Co robić, by nie chciały nas odwiedzać w domu?

W sklepach sprzedawane są świeczki odstraszające owady, lampy ultradźwiękowe i inne odpędzające nieproszonych gości wynalazki. Zanim w nie zainwestujemy, wypróbujmy naturalne środki. Ich skuteczność jest podobna (a zdarza się często, ze większa), a cena – dużo niższa.

• W sposób naturalny najtrudniej odstraszyć pszczoły, które lubią zapach większości roślin. Jedynym ziołem, którego zapach je odpędzi jest bylica piołun. Można więc położyć wiązkę świeżego piołunu na przykład na ogrodowym stole albo na parapecie. Warto to zrobić szczególnie jeśli znajdują się na nim słodycze lub owoce, bo ich zapach przyciąga te owady.

• Dużo łatwiej pozbyć się z otoczenia os, które uciekają od zapachu świeżej mięty. Nie przepadają też za tymiankiem, oregano i majerankiem. Najbardziej nie lubią ziół świeżych, ale jeśli nie mamy ich pod ręką, można napełnić płócienny woreczek suszonymi i zawiesić w oknie.

• Trudniej jest odpędzić szerszenie, bo one nie boją się one zapachu ziół. Nie przepadają jednak za aromatem świeżego czosnku, więc położenie na ustawionym na parapecie talerzyku kilku rozgniecionych ząbków tej aromatycznej rośliny powinno sprawić, że polecą gdzieś indziej.

• Jeśli nie chcemy w domu komarów spryskajmy zasłony lub firanki wodą z dodatkiem olejku goździkowego, albo olejku z trawy cytrynowej. Olejki można też wkropić do kominka zapachowego i postawić go na oknie. Innym sposobem na odstraszenie brzęczących gości jest ustawienie na parapecie pojemników z octem spirytusowym.

Jak się chronić w lesie i na łące?

Żeby odpędzić insekty zazwyczaj używasz chemicznego sprayu odstraszającego? Takie preparaty są skuteczne, ale zazwyczaj mają nieprzyjemny chemiczny zapach. Jeśli wolisz bardziej ekologiczne rozwiązania, zastosuj olejki aromaterapeutyczne o zapachu roślin, których owady nie lubią. Gdy więc chcesz uniknąć bliższego spotkania z osami, warto przed wyjściem na dwór skropić ubranie (np. kołnierzyk albo mankiet bluzki) olejkiem miętowym lub eukaliptusowym. Komary odstraszy aromat olejku goździkowego albo olejku z trawy cytrynowej. Osy uciekną zaś od osoby pachnącej olejkiem tymiankowym lub miętowym.

Najlepszą ochroną przed kleszczami jest ubranie – jeśli wybierasz się na łąkę, koniecznie włóż zakryte obuwie i długie spodnie, ale idąc do lasu zabierz też ze sobą bluzę z długimi rękawami i kapturem. Po powrocie dokładnie wytrzep ubranie i włosy nad wanną, a następnie wejdź pod prysznic i spłucz całe ciało.

Prawdopodobieństwo ukąszenia przez komara, meszkę czy kleszcza możesz też zmniejszyć zażywając przez kilka dni homeopatyczny środek o nazwie Ledum palustre. Innym preparatem, którego kilkudniowe łykanie może sprawić, że owady przestaną się tobą interesować jest witamina B1.

Naturalne sposoby na ukąszenia

Gdy ukąsi kleszcz

Jeśli kleszcz wbił się w skórę trzeba go usunąć przy pomocy specjalnych szczypczyków albo pesety można też użyć zestawu do usuwania kleszcza ze środkiem zamrażającym pajęczaka. Chwyć kleszcza jak najbliżej skóry i mocno pociągnij do góry, unikając szarpania i wykręcania. Miejsce ukąszenia zdezynfekuj aptecznym płynem do dezynfekcji, wodą utlenianą lub alkoholem. Przez następne dni i tygodnie obserwuj, czy wokół nie pojawił się charakterystyczny rumień wędrujący , pod postacią czerwonej plamy lub okregu. Jeśli go odkryjesz, wybierz się do lekarza, bo taki objaw świadczy zwykle o zakażeniu boreliozą. Wizyty u specjalisty nie należy odkładać.

Gdy pogryzą komary lub meszki

Naturalne sposoby na zmniejszenie swędzenia i opuchlizny to przyłożenie kompresu z wacika nasączonego octem jabłkowym albo plasterka cytryny. Świąd i opuchliznę złagodzi także żel Dapis, oraz doustnie zastosowany lek Apis mellifica.

Gdy pszczoła wbije żądło

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, gdy użądli pszczoła jest usunięcie żądła, bo to właśnie z nim znajduje się zbiorniczek z jadem. Im szybciej wyciągniesz żądło, tym mniej trującej substancji trafi do twojego organizmu. Żądło usuwaj podważając je lekko palcem lub paznokciem. Po pozbyciu się go, zdezynfekuj miejsce ukąszenia spirytusem salicylowym i posmaruj je żelem Dapis. Tak samo jak w przypadku ukąszeń komarów zażyj leki Ledum palustre i Apis mellifica, które zmniejszą opuchliznę.

Gdy ukąsi szerszeń lub osa

Bolesne jest szczególnie ukąszenie szerszenia. Żeby ból szybko złagodzić należy przemyć okolicę ukąszenia wodą z mydłem i przyłożyć chłodny kompres (np. żelowy) na około 15-20 minut. Domowym sposobem na ból po ukąszeniu osy lub szerszenia, jest obkładanie opuchniętego miejsca startą cebulą (można ją zawinąć w gazę) albo plasterkami korzenia pietruszki. Dodatkowo doustnie podaje się Ledum palustre i Apis mellifica.

Gdy masz alergię na jad błonkoskrzydłych

Objawy tego typu uczulenia jest bardzo szybko pojawiająca się duża opuchlizna (szczególnie niebezpieczne jeśli do ukąszenia doszło w miejscu znajdującym się na głowie albo szyi). Dodatkowo mogą też wystąpić objawy takie, jak obrzęk warg, języka, duszności czy zasłabnięcie. W przypadku pojawienia się tych symptomów po raz pierwszy należy bezzwłocznie wezwać pogotowie. Osoby, które wiedzą, że mają uczulenie, powinny zabrać na wakacje zestaw ratunkowy zawierający preparat przeciwhistaminowy, lek sterydowy do podania doustnego oraz ampułko-strzykawkę z adrenaliną, którą należy wstrzyknąć domięśniowo, gdyby doszło do objawów takich jak spadek ciśnienia czy duszność. Po podaniu leków trzeba jednak niezwłocznie odwiedzić lekarza, nawet jeśli objawy zupełnie ustąpią.

Materiał powstał przy współpracy z Polskim Towarzystwem Homeopatii Klinicznej PTHK