczenia nie daje gwarancji, że pozbędziemy się endometriozy raz na zawsze. Ryzyko nawrotu sięga kilku procent, ale jest niższe przy wdrożeniu hormonoterapii.

Najczęściej endometrioza w bliźnie po cięciu cesarskim nie ustępuje całkowicie. Ogólnie endometrioza nie cofa się samoistnie. Oczywiście, hormonoterapia może załagodzić dolegliwości, zmniejszyć ogniska problemu, natomiast nie dochodzi w ten sposób do całkowitego ustąpienia zmian - mówi lek. Krzysztof Janowiec, specjalista ginekologii.

Ogólnie rokowania w przypadku endometriozy w bliźnie po cesarce są dobre. Możliwymi powikłaniami, jak po każdym zabiegu chirurgicznym, są zrosty i ewentualne zakażenie blizny. W przypadku zrostów warto odwiedzić fizjoterapeutę, który pokaże pacjentce, jak powinna pracować z blizną, żeby odpowiednio ją rozbić, aby nie odczuwała z jej powodu dyskomfortu.

