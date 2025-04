Na proste zęby nigdy nie jest za późno



Kiedyś faktycznie aparaty ortodontyczne były zarezerwowane tylko dla dzieci, dziś z powodzeniem stosuje się je u dorosłych. - Większość pacjentów, zgłaszających się obecnie w sprawie prostowania zębów, to właśnie dorośli – mówi dr Iwona Gnach-Olejniczak z UNIDENT UNION Dental Spa. - Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych dla zabiegów ortodontycznych - dodaje. Jako przykład podaje amerykańskiego aktora Danny’ego Glovera, który założył aparat po 60. roku życia. – Mamy jeszcze wiele do zrobienia u całych pokoleń pacjentów, którzy w dzieciństwie nie przeszli prawidłowego leczenia ortodontycznego, między innymi dlatego, że nie było wtedy tak prostych i skutecznych metod poprawiania uśmiechu – wyjaśnia ekspertka . Dlaczego osoby po 30-tce, 40-tce (a jak się okazuje i po 50-tce, 60-tce) decydują się teraz na leczenie ortodontyczne? Dla zdrowia i urody.

Proste zęby odmładzają



Za sprawą leczenia ortodontycznego można poprawić rysy twarzy, a nawet się odmłodzić. Ale nie każda ortodoncja odmładza – archaiczne metody wyprostują zęby, ale jednocześnie pogorszą fizjonomię i dodadzą lat. Wszystko przez usuwanie zębów niemieszczących się w łukach. Najnowsze techniki ortodontyczne to metody nieekstrakcyjne, czyli niewymagające usuwania zębów, a koncentrujące się na poprawie profilu twarzy pacjenta.

- Poprzez zastosowanie zamków samoligaturujących oraz specjalnych technik, które w naturalny sposób rozbudowują kości wyrostków zębodołowych, stłoczone zęby ustawiają się w równe, harmonijne łuki bez ekstrakcji i dodatkowych aparatów na podniebieniu – wyjaśnia dr Gnach-Olejniczak. Wyglądamy lepiej nie tylko dlatego, że mamy równe zęby. Rozbudowane łuki lepiej podpierają wargi i policzki, twarz zyskuje młodzieńczy, atrakcyjny wygląd. Efekt anti-aging jest nie do przecenienia, ponieważ poprawę rysów twarzy uzyskujemy na stałe.

Krzywe zęby = problemy zdrowotne



O zgryz powinno się dbać nie tylko z powodów estetycznych, ale także dla zdrowia. Niewłaściwe ułożenie zębów oraz ich nadmierne stłoczenie może powodować próchnicę, ponieważ trudniej jest wtedy usuwać zalegające resztki jedzenia. Nieprawidłowe ułożenie zębów skutkuje szybszym ich ścieraniem, nadwrażliwością, wpływa na złą pracę stawów skroniowo-żuchwowych, co prowadzi do bólów głowy, karku i pleców. Okazuje się, że nawet leczenie kanałowe zęba to niekiedy efekt wady zgryzu, a nie powikłań próchnicy. Nie mówiąc już o paradontozie, którą leczy się za pomocą ortodoncji. – Gdy zrotowane, wysunięte z łuku zęby powracają na miejsce i pionizują się, stan przyzębia radykalnie się poprawia – tłumaczy stomatolog.

Aparat ortodontyczny to tylko narzędzie lekarza



Aparat ortodontyczny jest narzędziem w ręku lekarza, który dobiera najlepsze metody leczenia do indywidualnego przypadku. Dr Iwona Gnach-Olejniczak porównuje leczenie ortodontyczne do wyścigów Formuły 1: - Nie wystarczy technologia. Bez kierowcy nawet najlepsza maszyna nie dojedzie pierwsza na metę. Dlatego tak ważna jest wiedza i doświadczenie lekarza. Z drugiej strony nie będzie sukcesu bez odpowiedniej postawy pacjenta. Regularne wizyty kontrolne, podczas których stomatolog sprawdza zmiany w ustawieniu zębów, reguluje aparat i pracuje nad jak najlepszym efektem estetycznym, odpowiednia higiena - to wszystko wymaga sumienności i cierpliwości.

Samo założenie aparatu na rok bez konsultacji co najmniej raz na 2 miesiące nie ma sensu.

Wielkość aparatu nie ma znaczenia



Współczesne aparaty ortodontyczne są bardzo dyskretne. Nie potrzebują żadnych gumek, niewygodnych klamer na zębach trzonowych, czy dodatkowych aparatów podniebiennych, stosowanych w aparatach starszych generacji. Mamy tylko półprzezroczyste zamki naklejone na powierzchniach licowych zębów oraz druty poprowadzone wzdłuż łuku zębowego. Dyskretne jest także ich działanie. - Paradoks polega na tym, że aparaty samoligaturujące wykorzystują naturalne, zbalansowane siły biologiczne. Nacisk wywierany na zęby jest tak delikatny, że organizm nie uruchamia mechanizmów obronnych – mówi dr Iwona Gnach-Olejniczak. Okazuje się, że efekt kropli drążącej skałę daje najlepszy efekt w ortodoncji.

Tylko zęby zdrowe leczone są ortodontycznie



Jest reguła: leczymy ortodontycznie zęby zdrowe! Przed założeniem aparatu lekarz powinien oczyścić zęby z kamienia i osadu w poszukiwaniu nawet najmniejszych ubytków. Niezbędne jest sprawdzenie kondycji zębów za pomocą RTG. Dopiero po wypełnieniu ubytków, wyleczeniu przyzębia i nadwrażliwości można przystąpić do kuracji ortodontycznej. Wykonanie dokładnego skalingu z piaskowaniem i polerowaniem ma jeszcze jedno znaczenie. Super gładkie zęby będą mniej podatne na odkładanie się kamienia nazębnego, co ochroni je przed ewentualną próchnicą lub chorobami przyzębia. Nowoczesne aparaty to także mniej problemów z higieną jamy ustnej - nie ma problemu z usuwaniem płytki nazębnej i resztek jedzenia spod metalowych klamer, płytek podniebiennych itp.

