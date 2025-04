Menopauza kończy możliwość zajścia w ciążę przez daną kobietę. Rozpoznajemy ją, gdy u kobiety po 40 roku życia przez ponad 6 miesięcy nie występują samoistne krwawienia miesięczne, stężenie FSH nie przekracza 30j/l, a stężenie estradiolu jest mniejsze niż 30 pg/ml.

Ponieważ HIV stanowi przyczynę zaburzenia wielu zdolności organizmu – w tym zdolności do produkcji żeńskich hormonów płciowych – estrogenu oraz progesteronu - w wyniku zakażenia wyżej wymienionym wirusem może dojść do wcześniejszej menopauzy (szczególnie wówczas, kiedy liczba komórek CD4 jest niska).

Możliwe objawy menopauzy

• Zanikające miesiączki - zanim krwawienia przestaną pojawiać się zupełnie, pojawiają się znacznie rzadziej i mniej obficie

• Wybuchy gorąca

• Depresja i złe samopoczucie

• Zmienne nastroje

• Zaburzenia snu

• Starzenie się skóry, w tym suchość

• Częste oddawanie moczu

Zobacz także: Depresja

Ryzyko osteoporozy

Późnym powikłaniem menopauzy może być osteoporoza – osłabienie struktury kości. To istotny fakt, ponieważ u osób zakażonych HIV obserwuje się zmniejszanie gęstości mineralnej kości (osteopenię). Przyczyna takiego stanu rzeczy może być różna. Kobiety żyjące z HIV w okresie menopauzy są obarczone zatem większym ryzykiem wystąpienia osteopenii, niż kobiety niezakażone.

Terapia hormonalna

Niekiedy kobiety w okresie menopauzy przyjmują hormony, które uzupełniają naturalną ich utratę. Nazywa się to hormonalną terapią zastępczą lub estrogenową terapią zastępczą, która może usunąć lub zmniejszyć przykre objawy towarzyszące menopauzie. Jednak taka terapia może także powodować objawy uboczne, dlatego jej rozpoczęcie wymaga konsultacji ze specjalistą w tym zakresie, najlepiej znającym działania uboczne leków antyretrowirusowych.

Zobacz także: Czy HPV to wyrok - rak

Reklama