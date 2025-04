Czym jest implant stomatologiczny?



Dr Dariusz Mateńko: Implant stomatologiczny to tytanowa śruba zastępująca korzeń brakującego zęba. Materiał ten jest biokompatybilny (całkowicie obojętny biologicznie), dzięki czemu nie wywołuje reakcji alergicznych i jest dobrze tolerowany przez organizm, który traktuje go jako własną tkankę. Inne jego zalety to twardość i odporność.

Implant, po chirurgicznym umieszczeniu w kości szczęki lub żuchwy, zaczyna pełnić funkcję naturalnego korzenia zęba. Zapewnia stabilną podstawę dla nadbudowy protetycznej – pojedynczej korony zębowej, mostów czy protez. Po pewnym czasie komórki zaczynają obrastać implant, scalając go z kością.

Reklama

Czy implanty są rozwiązaniem dla każdego?



Niespodziewane wypadki mogą zostawić po sobie przykrą pamiątkę w postaci częściowej bądź pełnej utraty uzębienia. Zdarzenia losowe, nieprzyjemne konsekwencje uprawiania sportów, próchnica czy zapalenie przyzębia to tylko niektóre przyczyny braków w uzębieniu. W przypadku potrzeby zastąpienia jednego bądź większej ilości utraconych zębów, całkowitego bezzębia, nietolerancji protez konwencjonalnych czy wreszcie braku zawiązki zęba stałego pomocny może okazać się popularny na całym świecie zabieg wszczepienia implantów stomatologicznych.

Zabieg ów nie zakłada wprawdzie ograniczeń wiekowych (jedyny wyjątek stanowią dzieci), jednak z pewnością nie każdy pacjent może poddać się zabiegowi implantacji. Szczegółowy wywiad przeprowadzony przez lekarza pozwoli jednoznacznie stwierdzić możliwość wszczepienia implantu. Na decyzję specjalisty wpływ mają: stan zdrowia pacjenta, przebyte choroby, stan kości, ułożenie szczęki czy miejsce planowanego zabiegu. Warto podkreślić, że sama procedura należy do bardzo bezpiecznych – odnotowuje się blisko 95% udanych wszczepień na całym świecie. Ewentualne komplikacje wynikają najczęściej z ogólnego stanu zdrowia.

Dlaczego warto zdecydować się na leczenie implantologiczne?



Spośród wszystkich metod leczenia protetycznego implanty niewątpliwie odznaczają się największą solidnością i stabilnością przytwierdzenia elementów. Żaden ubytek w uzębieniu nie jest obojętny dla układu gryzienia. Brak uzupełnienia jest niewskazany, ponieważ zęby stanowią spójny zespół – mają tendencję do przesuwania się, szukając kontaktu z innymi. W związku z tym implanty są rozwiązaniem nie tylko estetycznym, ale też wpływającym bezpośrednio na zdrowie szczęki, żuchwy, poprawną wymowę oraz sprawność gryzienia.

Implanty okazują się również przydatne w przypadku protez ruchomych, niwelując problemy z luźną protezą. Umieszczona na tytanowej śrubie porcelanowa korona jest wytrzymalsza od naturalnego zęba.

Zobacz też: Na czym polega zabieg implantacji zęba?

Na czym polega zabieg wszczepienia jednego implantu?



W przypadku pojedynczego braku zębowego najczęściej dzielimy zabieg implantologii na kilka etapów. Pierwszym etap zawsze stanowi diagnostyka pozwalająca na ustalenie kompleksowego planu leczenia. Lekarz podczas badania sprawdza możliwość wszczepienia implantu, przeprowadza również wywiad dotyczący stanu zdrowia pacjenta.

Następnym krokiem jest przeprowadzenie właściwego zabiegu chirurgicznego. Dziąsło zostaje nacięte, co umożliwia wprowadzenie implantu do kości. Po zaszyciu nacięcia, należy odczekać 7-10 dni na zdjęcie szwów. Kolejne 3 do 6 miesięcy upływają w oczekiwaniu na efekt finalny procesu osseointegracji, czyli zrośnięcia się wszczepionego implantu z kością. Regularne wizyty kontrolne i stała opieka stomatologiczna wpływają na komfort pacjenta podczas okresu oczekiwania. Ponadto warto zaznaczyć, że w tym czasie pacjent korzysta z tymczasowego uzupełnienia protetycznego, dzięki któremu nie odczuwa dyskomfortu związanego z brakiem uzębienia.

