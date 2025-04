Nowoczesne leczenie ortodontyczne nie tylko prostuje zęby i koryguje zgryz, ale także wpływa na wygląd całej twarzy.

Osoby z równymi zębami mają bardziej symetryczną twarz, lepiej zarysowane kości policzkowe i żuchwę, wyglądają także młodziej. Powód? Odpowiednio ustawione zęby o właściwej długości zapobiegają pojawianiu się zmarszczek. Chipsy na zęby, aparat językowy, szyna Clear Aligner, ortolifting Damon Clear – poznaj dyskretne rozwiązania, dzięki którym można mieć równe zęby, a twoi znajomi nawet nie zauważą aparatu.

Incognito – aparaty językowe



Nie po widocznej stronie zębów, czyli licowej, a od wewnętrznej strony – w ten sposób coraz częściej zakłada się w jamie ustnej specjalne aparaty ortodontyczne. Efekt? Aparat jest całkowicie niewidoczny i nie przeszkadza.

– Patrząc na uśmiech osoby noszącej aparat Incognito, nie zobaczymy zamków, drutów, zatrzasków, tylko zęby – mówi lek. stom. Wojciech Fąferko z Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim clinic w Katowicach.

Nie zmienia to jednak faktu, że aparat w ukryciu wykonuje swoją pracę. W odróżnieniu od innych rozwiązań, w przypadku aparatu językowego każdy zamek jest indywidualnie projektowany. Dopasowuje się go do kształtu zęba, jego długości, rozmiaru, obecnych na powierzchni nierówności. Do konstrukcji aparatu wykorzystuje się specjalny stop złota i irydu, dzięki czemu zamki są o wiele mniejsze i dyskretne.

Zastosowanie aparatu Incognito skraca także czas leczenia. Duża w tym zasługa indywidualnego projektowania każdego aparatu. Wycisk u pacjenta pobierany jest komputerowo, za pomocą skanera CAD/CAM, a nie masy plastycznej. Każdy zamek jest więc indywidualnie dopasowany do zęba, przez co zmniejsza się ryzyko dyskomfortu i odklejenia. Zamki są także o 30% mniejsze niż w tradycyjnych aparatach stałych. Łuki z kolei łączące zamki doginane są przez specjalne roboty. Sam proces leczenia przebiega ściśle z pracą łuku.

Zastosowanie: wady pionowe, jak zgryz otwarty i głęboki, wady poprzeczne, np. asymetrie, inne nieprawidłowości, np. stłoczenia zębów.

Czas leczenia od 9 do 24 m-cy.

Cena: 9500 zł.

Szyna Clear Aligner



Szyna Clear Aligner jest niewidoczna „gołym okiem”, nie ma także charakterystycznych zamków i zatrzasków. Taką nakładkę można zdejmować podczas jedzenia i mycia. Spełnia ona natomiast taką samą funkcję jak aparat stały i ruchomy, prostując zęby.

Szyna wykonana jest z gładkiego materiału, a do jej noszenia niewymagane są żadne mocowania. Brak metalu sprawia, że wewnętrzna strona ust nie jest podrażniana, sama szyna jest także przyjazna dla alergików. Mogą ją stosować osoby powyżej 14. roku życia.

Przeźroczystą nakładkę wykonuje się indywidualnie dla każdego pacjenta, uwzględniając przesunięcia zębów w oparciu o precyzyjne pomiary wady i wycisk robiony w gabinecie.

– Samo leczenie jest kilkuetapowe. Podczas pierwszej wizyty otrzymuje się od lekarza zestaw 3 szyn o różnej grubości. Każdą z szyn nosi się około 1 tygodnia. Po ich kolejnym noszeniu od dentysty otrzymuje się następny komplet. Przebieg leczenia jest ściśle kontrolowany przez lekarza co 3-4 tygodnie, kiedy to pacjent musi zgłaszać się na wizyty kontrolne. Stomatolog ocenia wówczas postęp leczenia. Po okresie leczenia z użyciem szyny specjalista stabilizuje pozycję zębów. Okres tzw. retencji trwa dwa razy dłużej od samego leczenia z użyciem nakładki – tłumaczy doktor.

Dzięki szynie można poprawić symetrię twarzy, zlikwidować wadę wymowy, której przyczyną jest złe rozstawienie zębów lub wada zgryzu. Leczenie ortodontyczne z użyciem szyny poprawia kontur ust, jest w stanie także odmłodzić uśmiech oraz zapobiega pojawieniu się zmarszczek mimicznych wokół ust.

