Niezbędnik świadomej kobiety

Specyficzna budowa kobiecego narządu rodnego umożliwia współżycie, poczęcie i rodzenie dzieci. By narząd rodny mógł spełniać wszystkie swoje funkcje, konieczna jest właściwa dbałość. Jeśli masz świadomość tego, jak istotne jest zdrowie intymne, zrobisz wszystko, by nie dopuścić do zaburzeń w jego funkcjonowaniu. Co możesz zrobić? Odpowiedź jest prosta - dbaj o higienę miejsc intymnych, ćwicz mięśnie Kegla i zapobiegaj zapaleniom. Podpowiadamy w jaki sposób tego dokonać.

Wzmocnij mięśnie Kegla

Ćwicz mięśnie dna miednicy, by ułatwić przebieg porodu i zwiększyć satysfakcję seksualną. Ćwiczenie mięśni Kegla to również profilaktyka nietrzymania moczu, które najczęściej zdarza się u kobiet z obniżonym pęcherzem lub jako dolegliwość przejściowa w okresie przekwitania w wyniku zaburzenia czynności gruczołów dokrewnych.

Aby ćwiczenia mięśni Kegla przyniosły rezultat, wykonuj je regularnie i prawidłowo. Ćwicz przez 10-15 minut dziennie.

Dbaj o higienę okolic intymnych

Dbając o zdrowie narządu rodnego nie możesz zapomnieć o prawidłowej pielęgnacji. Zrezygnuj z noszenia bielizny wykonanej ze sztucznych włókien, która nie przepuszcza powietrza i zatrzymuje wilgoć. Sprzyja to bakteryjnemu zapaleniu pochwy.

Wybierz odpowiedni preparat do higieny intymnej. Zwróć szczególną uwagę na jego kwaśny odczyn. Wybrany przez Ciebie preparat powinien mieć działanie przeciwzapalne i grzybobójcze. Wybierając kosmetyk, sprawdź czy był przebadany dermatologicznie i ginekologicznie.

Strzeż się zapalenia narządu rodnego

Zapalenia to najczęściej występujące dolegliwości kobiece w okresie dojrzałości płciowej. Źródłem stanów zapalnych żeńskich narządów płciowych są zakażenia bakteriami chorobotwórczymi, grzybami oraz wirusami. Bakterie przedostają się w głąb narządu rodnego najczęściej ze sromu (wargi sromowe większe i mniejsze) lub pochwy. Mikroorganizmy chorobotwórcze atakują błonę śluzową wówczas, gdy zostanie zniszczone prawidłowe środowisko pochwy. Tylko kwaśny odczyn (pH 3,6-4,7) hamuje wzrost bakterii chorobotwórczych. Pierwsze objawy zapalenia to pieczenie, świąd i ból podczas oddawania moczu. Dodatkowo może wystąpić zaczerwienienie i obrzęk warg sromowych. Zapaleniu pochwy i sromu często towarzyszą upławy. Poznaj przyczyny zapalenia narządów płciowych kobiety, aby wiedzieć jak z nim walczyć.

Przyczyny infekcji intymnych

Ze względu na bliskie sąsiedztwo odbytu i specyficzną budowę narządu rodnego, u kobiet do zakażeń dochodzi bardzo łatwo. Bakterie, które wywołują stany zapalne z łatwością mogą przedostać się do pochwy z okolicy odbytu, z brudnej bielizny lub ręcznika, którego wcześniej używała inna osoba.

Infekcjom narządów płciowych sprzyja brak higieny, noszenie ciasnej bielizny oraz stosowanie nieodpowiednich kosmetyków do higieny intymnej. Kąpiele w basenach publicznych oraz stosowanie środków antykoncepcyjnych również niosą zagrożenie dla kobiecego narządu rodnego. Obecnie kobiety częściej cierpią z powodu zakażeń kontaktowych (kontakty seksualne z przygodnym partnerem).

Zakażenie drożdżakami zagraża kobietom z niedoborem witamin z grupy B, ciężarnym lub chorującym na cukrzycę. Na rozwój grzybicy narażone są również kobiety, których układ odpornościowy nie funkcjonuje prawidłowo oraz te, u których prowadzi się antybiotykoterapię.

Jesień i zima to pory roku, w których układ odpornościowy kobiet musi stoczyć niejedną walkę z drobnoustrojami chorobotwórczymi. To właśnie w tym sezonie częściej zapadamy na infekcje bakteryjne, które wymagają przyjmowania antybiotyku. Stres i przemęczenie to kolejne czynniki, które dodatkowo obciążają układ odpornościowy. W takim stanie już niedaleko do ataku na kobiece narządy płciowe.

Podobnie jak w damskiej torebce znajduje się grzebień, lusterko i chusteczki, tak w apteczce dojrzałej, świadomej kobiety powinno znaleźć się miejsce dla preparatu, który zawiera pałeczki kwasu mlekowego. Preparat ten będzie chronił narząd rodny przed rozwojem infekcji.

