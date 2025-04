Wszystkie owady, kąsając, wpuszczają toksyny, po których skóra puchnie, piecze i swędzi. Dla alergików atak intruza może mieć dużo groźniejsze skutki.

Komary lubią dzieci

Bo mają nieco wyższą temperaturę skóry, więc łatwiej lokalizują ofiarę. Przekłuwając skórę, komarzyca wprowadza do ranki wydzielinę zapobiegającą krzepnięciu krwi. Powstaje swędzący bąbel, utrzymujący się przez kilka godzin lub dni. Jeszcze bardziej dotkliwe są ukąszenia meszek.

Co robić:

► Obmyj ranki zimną wodą, zrób okład z alkoholu (spirytusu salicylowego, nalewki nagietkowej), wody Burowa. Możesz posmarować je gencjaną – to zapobiegnie infekcji;

► Posmaruj swędzące miejsca żelem (Fenistilem, Brosem, Sanofilem). Pomoże też papka z aspiryny, (rozmocz ją w odrobinie wody) pod warunkiem, że nie jesteś uczulona na salicylany;

► Przyłóż plaster cebuli. Jej sok zmniejsza obrzęk, łagodzi ból i swędzenie, działa antybakteryjnie;

► Jeżeli miejsce ukąszenia wciąż boli i swędzi, zastosuj 1-2% maść hydrokortyzonową (poproś o receptę);

► Liczne ukąszenia złagodzi kąpiel w odwarze z otrąb pszennych. Do lnianego woreczka wsyp dwa kilo otrąb. Gotuj w czterech litrach wody przez pół godziny. Wlej do wanny z ciepłą wodą. Zanurz się na 10–15 minut;

► Nie drap skóry w miejscu ukąszenia. Łagodnie masuj ciało, taki masaż przynosi ulgę;

Kleszcze żerują od rana

Najintensywniej między 10 a 11.30 rano, po 16 i w nocy. Przenoszą boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Poważne konsekwencje (opuchliznę, gorączkę) może też wywołać samo ukąszenie kleszcza.

Co robić:

Jeśli zauważysz na ciele kleszcza, uchwyć go delikatnie pęsetą, tuż przy samej skórze (za tarczkę grzbietową), i wykręć zdecydowanym półobrotowym ruchem. W aptekach można kupić specjalne pompki, które wysysają owada;

► Miejsce ukłucia zdezynfekuj spirytusem salicylowym;

► Jeśli wystąpią objawy, jak: rumień (zaczerwienienie z ciemniejszą otoczką) wokół miejsca ukłucia, bóle głowy, osłabienie, temperatura, nudności, zgłoś się do lekarza. To mogą być objawy chorób przenoszonych przez...

...Kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie

Najmniej niebezpieczne są pszczoły, bo żądlą tylko raz. Osa i szerszeń mogą to robić wielokrotnie.

Co robić:

► Zdezynfekuj miejsce ukłucia i usuń żądło. Wyciągnij je pęsetą, nie uciskając zbiorniczka jadowego.

► Zrób zimny kompres z sody oczyszczonej, wody z octem (1 łyżka octu na szklankę) – zmniejsza obrzęk i łagodzi swędzenie;

► Zażyj wapno – odczula;

► Połóż się, ogranicz ruch, aby nie rozgrzewać organizmu, bo wtedy łatwiej wchłaniają się toksyny;

► W przypadku ukąszenia w okolicę ust, języka, gardła, natychmiast ssij kostkę lodu lub połykaj mocno schłodzony napój, zrób zimny okład na szyję i jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem.

Alergicy pod ochroną

Alergię wywołuje nie tylko jad, ale również ślina owada, cząsteczki skrzydeł czy pancerzy. Objawy to: bardzo silne pieczenie skóry, świąd, rumień, obrzęk. Najczęściej występują one tuż po ukąszeniu, ale bywa, że i po kilku dniach. U osób nadwrażliwych reakcja alergiczna bywa jeszcze silniejsza i może spowodować omdlenie, atak astmy, obrzęk krtani, płuc, a w najcięższej postaci – wstrząs anafilaktyczny, który jest zagrożeniem życia. Objawia się trudnościami w oddychaniu, zawrotami głowy, przyspieszonym tętnem, a nawet zatrzymaniem krążenia. Szczególnie niebezpieczne są użądlenia w szyję i twarz. Obrzęk w tej okolicy grozi uduszeniem.

Co robić:

► Noś przy sobie leki przeciwalergiczne zapisane przez lekarza rodzinnego lub alergologa (najczęściej jest to kortyzon lub inhalator zawierający beta2-bloker Użyj ich w przypadku ukąszenia.

► Miejsce ukłucia posmaruj maścią hydrokortyzonową;

► Jeśli masz stwierdzone uczulenie na jad owadów, zawsze miej przy sobie przy sobie zestaw leków pierwszej pomocy (można go kupić wyłącznie na receptę). W jego skład wchodzi strzykawka lub wstrzykiwacz wypełniony adrenaliną, jednorazowe gaziki nasączone środkiem odkażającym do przetarcia skóry przed zastrzykiem). Po ukąszeniu przez owada natychmiast wstrzyknij sobie adrenalinę lub poproś kogoś, aby to zrobił.