Na pytanie odpowiada dermatolog dr Monika Serafin



Półpasiec wywołuje ten sam wirus, co ospę wietrzną, czyli Herpesvirus varicella zoster. Przenosi się drogą kropelkową. Oznacza to, że wystarczy przebywać w towarzystwie chorego, który kaszle i kicha, by się zarazić.

Reklama

Po przechorowaniu ospy odporność zostaje na całe życie, ale wciąż istnieje ryzyko zachorowania na półpasiec. Po ospie bowiem wirus przechodzi w tzw. stan uśpienia w zwojach nerwów czuciowych. Atakuje, gdy organizm jest osłabiony, np. podczas infekcji dróg oddechowych.

Co ciekawe, dorosła osoba, która nie przechodziła ospy w dzieciństwie, po kontakcie z dzieckiem mającym ospę może zachorować albo na ospę, albo na półpasiec.

Jakie są objawy półpaśca? Gdy wirus się uaktywni, dochodzi do stanu zapalnego nerwu czuciowego i skóry. Objawia się to silnym, piekącym bólem po jednej stronie ciała wzdłuż zaatakowanego nerwu.

Po 2–3 dniach na skórze pojawiają się pęcherzyki, które przeobrażają się w krostki zasychające po kilku dniach w strupki. Chorym na półpasiec podaje się leki przeciwbólowe. Zmiany na skórze można smarować łagodzącymi preparatami z cynkiem i wodą wapienną.

Jeśli jest Pani w ciąży, lepiej unikać kontaktu z osobą chorą na półpasiec, mimo że nie jest to choroba groźna dla płodu.

Pamiętajmy jednak, że możliwy jest półpasiec u dziecka. Objawia się wtedy nerwobólami oraz wysypką z pęcherzykami.

Zobacz także:

Kalendarz ciąży tydzień po tygodniu

Ciąża od A do Z

Mama po 40-stce - tak czy nie?