Zastosowanie: stłoczenie zębów, głęboki zgryz, zgryz krzyżowy, diastemy, poprawa symetrii twarzy, wady wymowy spowodowane wadami zgryzu.

Czas leczenia: ok. 6 m-cy.

Cena: 750 zł za jeden etap (miesiąc) leczenia za jeden łuk zębowy.

Ortolifting



Ortolifting to leczenie ortodontyczne wykorzystujące najnowocześniejsze aparaty ortodontyczne z tzw. systemu Damona Clear. W aparatach tych, w porównaniu z tradycyjnymi, nie stosuje się metalowych lub elastycznych ligatur, które utrzymują zęby we właściwej pozycji w trakcie noszenia aparatu. Zastosowanie tego rozwiązania sprawia, że siły, z jakimi aparat ortodontyczny działa na zęby, są odpowiednio zbilansowane, a leczenie ortodontyczne koordynuje się dodatkowo z naturalną pracą mięśni twarzy, języka, i kości szczęki. Dzięki temu udaje się zredukować dyskomfort związany z noszeniem aparatu. System ten generuje niewielkie siły, więc nie ma także potrzeby usuwania zębów, a tym samym samo leczenie staje się minimalnie inwazyjne.

– Ortolifting to nowe rozwiązanie w stomatologii estetycznej, które pozwala na odjęcie sobie paru lat. Leczenie tego typu jest mniej inwazyjne od botoxu i wypełniaczy, jest również bardziej trwałe, pozwala natomiast na uzyskanie porównywalnego efektu – mówi dr Wojciech Fąferko z Dentim clinic.

Efektem takiego leczenia jest przede wszystkim równy i symetryczny uśmiech z właściwym ułożenie zębów, zamknięciem diastem i właściwą długością zębów. Wpływa to także na cały wygląd twarzy. Właściwe ustawienie zębów oraz ich odpowiednia długość tworzą podporę dla skóry twarzy, zapobiegając szybkiemu jej wiotczeniu. Zmniejsza się także ryzyko wczesnego pojawiania się zmarszczek wokół ust. Także tkanki miękkie w środkowej części twarzy, zwłaszcza górna warga, uzyskują lepsze podparcie. Ortolifting zmienia także cały wyraz twarzy. Wyrównane zęby, dające podporę, podnoszą kąciki ust, przez co twarz staje się pogodniejsza, mniej zmęczona.

Zastosowanie: wady pionowe, jak zgryz otwarty i głęboki, wady poprzeczne, np. asymetrie, inne nieprawidłowości, np. stłoczenia zębów.

Czas leczenia od 12 do 24 m-cy.

Cena: od 3000 zł za 1 łuk zębowy.

Licówki SoftVeneers, czyli tzw. chipsy



Ultracienkie licówki mają średnio 0,2 mm i są często o połowę cieńsze od tradycyjnych licówek, które mają od 0,4 – 0,8 mm. W praktyce oznacza to koniec ze szlifowaniem zębów pod licówki. Do tej pory, żeby nałożyć licówkę, stomatolog musiał usunąć nadmiar zęba, zeszlifowując jego wierzchnią warstwę (w przeciwnym razie zęby stałby się zbyt grube i masywne). Wiązało się to zarówno ze znieczuleniem pacjenta, jak również koniecznością założenia tymczasowych koron do czasu przygotowania licówek. Ultracienkie licówki nie wymagają szlifowania lub szlifowanie jest bardzo niewielkie, dzięki czemu nasze zęby pozostają praktycznie nienaruszone

– Zanim dentysta założy licówki, wykonuje analizę estetyczną uśmiechu i jego symulację, dzięki czemu możemy podejrzeć efekt końcowy. Wycisk, na podstawie którego protetyk tworzy zęby, jest pobierany na jednej wizycie, na kolejnej licówki są już mocowane. Sam zabieg przypomina nieco naklejanie sztucznego paznokcia – mówi doktor.

Zastosowanie: diastemy, nierówna linia uśmiechu, zaburzona proporcja zębów, ukruszone i ułamane zęby.

Czas leczenia: 2-3 tygodnie.

Cena: 2800 zł – 1 licówka.

