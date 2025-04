Najnowsze badania amerykańskiej agencji kontroli i prewencji chorób CDC (Centers for Disease Control and Prevention) wykazały, że permetryna chroni przed ukąszeniami kleszczy, komarów, meszek, wesz, pcheł, świerzbowców i innych insektów. Czym jest i jak działa?

Permetryna – zabij owady!



Pracownicy CDC to światowej klasy eksperci od chorób i zagrożeń epidemiologicznych, ich badania są więc tym bardziej istotne. Po przebadaniu permatryny – środka owadobójczego stosowanego m.in. w rolnictwie – doszli do wniosku, że jest ona świetnym sposobem na to, by uniknąć kontaktu z rozmaitymi insektami, w tym – kleszczami.

Permetryna to organiczny związek wytwarzany z kwiatów chryzantem, który jest wprawdzie zabójczy dla owadów, ale niegroźny dla ludzi. Stosuje się ją w rolnictwie do ochrony roślin, a także w mieszkaniach i magazynach, by zwalczać insekty. Do tej pory służyła żołnierzom w armii, gdzie nasączano nią mundury, moskitiery i namioty żołnierzy, którzy przebywali w lasach równikowych. Teraz jej skuteczność została dodatkowo potwierdzona.

Eksperci CDC udowodnili, że ubranie nasączane permetryną unieszkodliwia wszystkie z najczęściej występujących gatunków chorobotwórczych kleszczy, a także ich nimfy. Po zetknięciu z taką odzieżą kleszcze albo zdychają, albo doznają paraliżu i nie mogą kąsać. Permetryna nie jest więc związkiem odstraszającym insekty, ale owadobójczym.

Jak użyć permetryny?



Jak skorzystać z permetryny? Rzeczpospolita, która o niej napisała, wskazuje na dwie możliwości:

Możemy kupić ubrania, które są nasączone tym związkiem. Znajdziemy je w niektórych sklepach dla myśliwych, leśników lub wędkarzy. Taka garderoba ma wymagane atesty bezpieczeństwa i zachowuje swoje właściwości do 50 prań. Możemy kupić permetrynę w aerozolu przez internet i spryskać nią ubrania. Trzeba to zrobić na świeżym powietrzu, a następnie odłożyć odzież na 2-4 godziny do wyschnięcia. Trzeba mieć na uwadze, że permetryna w formie ciekłej może być trująca dla kotów, nie powinny mieć więc z nią kontaktu.

