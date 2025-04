Zastanawiasz się pewnie jak postępować by nie mieć nigdy problemów ze zdrowiem intymnym. Zdrowy układ moczowo-płciowy jest konieczny dla komfortu i dobrego samopoczucia kobiety, ale także dla udanego seksu. Tymczasem wiele kobiet nie wie w jaki sposób pielęgnować wrażliwe okolice intymne i jak zadbać o swoje zdrowie intymne. Często wstydzimy się iść z problemem do lekarza. Dlatego przeczytaj 7 zasad zdrowego życia intymnego i zacznij je stosować, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś!

1. Używaj płynu do higieny intymnej

Dla zdrowia intymnego ważne jest stosowanie do mycia środków, które nie zaburzają kwaśnego środowiska pochwy. Silnie zasadowe mydła niszczą naturalną barierę ochronną organizmu

i dlatego nie są najlepszym pomysłem. Zamiast nich postaw na łagodny płyn lub żel. Dzięki zawartości ekstraktów roślinnych oraz kwasu mlekowego, żel pomaga zachować właściwe pH okolic intymnych i chronić je przed infekcjami. Zrezygnuj także z barwionych, perfumowanych chusteczek, które wprawdzie mają ładny zapach, ale przyznasz, że to sama chemia. Nigdy nie używaj gąbki do mycia okolic intymnych – jest ona prawdziwym siedliskiem bakterii i zarazków. Zamiast używać gąbki, po prostu podmywaj się ręką. Podmywaj się wykonując ruch od przodu do tyłu – zapobiegniesz w ten sposób przenoszeniu bakterii z odbytu w okolice pochwy i cewki moczowej.

2. Zrezygnuj z irygacji pochwy

Metoda ta jest nadal stosowana przez wiele kobiet. Polega na przepłukaniu pochwy wodą lub, na przykład, mieszanką ziół przygotowanych w domu. Najczęściej irygacja wykonywana jest by zwalczyć infekcję pochwy, a także po to, by zapobiec ciąży. Tymczasem przynosi ona zwykle więcej szkody niż pożytku, ponieważ niszczy florę bakteryjną pochwy. Dlatego najlepiej zrezygnuj w ogóle z irygacji pochwy, a przynajmniej ogranicz je do minimum.

3. Podczas stosunku dbaj o odpowiednie nawilżenie

Aktywność seksualna również wpływa na stan okolic intymnych. W przypadku niedostatecznego nawilżenia pochwy, może być przyczyną otarć i mikrourazów, a te sprzyjają zakażeniom narządu rodnego. Jeżeli podczas seksu masz problem z suchością pochwy zawsze stosuj żel nawilżający.

4. Noś bawełnianą bieliznę

Nasza bielizna, zwłaszcza jeśli ściśle przylega do skóry i jest wykonana ze sztucznych materiałów, przenosi bakterie i grzyby z okolic odbytu do pochwy. Dlatego panie, które chodzą w stringach, nie powinny zakładać ich zbyt często. Najlepsza jest niezbyt obcisła bielizna bawełniana, która pozwoli delikatnej skórze „oddychać”. Stosujmy do prania bielizny łagodne środki, które nie będą podrażniały skóry okolic miejsc intymnych.

5. Często zmieniaj podpaski w czasie miesiączki

W czasie miesiączki wrażliwe okolice intymne są szczególnie narażone na wszelkiego rodzaju zapalenia. Dlatego często zmieniaj tampony i podpaski. Jeśli jest to niemożliwe staraj się stosować łagodne nawilżające chusteczki do pielęgnacji okolic intymnych. Zawierają one poza tym kwas mlekowy oraz wyciągi z różnych ziół, na przykład rumianku.

6. Przy antybiotykoterapii nie zapominaj o probiotykach

Kolejnym czynnikiem prowokującym występowanie infekcji pochwy jest przyjmowanie antybiotyków. Im częściej je stosujesz i im dłuższa jest antybiotykoterapia tym to ryzyko jest wyższe. Dlatego zawsze w jej trakcie pamiętaj o stosowaniu probiotyków – doustnie lub dopochwowo.

7. Dbaj o zdrowy pęcherz

Dbałość o zdrowie intymne to również profilaktyka zakażeń dróg moczowych. Przyjmowanie minimum 1,5 litra płynów na dobę i nie zwlekanie z oddaniem moczu to podstawowe jej zasady. Jeśli cierpisz na nawracające infekcje dróg moczowych możesz okresowo przyjmować preparaty

z ekstraktem z żurawiny do stosowania przez miesiąc raz na trzy miesiące.

Bardzo dużo kobiet cierpi na infekcje układu moczowo-płciowego, ale nie ma możliwości iść do lekarza. Dlatego warto skorzystać ze specjalnych testów pH, które pomogą samodzielnie określić przyczyny problemu. Kiedy już będziesz wiedziała, co konkretnie Ci dolega, zapytaj w aptece o preparaty, które pomogą Ci wyleczyć przykre dolegliwości.



