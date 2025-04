Niby nic, co ludzkie, nie jest nam obce. Jednak intymne dolegliwości uważamy za wyjątkowo wstydliwy temat.



Zamiast wybrać się do ginekologa, łudzimy się, że pieczenie, swędzenie i ból same przejdą... Oczywiście metoda ta nie skutkuje.

Co gorsza, odkładanie kuracji:

- prowadzi do nasilenia objawów, a czasem także groźnych powikłań;

- utrudnia i znacznie wydłuża późniejsze leczenie.

Warto wiedzieć. Infekcje dróg moczowo-płciowych to domena kobiet. Przynajmniej raz w życiu zmaga się z nimi co piąta z nas.

Dlaczego tak łatwo i często dopadają nas intymne problemy? Wszystkiemu winne hormony i anatomia.

Kropla po kropli...

Właśnie budowa (a konkretnie krótka i szeroka cewka) sprawia, że chorobotwórcze bakterie łatwo przedostają się do układu moczowego kobiety. Efektem tego może być zapalenie pęcherza.

Objawy:

- silne i częste parcie na pęcherz – przy czym wizyta w toalecie owocuje "wyciśnięciem" tylko niewielkiej porcji moczu (czasem zaledwie paru kropli);

- pieczenie i ból podczas siusiania;

- zmiana moczu – zmętnienie, bardzo nieprzyjemny zapach, zmiana koloru (może świadczyć o zawartości krwi);

- złe samopoczucie, gorączka.

Co robić:

- pij minimum 2 litry płynów dziennie (np. lekkiej herbaty, wody mineralnej, niesłodzonych soków, naparów ziołowych z rumianku, fiołka trójbarwnego i skrzypu) – dzięki temu mocz będzie rozcieńczony, to zaś ułatwi opróżnienie pęcherza i oczyszczenie go z bakterii;

- jedz owoce żurawiny lub pij sok żurawinowy – działają bakteriobójczo;

- zażywaj dostępne bez recepty leki i mieszanki ziołowe na zapalenie pęcherza (np. Urosan, Galospa, Urosal);

- idź do lekarza – zwłaszcza jeśli dolegliwości nie ustępują, nasilają się albo często nawracają.

Warto wiedzieć. By uchronić się przed infekcją, trzeba pić dużo płynów, unikać wstrzymywania moczu i dbać o higienę (stosować wyłącznie środki do higieny intymnej – inne mydła czy żele mogą podrażniać błony śluzowe i ułatwiać wnikanie bakterii).

Wielbicielka seksu

Dolegliwości przypominające zapalenie pęcherza mogą być wynikiem zakażenia chlamydiami. Bakterie te przenoszą się drogą płciową. Gdy przedostaną się do dróg moczowo-płciowych, wywołują chlamydiozę.

Objawy:

- pieczenie przy oddawaniu moczu;

- ból w podbrzuszu;

- ropna wydzielina w moczu.

Co robić:

- koniecznie idź do lekarza – nieleczona chlamydioza może zaatakować wątrobę i wywołać poważne zapalenie (z powikłaniami!) szyjki macicy, jajników i jajowodów;

- lecz także partnera (mimo że nie będzie miał objawów choroby);

- do końca kuracji powstrzymaj się od współżycia lub stosuj prezerwatywę (to także sposób na uniknięcie zakażenia).

Warto wiedzieć. Objawy choroby występują 2–5 tygodni od zarażenia. Często są mylone z zapaleniem pęcherza.

Jak na drożdżach

Na rozmaite infekcje najbardziej narażone są osoby z obniżoną odpornością. Zasada ta sprawdza się także przy dolegliwościach intymnych – zwłaszcza przy drożdżycy (grzybicy pochwy). Chorobę tę wywołują drożdżaki. Na co dzień żyją one w ludzkim organizmie, ale nie powodują żadnych dolegliwości. Kłopoty zaczynają się, gdy drożdżaków przybywa...

Objawy:

- białe, gęste, serowate upławy;

- podrażnienie i obrzęk błon śluzowych (może je pokrywać białawy nalot);

- ropna wydzielina w moczu.

Co robić:

- zastosuj krem z klotrimazolem (do kupienia w aptece);

- jeśli objawy nie ustąpią w ciągu kilku dni, idź do lekarza;

- zrezygnuj z obcisłej, nieprzepuszczającej powietrza bielizny – powoduje ona przegrzewanie się i pocenie okolic intymnych, wilgoć zaś i ciepło sprzyjają namnażaniu drożdżaków;

- wzmocnij organizm – przyjmuj preparat z jeżówki, jedz warzywa i owoce bogate w witaminę C (np. pietruszkę i cytrusy), pij jogurty (przywracają równowagę flory bakteryjnej, to zaś ogranicza rozwój grzybów).

Warto wiedzieć. Objawy grzybicy mogą się nasilać przed okresem. Wynika to z przejściowego osłabienia organizmu. Choroba rzadko wynika z braku higieny. O wiele częściej powoduje ją... zbyt częste i niewłaściwe mycie (np. mydłem), stres i kuracje antybiotykowe (obniżają odporność).

Wróg z... rzęsami

Świąd, pieczenie i upławy mogą być wynikiem zarażenia rzęsistkiem. Tym wyposażonym w rzęski pierwotniakiem można się zarazić na basenie, korzystając z publicznych toalet, współżyjąc

z chorym na rzęsistkowicę czy używając jego ręcznika.

Objawy:

- podrażnienie błon śluzowych;

- pieniste, brzydko pachnące upławy o szarawym lub żółtozielonym kolorze;

- dolegliwości typowe dla zapalenia pęcherza – gdy infekcja obejmie także drogi moczowe.

Co robić:

- idź do lekarza – przy rzęsistkowicy konieczna jest antybiotykoterapia;

- nakłoń do leczenia także partnera (nawet jeśli nie występują u niego objawy choroby);

- powstrzymaj się od współżycia;

- po zakończeniu kuracji (3–4 tygodnie) idź na badanie kontrolne;

- zrezygnuj z ciasnej bielizny i spodni;

- bierz prysznic – gdy wylegujesz się w kąpieli do pochwy wnika woda ze środkami myjącymi, to zaś zakłóca florę bakteryjną i podrażnia błony śluzowe;

- by uniknąć powtórnego zarażenia, stosuj prezerwatywę.

Warto wiedzieć. Objawy podobne do zarażenia rzęsistkiem występują także przy infekcjach bakteryjnych. I w tym przypadku trzeba zastosować kurację antybiotykami (leczeniu musi się poddać także twój partner!). Zarówno przy rzęsistkowicy, jak i zakażeniu bakteryjnym kuracja trwa ok. 7 dni. Nie wolno jej przerywać w trakcie!

Trzy wyjątkowo intymne zasady

1. Rozszyfruj objawy – chwilowe podrażnienie może być wywołane np. przez kosmetyki. Jeżeli świąd nie ustępuje albo pojawią się intensywne upławy, to znak, że potrzebujesz fachowej pomocy.

2. Nie eksperymentuj – domowe kuracje stosuj wyłącznie po konsultacji z ginekologiem. Jeśli zaczniesz się leczyć przed wizytą, lekarz może mieć problemy z trafnym postawieniem diagnozy.

3. Uprawiaj bezpieczny seks – jeśli nie masz pewności, że partner jest zdrowy, namów go na stosowanie prezerwatywy. Zmniejszy ona ryzyko infekcji bakteryjnej i grzybiczej, a także zarażenia wirusami opryszczki, HIV, HPV (wirus brodawczaka – wywołuje brodawki i raka szyjki macicy).

