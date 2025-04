Implanty zębowe

Fot. Fotolia

Czy wszczepianie implantu zębowego boli?

Wśród najczęściej powtarzanych, nieprawdziwych opinii o implantach najwięcej dotyczy przebiegu samego zabiegu i przeciwwskazań do jego wykonania. Współczesna stomatologia pozwala na wszczepienie implantu podczas rutynowego zabiegu, który jest przeprowadzany po szczegółowym wywiadzie z pacjentem oraz dokładnym badaniu uwzględniającym warunki panujące w jamie ustnej i przy użyciu bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia materiałów.

– "Mity na temat implantologii biorą się przede wszystkim z niewiedzy. Rzekome przeciwwskazania i komplikacje powtarzane z ust do ust nie są oparte na faktach, ale na emocjach jakie budzi zabieg implantacji i w ogóle zabieg chirurgiczny, przez co niepotrzebnie wzbudzają wiele obaw wśród osób, które stoją przed problemem uzupełnienia braku zębowego. Każdy pacjent, który nie ma pewności jak wygląda zabieg wszczepienia implantu i proces jego połączenia z kością zwany osteointegracją powinien poszukać informacji u stomatologa, który z pewnością odniesie się do zasłyszanych, popularnych plotek. Nie wszystkie możliwe komplikacje muszą dotyczyć każdego pacjenta, jednak ryzyko powinno być z pacjentem zawsze szczegółowo omówione". – mówi dr n. med. Małgorzata Kiernicka z Centrum Stomatologicznego New Dent.

Popularne mity na temat implantów zębowych

Wszczepienie implantu boli – MIT

Współczesna stomatologia wykorzystuje bardzo skuteczne metody znieczulania miejscowego, przez co podczas zabiegu pacjent czuje się komfortowo i praktycznie nie odczuwa bólu. Po wizycie u dentysty najczęściej występuje tylko niewielki obrzęk dziąsła, który nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu już następnego dnia. Sam zabieg wszczepiania implantu zajmuje zaledwie 20-30 minut. Proces zrastania się sztucznego korzenia z kością, na który osadza się koronę trwa kilka miesięcy. Nie oznacza to jednak, że w tym czasie nadal pozostajemy z ubytkiem, na ten okres w miejscu brakującego zęba zwykle można zastosować uzupełnienie tymczasowe.

Implant wywołuje reakcję alergiczną – MIT

Implanty zębowe wykonane są z czystego tytanu, który jest materiałem wyjątkowo obojętnym dla ludzkiego organizmu, nie może więc wywoływać reakcji alergicznych w jamie ustnej. Komórki nowej kości, w procesie wgajania rosną i dotykają bezpośrednio do jego powierzchni. Problemy dotyczą natomiast zapaleń wokół implantów, tzw. periimplantitis, które może wystąpić u statystycznie 5% przypadków implantów wszczepianych u pacjentów ze zdrowymi dziąsłami i do 20-30% implantów u pacjentów z chorobami przyzębia nie leczonymi, bądź niedostatecznie kontrolowanymi po implantacji

Implanty zębowe są tylko dla osób młodych – MIT

Zaawansowany wiek nie stanowi przeciwwskazania do stosowania implantów zębowych. Czynnikiem decydującym jest ilość i wymiary kości w okolicy braku zębowego. Co więcej, właśnie u osób starszych, mających problem z ruchomymi, wypadającymi protezami można użyć implanty do ich stabilizacji. Metoda ta polega na wszczepieniu czterech specjalnych miniimplantów wysokiej jakości, które stanowią długotrwałe rozwiązanie problemu ruchomości i wypadania protezy. Zabieg ten jest szczególnie zalecany w przypadkach znacznego zaniku kości, uniemożliwiającego terapię na bazie klasycznych implantów o większych rozmiarach. Poza tym jest o wiele tańszym i mniej traumatycznym rozwiązaniem.

Implantu zębowego nie można wszczepić bezpośrednio po usunięciu zęba – MIT

Uzupełnienie ubytku powinno nastąpić jak najszybciej od momentu utraty zęba. Luki w uzębieniu to nie tylko problem dotyczący estetyki uśmiechu. Pozostałe zęby na skutek ubytku mogą zacząć się przechylać i przemieszczać, co może również doprowadzić do zaburzeń zgryzowych. Nieuzupełniane braki zębowe mogą prowadzić poza tym do wielu różnych powikłań. Mogą spowodować zanik kości i uniemożliwić zastosowanie implantów w przyszłości, powodować przeciążenie pozostałych zębów wpływając na ich ścieranie, rozchwianie, a nawet powodować zaburzenia stawów skroniowo żuchwowych.

