Mucha domowa, łac. Musca domestica, jest pospolitym owadem z rodziny muchowatych (z rzędu muchówek dwuskrzydłych), występującym powszechnie na całym świecie. Mucha domowa pojawiła się na Ziemi co najmniej 65 mln lat temu. Towarzyszy człowiekowi na co dzień i jest uznawana za szkodnika, który jest źródłem różnych chorób zakaźnych ludzi i zwierząt. Samica muchy jest nieco większa niż samiec, ma ok. 6-7,5 mm, a samiec 6-6,5 mm. Muchy kierują się w zdobywaniu pożywienia wzrokiem i zapachem, rozpoznawanym przez krótkie czułki.

Muchy żyją ok. 4 tygodni, ale potrafią przeczekać zimę w pomieszczeniach w stanie obniżonej aktywności organizmu (tzw. anabiozie). Są to owady, które bardzo łatwo się rozmnażają. Samica w ciągu swojego krótkiego życia składa ok. 600 jaj.

Mucha domowa nie gryzie, ponieważ nie ma wykształconego gryzącego aparatu gębowego. Muchy mają narządy gębowe typu liżącego, którymi zlizują pokarmy. Do rozpuszczania stałych produktów służą im zawarte w ślinie enzymy.

Jednak inne owady podobne do much, również należące do muchówek, mogą gryźć. Ich ugryzienia mogą być nawet bardzo bolesne. Gryzące owady przypominające muchy to np. giez, bąkowate (np. jusznica deszczowa), mucha tse-tse (zamieszkująca Afrykę).

fot. Mucha domowa / Adobe Stock, Tomasz

fot. Giez / Adobe Stock, hhelene

fot. Mucha tse-tse / Adobe Stock, Hein NouwensFt

fot. Jusznica deszczowa z rodziny bąkowatych / Adobe Stock, Henrik Larsson

Chociaż mucha nie gryzie, stwarza duże zagrożenie epidemiologiczne. Naukowcy obliczyli, że podczas każdego zatrzymania się na czystej powierzchni owad pozostawia 0,1 mg odchodów z bakteriami i pożywienia. Inne badania dowiodły, że na ciele muchy może znajdować się nawet 6 mln mikroorganizmów, a w jelicie aż 30 milionów.

Zagrożenie dla zdrowia człowieka wynika w dużej mierze z trybu życia i rozmnażania tych owadów. Muchy składają jaja w miejscach, do których wabi je zapach amoniaku. To obornik, śmietniki, odchody, odpady, kompost i inne gnijące i fermentujące substancje. Dodatkowo są bardzo aktywne – stale się żywią, przemieszczają i zostawiają swoje odchody. Nic więc dziwnego, że są wektorami groźnych i zakaźnych chorób.

Przenoszone przez muchy mikroorganizmy, które zagrażają człowiekowi to m.in.:

salmonella,

prątek gruźlicy,

polio,

wąglik,

pasożyty (np. nicienie),

a nawet wesz.

Muchy mogą prowadzić do wystąpienia takich chorób jak dur brzuszny, cholera, choroba Heinego-Medina, gruźlica, zatrucia pokarmowe. W pomieszczeniach w dużym stopniu zajętych przez muchy, człowiek może reagować objawami alergii: nieżytem nosa, przekrwieniem i łzawieniem oczu.

Muchy są przyciągane zwłaszcza przez kolory biały i niebieski, zaś żółty działa odstraszająco. Aby pozbyć się much w domu, można zastosować lepy na owady i pułapki wydzielające zapach amoniaku albo z przyciągającym te owady światłem UV. Muchy wabi też zapach słodki, szczególnie melasa, ale też zapach mięsa. Żywność powinna być zamknięta i schowana. Na oknach warto zawiesić moskitiery. Wieczorem należy unikać otwartych okien przy zapalonym świetle.

