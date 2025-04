Co to jest menopauza?

Menopauzą nazywany jest proces fizjologiczny, który prowadzi do wygasania czynności hormonalnej jajników i zmniejszenia ilości wydzielania przez nie hormonów płciowych.

Zakresy czasowe okresu okołomenopauzalnego

Światowa Organizacja Zdrowia dzieli okres okołomenopauzalny na 3 zakresy czasowe w zależności od występowania jej objawów.

Menopauza - w jakim wieku?

Pierwszy z nich to premenopauza. Mówimy o niej, gdy kobieta zaczyna mieć nieregularne miesiączki po 40. roku życia, które sugerują zbliżanie się do okresu wygaszania czynności jajników. Poziomy hormonów mogą w tym czasie zacząć się obniżać. Kobieta może odczuwać pierwsze objawy niedomogi hormonalnej, takie jak: zaburzenia nastroju, napady gorąca, wzmożoną potliwość czy wzrost wagi ciała. Jeśli takie objawy pojawią się pomiędzy 35. a 40. rokiem życia, mówi się o przedwczesnym wygasaniu czynności jajników.

Następnym okresem jest perimenopauza, czyli taki czas w życiu pań, który pojawia się na krótko przed menopauzą i trwa rok po jej pojawieniu się. Przed zatrzymaniem miesiączki krwawienia są bardzo nieregularne. Jednak nieobecność krwawienia i jakiegokolwiek plamienia przez minimum rok oznacza menopauzę.

Następnym okresem jest postmenopauza. Określa się tak czas od momentu roku od poprzedniego krwawienia.

Jak odróżnić menopauzę od choroby?

Należy pamiętać, że jeśli półrocznym okresie bez miesiączki wystąpi nawet niewielkie krwawienie, to nie możemy powiedzieć, że wystąpiła menopauza. Liczymy rok bez miesiączki od nowa. Jeśli natomiast kobieta nie miesiączkuje dwa, trzy lata i wystąpi krwawienie, to może być ono przyczyną nieprawidłowych zmian w jamie macicy i wtedy należy zgłosić się jak najszybciej do ginekologa.

Być może będzie niezbędne wykonanie badania USG lub /i pobranie materiału tkankowego z jamy macicy (wyłyżeczkowanie jamy macicy).

Jak mieć pewność, że to menopauza?

Aby potwierdzić wystąpienie menopauzy, można wykonać badania stężenia hormonów. Jeśli poziom stężenia FSH jest mniejszy niż 30j/l, a stężenie estradiolu jest poniżej 30 pg/ml, wtedy można potwierdzić wystąpienie menopauzy, co jest równoznaczne z niepłodnością.

Okres menopauzy przypada u Polek zwykle pomiędzy 45. a 55. rokiem życia kobiety. Jego czas wystąpienia jest indywidualny u każdej pani. Zależy on od wydolności jajników, wywiadu rodzinnego, czasu wystąpienia pierwszej miesiączki, współwystępowania innych chorób i dolegliwości.

Menopauza przed czterdziestką?

Zdarza się, że menopauza występuje przed 40 rokiem życia. Mamy wtedy do czynienia z przedwczesnym nieodwracalnym wygasaniem czynności jajników. Często występuje ono rodzinnie, dlatego panie, których mamy wcześnie przestały miesiączkować, powinny wcześnie starać się o dzieci.

Sztuczna menopauza – efekt operacji

Sztuczna menopauza może być wywołana zabiegami operacyjnymi, podczas których doszło do usunięcia jajników. Leczenie pacjentek jest podobne do tego, które stosuje się u kobiet, które przechodzą menopauzę naturalnie.