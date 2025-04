Kobieta może zajść w ciążę podczas cykli owulacyjnych aż do menopauzy, ale nie jest to jedyna odpowiedź na pytanie o to, do kiedy można zajść w ciążę - wiele kobiet decyduje się na dziecko przed 35. rokiem życia, bo po tym czasie wzrasta ryzyko wad wrodzonych płodu.

Reklama

Do kiedy można zajść w ciążę



Warunkiem zapłodnienia jest występowanie cykli owulacyjnych, które w teorii mają miejsce w okresie reprodukcyjnym od ok. 15. roku życia do 60. roku życia. W ciążę można zajść nawet w wieku emerytalnym, ale takie ciąże to rzadkość. Praktyka lekarska pokazuje, że w wyniku zmian cywilizacyjnych w ciążę można zajść do 40 roku życia bez ingerencji lekarza lub wykorzystania metody in vitro. Warto podkreślić, że to, że do danego wieku można zajść w ciążę nie oznacza, że jest to wskazane.

Możliwość zajścia w ciążę jest silnie związane z:

wiekiem,

uwarunkowaniami genetycznymi,

zdrowiem kobiety i gospodarką hormonalną,

trybem życia,

dietą,

stresem.

Kiedy najlepiej zajść w ciążę

Większość ginekologów podkreśla, że najlepszym wiekiem do rodzenia dzieci jest wiek między 20. a 30. rokiem życia, a nawet wcześniej. Obecnie podchodzi się do sprawy mniej radykalnie, gdyż średnia wieku matek wzrasta, w związku z tym zalecane jest urodzenie 1. dziecka przed 30. rokiem życia i jest to najlepszy czas na ciążę. Dlaczego?

Fizjologia kobiet sprawia, że wtedy właśnie matki najlepiej przechodzą ciążę, w związku z tym liczba wszelkich powikłań jest najmniejsza. Także prawdopodobieństwo pojawienia się wad u dziecka jest najmniejsze u młodych matek. Co więcej, w 3 dekadzie życia, u kobiet jest najwięcej cykli owulacyjnych, zatem prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest największe.

Kiedy nie rodzić dzieci

W teorii nie ma takiego wieku: wiele matek opóźniło swoje macierzyństwo do wieku po 40-tce. Organizm kobiety po 40 r.ż. wchodzi w tzw. perimenopauzę i przygotowuje do kolejnego etapu, jakim jest menopauza. Wtedy kobiety doświadczają uderzeń gorąca oraz wahań nastroju. Zaawansowany wiek matki wiąże się też z pogorszeniem warunków wewnątrzmacicznych rozwoju płodu. Wyższe jest także ryzyko wystąpień poronień samoistnych między 6. a 14. tygodniem ciąży.

Każda mama po 40-tce musi zdawać sobie sprawę, że jej ciąża jest z grupy podwyższonego ryzyka. W przypadku późnej ciąży lekarz ginekolog proponuje testy prenatalne w kierunku chorób genetycznych dziecka. Jest to podyktowane statystyką – wzrostem liczby zachorowań, np. na zespół Downa. U matek w wieku 20 lat, zespół wystąpi w 1 na 1667 ciąż, podczas gdy w wieku 40 lat w 1 na 100 ciąż, a w wieku 45 lat w 1 na 30 ciąż.

Artykuł pierwotnie opublikowany 22.11.2011.

Reklama

Więcej na temat:Czy w czasie menopauzy można zajść w ciążę?Czas na dziecko, czyli kiedy zajść w ciążę?Kalkulator dni płodnych