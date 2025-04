Odpowiednia dieta mamy i dziecka



Należy zacząć od tego, że na to, jak będą wyglądały ząbki naszych maluchów, mamy wpływ już podczas ciąży. Ważna jest wtedy odpowiednia dieta przyszłej mamy, która powinna być bogata w wapń, fosfor, białko oraz witaminę D. Należy natomiast unikać węglowodanów.

Istotna jest również odpowiednia dieta dziecka. Zamiast słodkich soków powinniśmy podawać dzieciom wodę, ograniczyć do minimum słodycze oraz podjadanie między posiłkami.

Higiena jamy ustnej u najmłodszych



Ważnym momentem, którego nie możemy przegapić, aby od samego początku odpowiednio zadbać o uzębienie naszych dzieci, jest pojawienie się pierwszych ząbków. Na razie cała odpowiedzialność spada jeszcze na rodziców. Powinniśmy wtedy przecierać ząbki oraz całą jamę ustną dzieci gazikiem namoczonym w rumianku.

Istnieją również specjalne nakładki na palec, które ułatwiają tę czynność – można je zakupić w większości aptek.

Oczywiście nie należy przesadzać z częstotliwością powtarzania tej czynności. Nie musimy robić tego po każdym karmieniu dziecka. W zupełności wystarczy, gdy powtórzymy przecieranie ząbków dziecka dwa razy dziennie (rano i wieczorem).

Kiedy dziecko skończy roczek...



Dziecko w takim wieku można uczyć, by stopniowo samo zaczynało myć zęby. Ważne jest jednak, aby nauka była zawsze połączona z zabawą – pozwoli to na zamianę obowiązku w przyjemność.

Szczoteczka do zębów dla dziecka powinna być mała i mieć miękkie włosie.

Kolorowe szczoteczki i kubeczki z ulubionymi bohaterami z bajek na pewno urozmaicą tę czynność.

Nie należy również zapominać, że w tym wieku dziecko zaczyna we wszystkim naśladować dorosłych, a więc wspólne mycie zębów na pewno ułatwi wprowadzenie tego nawyku.

Kiedy dziecko jest nieco starsze, a mycie ząbków zaczyna mu wychodzić coraz lepiej, możemy zacząć wprowadzać smakowe pasty do zębów o atrakcyjnym dla dziecka zapachu z obniżoną zawartością fluoru, które również umilą tę czynność. Muszą to być specjalne pasty dla dzieci, odpowiednio dostosowane do wieku. Obecnie dostępne są również w sprzedaży różne płyny do płukania ust zabarwiające ząbki dzieci na jakiś kolor, który znika dopiero wtedy, gdy są one odpowiednio wyszczotkowane. Taki płyn może być kolejnym elementem urozmaicającym mycie zębów, które powinno stać się nawykiem, niekoniecznie nudnym i uciążliwym dla dziecka.

Pierwsza wizyta u dentysty



W wieku dwóch lat powinniśmy zabrać dziecko po raz pierwszy do dentysty – oczywiście o ile już wcześniej nie zaistniała taka potrzeba.

Należy jednak pamiętać, że każde nowe miejsce budzi u dziecka strach. Trzeba więc najpierw pozwolić mu na oswojenie się z nowym otoczeniem.

Aby już za pierwszym razem nie zrazić dziecka do gabinetu stomatologicznego, na pierwszą wizytę możemy wybrać się tylko po to, aby dziecko poznało samo miejsce, wszystkie sprzęty oraz zapoznało się z lekarzem – u specjalistów, którzy zajmują się małymi dziećmi, taka praktyka stosowana jest bardzo często.

Pierwsze stałe zęby



Wiek przedszkolny jest wiekiem, w którym zaczyna pojawiać się u dzieci uzębienie stałe, jednak, jak wiadomo, zęby mleczne nie wypadają wszystkie jednocześnie. Warte zapamiętania jest to, że jeżeli zaniedbamy zęby mleczne naszych maluchów, to w okresie występowania uzębienia mieszanego zęby stałe będą szczególnie narażone na próchnicę.

Jednak nawet jeżeli we wcześniejszym okresie dbaliśmy o zęby swoich dzieci, w czasie wymiany ich z mlecznych na stale warto stosować specjalną pastę do zębów, która dzięki odpowiednio dobranym składnikom zwiększa ochronę przed próchnicą.

W tym wieku należy szczególnie zadbać o dietę dziecka, która powinna być bogata w produkty zawierające wapń i fosfor.

Dziesięć przykazań rodziców dbających o ząbki swoich maluchów



Odpowiednia dieta przyszłej mamy. Szczególna ochrona w momencie pojawienia się pierwszych zębów mlecznych. Wprowadzanie nawyku mycia zębów najwcześniej jak to możliwe. Wspólne mycie zębów. Zamiana obowiązku w przyjemność (kolorowe szczoteczki i kubeczki). Dostosowanie produktów (pasta, płyn) do wieku dziecka. Wczesne zapoznanie dziecka z gabinetem dentystycznym. Odpowiednia dieta dziecka. Szczególna ochrona w okresie uzębienia mieszanego. Mycie zębów przynajmniej 2 razy dziennie (rano i wieczorem).

