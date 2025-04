Dlaczego wciąż mi zimno?

Mimo, że wszystkim wokoło jest ciepło, a i pogoda też jest bez zarzutu, Tobie jest zimno. Masz wiecznie zimne stopy i dłonie? To, że ciągle odczuwasz zimno, może mieć różne przyczyny. Niektóre z nich są bardzo proste i oczywiste, a inne zaś mogą świadczyć o toczącej się chorobie.

Za naszą temperaturę ciała i za jej odczuwanie odpowiadają różne układy, m.in. hormonalny, nerwowy, krążenia, a także powłoki skórne. Zaburzenia w pracy któregoś z układów, może przekładać się na odczuwanie temperatury. Prześledźmy zatem najczęstsze stany, w których jednym z objawów może być uczucie zimna.



1. Brak ruchu

Jak zapewne niejeden z nas zauważył, leżąc czy siedząc w bezruchu przez dłuższy czas, odczuwamy zimno. Dzieje się tak ponieważ mięśnie nie pracują, więc nie wytwarza się energia. Obniża się ciśnienie, więc pewne partie ciała są niedokrwione. Mało aktywny tryb życia sprzyja też rozwojowi takich chorób jak cukrzyca, nadciśnienie, otyłość. W związku z tym można spróbować od zmiany stylu życia, by powalczyć z chłodem.

2. Wiek podeszły

Z biegiem lat zwiększa się próg wrażliwości termicznej. Anatomicznie receptory czucia ciepła są położone głębiej niż receptory zimna, a prawdopodobnie liczba receptorów ciepła zmniejsza się wraz z wiekiem. Naturalnym jest więc zjawisko, że osobom starszym jest zimniej. Zatem przyda się dodatkowe okrycie i cieplejsze, lecz nie gorące posiłki. Można też pokusić się o rozgrzewające przyprawy, np. cynamon, imbir, pieprz, czarny sezam.

3. Okres menopauzy

Wahania temperatury w tym okresie są uwarunkowane zmianami hormonalnymi. Raz doskwierają uderzenia gorąca, a raz jest przeraźliwie zimno. Gdy nasilenie tych objawów jest wysokie, warto zasięgnąć porady u lekarza. Późniejsze zmiany odczuwania temperatury mają związek z procesem starzenia się.

4. Stres i zmęczenie

Gdy jesteśmy niewyspani i podenerwowani, wówczas nasze krążenie centralizuje się tam gdzie są ważne narządy. Ma to związek z pobudzeniem układu współczulnego. Ręce i stopy robią się zimne, ponieważ są niedokrwione. Aby sobie z tym poradzić warto nauczyć się relaksacji, walki ze stresem i w końcu się wyspać! Zarywanie nocy to główna przyczyna zmęczenia.

5. Za ciasna odzież

Ucisk ubrań na nasze ciało skutkuje niedokrwieniem. Zwłaszcza tych części, które są położone dalej – ręce, stopy. Dobór ubrań powinien zależeć od naszych gabarytów. Lepiej jest wybierać luźniejsze, bawełniane ubrania. Podobnie sprawa ma się ze skarpetami i obuwiem. Warto zrezygnować z ubrań ze ściągaczami.

6. Spożywanie alkoholu i nadużywanie kofeiny

Wbrew pozorom, alkohol zamiast rozgrzewać, wychładza. Na krótko odczuwamy jego „grzejące” działanie. Alkohol rozszerza naczynka krwionośne, przez co więcej krwi przez nie przepływa, więc szybciej tracimy ciepło.

Kofeina zawarta w kawie, podnosi temperaturę organizmu. Gdy temperatura otoczenia jest dużo niższa niż temperatura ciała, wówczas bardziej odczuwamy zimno. Często racząc się kawą, możemy przewlekle odczuwać zimno.

7. Mała masa mięśniowa

Stwierdzenie, że ludzie z większą „izolacją” tłuszczową rzadziej odczuwają zimno jest nieprawidłowe. Duży związek ma to zjawisko z masą mięśniową. Gdy jest ona mała, wówczas zmniejsza się w nich metabolizm, więc wytwarza się mało energii (ciepła).

8. Choroby układu sercowo-naczyniowego

Niektórym chorobom kardiologicznym towarzyszy uczucie zimna, szczególnie rąk i stóp. Przy niskim ciśnieniu może właśnie zaistnieć taki objaw. Podobnie ma się sprawa z pewnymi wadami serca. Ponadto zimno w kończynach odczuwają osoby ze stanami zapalnymi tętnic i miażdżycą.

9. Niedokrwistość i niedotlenienie

Aby organizm prawidłowo metabolizował dostarczane składniki pokarmowe, potrzebny jest tlen. Tlen jest transportowany po naszym organizmie białkiem – hemoglobiną. Znajduje się ona w czerwonych krwinkach – erytrocytach. Gdy jest ich za mało, mamy do czynienia z niedokrwistością oraz związanym z tym stanem słabego odżywienia i dotlenienia tkanek. Metabolizm ulega upośledzeniu, więc wytworzona energia nie ogrzewa naszego ciała.

10. Niedoczynność tarczycy

Uczucie zimna nie jest typowym dla niedoczynności tarczycy. Często się jednak pojawia. Dzieje się tak na skutek zaburzeń hormonalnych (za mało tyroksyny), związanych z tym osłabionym przepływem krwi przez skórę i upośledzeniem funkcji gruczołów łojowych i potowych.



11. Pobudzenie układu współczulnego

Na pobudzenie układu współczulnego ma wiele czynników. Jest to głównie stres (wydzielanie adrenaliny), nadmiar kawy, narkotyki (kokaina, amfetamina, metamfetamina) i leki tzw. sympatykomimetyczne. Zalicza się do nich np. slabutamol (wykorzystywany m.in. w astmie oskrzelowej), efedryna i pseudoefedryna (działające podobnie do adrenaliny, wykorzystywane m.in. jako środki przeciwkaszlowe), klonidyna (m.in. stosowana w nadciśnieniu tętniczym).



12. Depresja

Zimno może towarzyszyć chorobom psychicznym. Do objawów depresji może się dołączyć uczucie zimna, zwłaszcza gdy osoba chora tak opadła z sił, że nie jest w stanie się poruszać i zalega w łóżku. W przypadku innych chorób psychicznych, może być to mylne wrażenia czucia zimna w postaci omamu zmysłowego.

Ciekawostka:

Skurcz tętnic w obrębie rąk i czasem nóg skutkuje odczuwaniem zimna w tych partiach ciała. Może się tak dziać na skutek wahań temperatur, stanów emocjonalnych, przyczyn nieuchwytnych, stanowiąc objaw chorobowy. Opisany stan, to objaw Raynauda. Jest on charakterystyczny dla chorób: RZS, toczeń rumieniowaty układowy, nowotwory hematologiczne, choroby zakaźne, zespół cieśni kanału nadgarstka. Może też wystąpić podczas przyjmowania leków: cytostatyki, interferony, leki antykoncepcyjne, beta-blokery – stosowane głównie w nadciśnieniu i zaburzeniach pracy serca. Wykonywanie pewnych zawodów, także sprzyja temu objawowi. Zaliczamy do nich: operatorów urządzeń pneumatycznych, pracowników chłodni, przetwórni mięsnych, drogowców, pianistów, pracowników biurowych.