Po upływie kilku miesięcy następuje odsłonięcie implantu i przygotowanie go do założenia korony protetycznej. Lekarz zakłada śrubę gojącą, w którą wkręcany jest implant. Ten etap ułatwia gojenie się błony śluzowej otaczającej implant oraz umożliwia modelowanie kształtu dziąsła pod odbudowę protetyczną.

Kolejnym ważnym punktem leczenia implantologicznego jest pobranie wycisku szczęki, wysyłanego następnie do laboratorium protetycznego. Tam wykonywany jest tytanowy łącznik, niezbędny do połączenia śruby z koroną protetyczną. Do założonego łącznika mocowana jest korona. Warto zaznaczyć, że w przypadku koron używane są kompozyty, jak chociażby porcelana czy tlenek cyrkonu, pozwalające na uzyskanie jak najlepszych efektów estetycznych.

Jak wygląda wszczepienie kilku implantów?



Zasadniczo proces wygląda podobnie jak w przypadku wszczepienia jednego implantu. W miejscach braków zębowych możliwa jest implantacja z zastosowaniem pojedynczych koron. Istnieje również możliwość odbudowy braków zębowych przy pomocy mostów, dzięki czemu nie ma konieczności uzupełnienia wszystkich braków.

Jakie są możliwości uzupełnienia braków w przypadku bezzębia?



Z perspektywy rozwoju dzisiejszych technologii bezzębie nie jest problemem, na który nie ma rozwiązania. Pacjentom z powyższą przypadłością proponujemy protezy wyjmowane bądź stałe oparte na kilku implantach.

Opierające się na dwóch implantach protezy typu overdenture (od 7000 zł) są jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań. Wpływają pozytywnie na zahamowanie procesu resorpcji (przenikania substancji przez powierzchnie) kości wyrostka zębodołowego oraz poprawiają stabilność protezy.

W przypadku uzupełnienia protezą ruchomą trzeba liczyć się z minimalnym wymaganiem co do ilości implantów (2 dla żuchwy, 4 dla szczęki).

Zobacz też: Co powinno nas zaniepokoić po wszczepieniu implantów?

Czy istnieje jakieś rozwiązanie w sytuacji, w której szczęka nie ma wymiarów pozwalających na wszczepienie implantu?



Oczywiście. Ostatnie lata przyniosły spore zmiany w leczeniu implantologicznym. Rozwój techniki sterowania regeneracją kości (GBR) pozwala na umieszczanie implantów w miejscach pożądanych z protetycznego punktu widzenia oraz odbudowę tkanki kostnej u osób, u których doszło do jej zaniku. Prowadzi to do zastosowania implantów stomatologicznych u znacznie szerszej grupy pacjentów.

Najważniejszą kwestią dla chirurga jest uniemożliwienie przemieszczania się komórek nabłonkowych oraz komórek powstających z tkanki łącznej w stronę nowo powstałej tkanki kostnej. Specjalne błony – membrany – stanowią barierę fizyczną.

Biomateriały stanowiące substytuty kostne w połączeniu z membraną pozwalają na całkowitą regenerację uszkodzonej kości wokół implantu, a także umożliwiają poszerzenie brakującej kości w żądanym kierunku.

Z jakimi kosztami należy się liczyć w przypadku decyzji o przystąpieniu do leczenia implantologicznego?



Nie da się ukryć, że zabiegi z zakresu implantologii nie należą do najtańszych, wpływają jednak pozytywnie na zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne pacjentów, warto zatem w nie zainwestować.

Pierwszy etap, czyli konsultacja, to koszt około 150 zł. Po przeprowadzeniu badania lekarz przedstawia pacjentowi najbardziej optymalny plan leczenia oraz ustala najlepszy system – lekarze mogą wybrać m.in. spośród systemów implantacji takich jak: Neobiotech (od 2000 zł), Osstem (od 2200 zł), Astretech (od 3200 zł), Straumann (od 3200 zł) oraz Branemark (od 3450 zł). Cena za zabieg sterowanej regeneracji kości ustalana jest indywidualnie.

Reklama

Przez lata leczenie implantologiczne obrosło w zniechęcające mity. Czy strach odczuwalny przed zabiegiem jest zbędny?



Strach sam w sobie jest naturalnym odruchem organizmu, ale warto mieć na uwadze to, że implanty są bezbolesną, nieinwazyjną metodą. Podczas zabiegu stosowane jest znieczulenie miejscowe, znacząco wpływające na komfort pacjenta. Po zabiegu pacjent otrzymuje często terminarz wizyt kontrolnych oraz wskazówki związane z funkcjonowaniem po zabiegu.

Zobacz też: Jak uzupełnić pojedynczy ubytek zęba?