Meszki to rodzina małych owadów, które w Polsce występują w około 50 gatunkach. Osiągają zaledwie od 1,5 do 6 mm długości, ale potrafią dotkliwie pogryźć. Są wyjątkowo natarczywe – potrafią wciskać się do oczu, ust czy uszu swojej ofiary. Zasiedlają zwłaszcza tereny wilgotne: przy zbiornikach wodnych, rzekach, strumieniach, ale bywają uciążliwe także w domowych ogródkach. Atakują przez cały dzień (nie jak komary - wieczorami), są bardziej pobudzone, gdy jest pochmurno oraz przed burzą. Ich ugryzienia są bolesne i nieprzyjemne.

Po ugryzieniu meszki na skórze pojawiają się:

czerwone, nieregularne plamki,

ból i świąd,

obrzęk,

grudki i pęcherzyki wypełnione krwią.

Zmianom skórnym mogą towarzyszyć także inne objawy takie jak:

nudności,

gorączka,

złe samopoczucie,

osłabienie,

dolegliwości sercowe.

Objawem pogryzienia przez meszki może też być alergia. Powstaje ona w reakcji na toksyczne działanie śliny meszek. Jeśli nie będziemy drapać miejsca ukąszenia, odczyn powinien zniknąć po około tygodniu.

Miejsce po ukąszeniu meszki zazwyczaj łatwo rozpoznać: pojawia się krwawiący ślad oraz bolesny obrzęk, któremu może towarzyszyć gorączka. W odróżnieniu od ukąszenia komara kontakt z meszką nie jest tak delikatny, ponieważ samice meszki posiadają aparat gębowy przystosowany do rozcinania skóry. Tworzą na powierzchni skóry ranę i wypijają z niej krew. Dzięki zawartym w ślinie meszek substancjom, m.in. związkom przeciwkrzepliwym, zdążą zaspokoić głód, zanim krew skrzepnie.

fot. Ugryzienie meszki / iStock by Getty Images, kmatija

fot. Ślady po ugryzieniu meszki / Adobe Stock, savelov

fot. Ugryzienie meszki / iStock by Getty Images, kmatija

Najczęściej w wyniku ugryzienia meszki mamy do czynienia z odczynem zapalnym, który pojawia się na skutek przedostania się do naszego organizmu śliny tych owadów wykazującej działanie toksyczne. Ponadto – częściej niż w przypadku komarów – po ukąszeniu pojawiają się obrzęki, zaczerwienienia czy wysoka gorączka. Jeśli ślad nie zostanie rozdrapany, powinien sam zniknąć w ciągu 5-7 dni. Czasem jednak zdarza się, że dojdzie do drobnego zakażenia (meszka rozcina skórę, dlatego w miejscu ukłucia może powstać mała rana), stąd musimy pamiętać, aby nie drapać tego miejsca (szczególnie brudnymi rękami). Jeśli rana zacznie się powiększać, należy udać się do lekarza, by włączyć odpowiednie leczenie – wyjaśnia dr n. med. Małgorzata Marcinkiewicz, dermatolog z Centrum Medycznego Damiana.

Więcej: Ukąszenia owadów na zdjęciach

Po ukąszeniu meszki pojawia się na skórze rumień, ale może on wyglądać różnie w zależności od indywidualnej reakcji organizmu. Zwykle charakteryzuje się:

zaczerwienieniem,

obrzękiem,

raną w centralnym punkcie,

silnym swędzeniem,

bólem,

cieplejszą skórą,

czasami pęcherzykami z płynem.

Gdy ugryzienie meszki jest niewielkie, ślad przemyj wodą z mydłem lub środkiem dezynfekującym (np. spryskaj octeniseptem lub przetrzyj gazikiem dezynfekującym). To ważne w zapobieganiu infekcji. By uniknąć zakażenia, nawet po zdezynfekowaniu nie wolno się drapać. Nim rana się zagoi, można smarować skórę preparatem przeciwświądowym (przeciwhistaminowym) dostępnym w aptece bez recepty. Pomocna może być również maść z hydrokortyzonem, która łagodzi stan zapalny.

Gdy ukąszenia są poważne i w przypadku licznych ugryzień, zwłaszcza gdy chodzi o małe dziecko, należy udać się do lekarza. Ślina meszek zawiera toksyny, które w większym stężeniu mogą prowadzić do zatrucia, a u alergików do silnej reakcji alergicznej.

Do lekarza należy udać się również wtedy, gdy w miejscu ugryzienia meszki powstał duży obrzęk, objawy się nasilają albo nie ustępują w ciągu kilku dni. Nie należy zwlekać z wizytą u specjalisty także wtedy, gdy doszło do pogryzienia przez wiele meszek.

Czy stosuje się antybiotyk na ugryzienie meszki?

Rutynowo nie stosuje się antybiotyku na ugryzienie meszki, ale w przypadku nasilonych objawów lekarz może go przepisać. Jeśli obrzęk jest duży, objawy nie ustępują albo się nasilają, osoba pogryziona jest osłabiona, ma gorączkę, to może wskazywać, że potrzebne jest przyjmowanie antybiotyku. Leki te są stosowane również wtedy, kiedy doszło do zakażenia bakteryjnego ugryzionego miejsca.

Najlepsze domowe sposoby na ugryzienie meszek to:

umycie rany wodą z mydłem (w celu oczyszczenia),

okłady z sody oczyszczonej lub octu,

chłodne okłady,

smarowanie preparatem przeciwświądowym,

posmarowanie bolącego miejsca pastą do zębów lub olejkiem lawendowym,

położenie w miejscu ugryzienia plasterka ananasa lub cebuli.

Pojedyncze ugryzienie meszki jest zwyczajnie nieprzyjemne, ale nie powinno prowadzić do kłopotów zdrowotnych. Zostawia miejscowy odczyn, który może swędzieć, boleć i być obrzęknięty. Problem pojawia się, gdy zaatakuje nas więcej owadów lub gdy osoba ukąszona ma alergię na jad owadów. W ślinie meszek znajdują się substancje odpowiedzialne nie tylko za rozpuszczanie krwinek czerwonych, ale też niszczenie ludzkich tkanek, co w skrajnych przypadkach może się objawiać obrzękiem płuc.

U niemowląt i osób będących mocno pod wpływem alkoholu ukąszenie meszek może spowodować groźną chorobę: hararę. Jest to zatrucie organizmu substancjami, które są uwalniane wraz ze śliną tych drobnych owadów. Ponadto jad meszek może prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego w przypadku osób z alergią.

W naszej szerokości geograficznej meszki nie przenoszą groźnych chorób, jednak w innych regionach są źródłem poważnych schorzeń (np. ślepoty rzecznej w Afryce).

Meszki, podobnie jak komary i kleszcze, wabi zapach potu człowieka. Aby zniechęcić je do kąsania, warto m.in. zmienić woń naszej skóry:

Meszki nie tolerują zapachu wanilii, goździków, migdałów, czosnku i lawendy. Przydadzą się więc aromatyczne balsamy i świece zapachowe lub dania z dodatkiem czosnku.

Skuteczne w walce z meszkami są repelenty, czyli preparaty, które chronią również przed innymi owadami: komarami, kleszczami. Najskuteczniejsze są produkty zawierające substancję czynną IR3535, DEET lub pikarydynę.

Jeśli w pobliżu są meszki, należy odpowiednio się ubrać, założyć spodnie z długimi nogawkami i bluzkę z rękawami.

Jeżeli meszki występują licznie w ogrodzie, warto sprawdzić drożność rynien i je odblokować (meszki składają jaja w środowisku wodnym).

