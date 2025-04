Spis treści:

Złotook pospolity jest to owad z rodziny złotookowatych (Chrysopidae), którego można spotkać na łąkach, polanach, w ogrodach, parkach, lasach, zaroślach w czasie od wiosny do jesieni. Późnym latem i jesienią ukrywają się w domach i altanach. Ponieważ są bardzo wrażliwe na niską temperaturę, zimę spędzają w budynkach albo w ukryciu na zewnątrz.

fot. Larwa złotooka zjadająca mszycę / Adobe Stock, corlaffra

Złotooki żyją powszechnie na terenie całego kraju. Mają charakterystyczny zielony podłużny tułów i delikatne przezroczyste skrzydła z seledynowymi żyłkami. Dorosłe owady osiągają 10-12 mm długości, zaś larwa może mieć 8 mm długości. Larwy mają kolor żółte i brązowe linie biegnące wzdłuż tułowia.

fot. Złotook dorosły owad / Adobe Stock, Danita Delimont

Te zielone owady nie gryzą i są całkowicie nieszkodliwe dla człowieka. Larwy złotooka żyjące na roślinach mogą za to wbić się w skórę ostrymi żuwaczkami — lepiej ich więc nie dotykać. Dorosłych osobników nie trzeba się w ogóle obawiać.

Zauważamy je najczęściej, gdy na zewnątrz temperatura spada, a złotooki chowają się do domów, piwnic i garaży. Nie są szkodliwe dla roślin w mieszkaniach, za to i w tym przypadku pomagają likwidować szkodniki. Zwykle jednak zapadają w sen zimowy i przeczekują chłodne miesiące w schronieniu.

Jeśli jakiś owad jest zbyt aktywny w domu, możemy przenieść go do chłodniejszego pomieszczenia, np. garażu, co ułatwi mu wejście w stan hibernacji. Wiosną głodne złotooki ruszają na podbój świata, a mówiąc konkretniej, wylatują, aby znaleźć partnera i złożyć jaja.

Złotook to bardzo pożyteczny owad. Jego larwy są drapieżne i żywią się mszycami, miodówkami, przędziorkami, larwami zwójek, jajami stonki ziemniaczanej, roztoczami i czerwcami. W ciągu 2 tygodni larwa potrafi zjeść 450 mszyc.

Dzięki obecności tych zielonych długich robaków szkodniki roślin nie będą niszczyć twojego ogrodu. Dlatego nigdy nie likwiduj tych przydatnych owadów. Dorosłe osobniki żywią się nektarem i pyłkiem roślin.

Sadzenie roślin miododajnych będzie sprzyjać powiększaniu populacji tych owadów w ogrodzie. Na zimę warto budować im ciepłe schronienia na zewnątrz, aby później wykorzystać te owady do zwalczania szkodników.

