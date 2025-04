Ugryzienie kuczmana jest mylone z ukąszeniem komara. Kuczmany mogą przenosić groźne choroby

O kuczmanach słyszało niewiele osób, chociaż są to owady powszechnie występujące w całej Polsce. Są bardzo podobne do komarów i tak jak one żywią się krwią, zostawiając swędzący ślad na skórze. Zobacz, jak zapobiec ugryzieniom kuczmanów i jakie są sposoby, aby złagodzić objawy: ból, swędzenie i obrzęk w miejscu ukąszenia.