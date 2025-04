Infekcje intymne są jednym z najczęstszych problemów, z jakimi kobiety zgłaszają się do ginekologa. Ocenia się, że prawie każda kobieta co najmniej raz w życiu przechodzi zakażenie dróg rodnych, a u 40-50% z nich występują nawroty. Najczęściej zgłaszane objawy to: upławy, swędzenie okolic intymnych, pieczenie, szczypanie, ból w czasie stosunku. Dokuczliwe objawy infekcji skłaniają kobiety do szukania pomocy lekarskiej. W razie braku możliwości lub chęci odbycia wizyty ginekologicznej, coraz więcej kobiet decyduje się na samoleczenie. Co zrobić by było ono skuteczne? Oto garść naszych rad!

Reklama

Właściwy lek zwalcza konkretne objawy



Aby skutecznie leczyć daną infekcją intymną, a nie tylko łagodzić objawy, najpierw należy określić przyczynę problemów. Nieprawdą jest, że wszystkie rodzaje infekcji można wyleczyć jednym lekiem. Gdyby tak było, ginekolog wypisywałby receptę na jeden „cudowny” lek na różne dolegliwości, nawet bez badania pacjentki. Tylko właściwe, celowane leczenie na konkretny rodzaj infekcji pomoże Ci skutecznie pozbyć się zakażenia.

Zrób test pH



Jeśli obserwujesz u siebie objawy infekcji intymnej, a nie masz możliwości udać się do ginekologa postępuj odpowiedzialnie! Możesz podjąć samoleczenie, o ile najpierw prawidłowo określisz rodzaj infekcji. Pomóc Ci w tym może GINEintima Test pH, dzięki któremu w łatwy i szybki sposób będziesz mogła określić poziom pH, a tym samym rodzaj infekcji intymnej:

grzybiczej (pH ≤ 4,5),

(pH ≤ 4,5), bakteryjnej (pH >4,5)

(pH >4,5) lub rzęsistkowicy (pH > 5,0).

Wiedząc z jaką infekcją masz problem, będziesz mogła podjąć właściwe działanie – antybakteryjne jeśli to BV lub przeciwgrzybicze, jeśli to kandydoza pochwy. Przy infekcjach powodowanych rzęsistkiem pochwowym niezbędna będzie wizyta u ginekologa, który przepisze leki dla Ciebie i Twojego partnera. Jeśli więc zaobserwujesz następujące objawy: świąd, częste

i bolesne oddawanie moczu, szaro-żółte, pieniste upławy, nieprzyjemny zapach, a test pokaże znacząco podwyższone pH nie zwlekaj – niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.

Kiedy udać się do lekarza?

Jeśli zdecydujesz się na samoleczenie, powinnaś pilnie udać się do ginekologa i zasięgnąć konsultacji specjalistycznej, gdy:

objawy nie ustępują po 2-3 dniach lub się nasilają

wystąpią u Ciebie bóle podbrzusza

masz podwyższoną temperaturę.

Pamiętaj, że inaczej należy postępować w przypadku wystąpienia zapalenia grzybiczego,

a inaczej – w przypadku bakteryjnego. Jeśli to zapalenie grzybicze stosuj GINEintima Tabletki dopochwowe ActiCand30, które zalecane są zarówno w ostrych, jak i nawracających zapaleniach pochwy, wywołanych przez drożdżaki typu Candida. W trakcie przyjmowania tabletek dopochwowych ActiCand30 możesz też stosować zewnętrznie krem GINEintima ClotriActive1. Jeśli to jednak zapalenie bakteryjne zastosuj GINEintima żel dopochwowy VagiActive, który hamuje wzrost

i namnażanie się bakterii.

Preparaty należy stosować zgodnie z ulotką - samo ustąpienie objawów nie świadczy o wyleczeniu infekcji, dlatego nawet jeśli objawy ustąpią wcześniej, należy kontynuować terapię. Pamiętaj, że niedoleczone infekcje zwiększają ryzyko nawrotu choroby.

Postaw na zdrowie intymne!



Jeśli z jakichś względów decydujesz się na samoleczenie infekcji pochwy, rób to odpowiedzialnie. Sprawdź co ci dolega, a następnie zastosuj właściwe leczenie w zależności od rodzaju infekcji. A na co dzień, aby utrzymać zdrowie intymne warto stosować łagodny żel do higieny intymnej GINEintima ActiveProtection.

Postaw na swoje zdrowie intymne z GINEintima!

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku www.facebook.com/urogineintima

1Lek GINEintima ClotriActive (10 mg/g, krem) zawiera klotrymazol jako substancję czynną. Wskazania: kandydozy skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (Candida vulvitis i balanitis), grzybicze zapalenia skóry wywołane przez dermatofity (m.in. z rodzaju Trichophyton), drożdżaki, grzyby pleśniowe, w tym grzybice stóp i dłoni, łupież pstry. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na klotrymazol, alkohol cetostearylowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku, stosowanie dopochwowe. Lek może uszkadzać mechaniczne środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.