Dobroczynna moc wina…

Od dawna wiadomym, że w krajach, w których pija się dużo wina, np. we Francji, stosunek procentowy zawałów serca leży na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu do innych krajów. Poza tym wino pomaga zapobiegać chorobie wieńcowej, hamuje utlenianie cząsteczek cholesterolu, zawiera wiele witamin jest niezastąpionym afrodyzjakiem.

W winie znajduje się około 100 składników pożytecznych dla zdrowia, w tym wiele minerałów i pierwiastków śladowych. Obfituje w witaminy: C1, P1, B12, B6, B5, B3, B2, B1 i A oraz kwasy foliowy, a także garbniki i bezcenne dla zdrowia kwasy oraz antyoksydanty.

Wolne rodniki, czyli niekompletne atomy krążące w organizmie, mogą stanowić przyczynę poważnych schorzeń w organizmie, również nowotworowych. Do pewnej ilości organizm sam potrafi je zwalczyć, ale produkowane w nadmiarze wymagają antyoksydantów. Należą do nich flawonoidy, kwercetyna, resweratrol, które w dużej ilości obecne są w winie, zwłaszcza czerwonym.

Wino wspomaga trawienie, wzmaga produkcję enzymów powodujących, że organy trawienne są lepiej ukrwione. Dzięki temu substancje odżywcze są lepiej przyswajane przez krew i limfę.

Duńskie badania wykazały, że ryzyko zawału serca czy udaru mózgu u osób regularnie pijących czerwone wino jest o 60% mniejsze.

Z kolei inne badania wykazały, że niektóre gatunki win, np. bordeaux czy barolo wykazują relaksacyjne działanie na naczynia krwionośne, powodując ich rozszerzenie, a także udrażniają przepływ krwi. Składniki wina osłabiają aktywność płytek krwi, dzięki czemu nie łączą się, nie skupiają w jednym miejscu i nie tworzą niebezpiecznych zakrzepów blokujących drożność tętnic. Jeden litr czerwonego wina odpowiada 2 mg resweratrol, a taka dawka przyczyni się do znacznego osłabienia aktywności płytek krwi.

Z kolei flawonoidy, wykazują korzystne działanie w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych. Tę pożyteczną rolę przypisuje się również substancjom wchodzącym w skład garbników wina, głównie antocyjany, katechiny oraz pochodne kwasu kawowego. Wyższą zawartość garbników posiada wino czerwone, ok. 2 g w 1 litrze.

Flawonoidy przeciwdziałają także, znanym jako rakotwórcze, wolnym rodnikom, powstającym w organizmie m.in. wskutek palenia papierosów.

Wino pobudza pracę trzustki, nadnerczy, tarczycy i gruczołów płciowych, co powoduje wzrost energii i aktywności życiowej. Pobudzenie pracy trzustki wpływa na lepszą przemianę białka, cukrów i tłuszczów. Jak wykazały liczne badania, u osób regularnie pijących wino rzadziej występuje kamica żółciowa i nerkowa. Regularne wypijanie ok. 200 ml wina dziennie, zmniejsza ryzyko powstawania kamieni nerkowych aż o ok. 40%. Dzięki moczopędnemu działaniu wino zwiększa wydalanie produktów rozkładu białka, jak mocznik, amoniak oraz kwasy i sole mineralne.

Spożycie umiarkowanej porcji wina pozytywnie oddziałuje na układ nerwowy człowieka. Działa rozluźniająco i równocześnie poprzez zwiększenie ukrwienia mózgu polepsza sprawność umysłu i pobudza wyobraźnię. Zawarte w winie związki fosforu i wapnia mają działanie wspomagające na układ nerwowy. Lampka wina wypita przed snem może zastąpić tabletkę nasenną.

Wino to jednak alkohol!

Pomimo wielu korzyści wynikających ze spożycia wina, należy pamiętać, że wino jest napojem alkoholowym. Zawiera od 9% do 18% etanolu, nie należy więc przekraczać zalecanych dawek:

Dorosła kobieta nie powinna wypić więcej niż 0,2 litra wina dziennie,

Dorosły mężczyzna- o,3 litra dziennie,

Kobiety w ciąży i karmiące nie powinny spożywać alkoholu pod żadną postacią.

J.Razmus