Jakie są przeciwwskazania do zabiegu wszczepienia implantów zębowych?

Chociaż wszczepianie implantów jest dużo bardziej bezpieczne niż się powszechnie uważa, istnieją pewne czynniki, które dyskwalifikują pacjenta z grona osób mogących przystąpić do tego zabiegu. Najczęściej jednak, dotyczą one problemów, które można rozwiązać leczeniem wstępnym np. leczeniem periodontologicznym, leczeniem czynnych ognisk infekcji.

Często wymagane jest na przykład rzucenie palenia papierosów. Do podstawowych przeciwwskazań należy zaliczyć ciążę pacjentki. Chociaż samo wszczepienie implantu nie powinno stanowić zagrożenia dla dziecka, to do jego przeprowadzenia potrzebne jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego, którego jak wiadomo nie wolno wykonywać w tym okresie, jeżeli nie dotyczy to kwestii ratowania zdrowia lub życia.

Implantów nie powinno również zakładać się dzieciom i młodzieży, u których nie zakończył się proces kształtowania kości, który kończy się zazwyczaj w wieku 19 -21 lat. Więcej problemów mogą przysporzyć choroby i schorzenia bezpośrednio odpowiadające za trudności w przeprowadzeniu zabiegu lub zaburzające przebieg wgajania implantów w kość. Zaburzenia krzepnięcia krwi, cukrzyca, czy zaawansowana osteoporoza oznaczają, że pacjent prawdopodobnie nie będzie mógł skorzystać z tej formy leczenia. Mimo to, niektórzy pacjenci decydują się na zabieg rozumiejąc podwyższone ryzyko niepowodzenia.

– "Poza ogólnymi zaleceniami każdy przypadek należy traktować indywidualnie, a decyzję o klasyfikacji do zabiegu powinien podejmować implantolog, niekiedy po konsultacji z lekarzem specjalistą prowadzącym pacjenta. Pacjenci z wadami serca, sztucznymi zastawkami czy chorobami szpiku kostnego lub zaawansowanym reumatyzmem powinni obligatoryjnie przed zabiegiem skonsultować możliwość zastosowania implantów ze specjalistą" – dodaje dr Małgorzata Kiernicka z New Dent.

Wszczepianie implantów zębowych - gdzie wykonać zabieg?

Obecnie niemal każda klinika dentystyczna ma swojej ofercie zabiegi wszczepiania implantów zębowych. Oznacza to, że możemy mieć trudność z określeniem, którego stomatologa należałoby wybrać, aby mieć gwarancję skutecznego leczenia implantologicznego.

– "Decydując się na tę formę leczenia powinniśmy wybrać stomatologa, który posiada doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu zabiegów oraz może zaoferować kompleksowe leczenie, poprzedzone planem leczenia protetycznego. Należy liczyć się z koniecznością wykonania operacji poprzedzających wszczepienie implantu, gwarantujących właściwe warunki do jego wszczepienia" – radzi dr Małgorzata Kiernicka.

Czy zabiegi wszczepiania implantów zębowych są drogie?

Na implantach zębowych nie warto również oszczędzać. Kliniki, które oferują przeprowadzenie taniego zabiegu najczęściej nie mogą zagwarantować jakości stosowanych materiałów, przez co oszczędności odbijają się na jakości implantu i koniecznego zestawu narzędzi. Implanty charakteryzują się różnym kształtem i powierzchnią osteointegracyjną, co wpływa na ich wybór w zależności od jakości i ilości kości. Zawsze powinniśmy więc pytać dentystę-implantologa jakiego rodzaju implanty zakłada w swoim gabinecie. Uznaną właściwością tytanu jest jego trwałość i biokompatybilność, a spotykane obecnie zamienniki w postaci implantów cyrkonowych są cały czas w sferze badań i nie mają tak długiej historii przetrwania jak tytanowe. Ich wgajanie przebiega inaczej, nie jest dobrze poznane – „kapryśne” – mówią niektórzy implantolodzy. Właściwie wgojony implant tytanowy może nam służyć do końca życia, wystarczy jedynie prawidłowo o niego dbać.

Nie wolno dopuszczać do rozwoju choroby przyzębia lub przeciążeń, które mogą wystąpić z upływem czasu, na skutek utraty kolejnego zęba w łuku, co zaburza istniejącą równowagę. Utrzymanie uzupełnienia na implancie po okresie osteointegracji leży przede wszystkim w rękach pacjenta. Codzienna dbałość o higienę i regularne wizyty kontrolne u lekarza dentysty po wszczepieniu implantu to droga do zapewnienia pięknego, zdrowego i przede wszystkim pełnego uśmiechu na długie lata.

Źródło: Materiały prasowe Clear Sense/ bj