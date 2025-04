Wiele kobiet zastanawia się, jaki kupić krem. Jego wybór zależy od tego, czy mają cerę suchą, normalną czy mieszaną. Jeśli skóra jest nadwrażliwa, piekąca i napięta (pomimo używania kremu nawilżającego), to znaczy, że jest ona sucha. Skóra sucha to skóra odwodniona. Dbanie o nią dotyczy zatem nie tylko jej natłuszczenia, ale też nawodnienia. Sucha cera przysparza wielu dolegliwości, nie jest łatwo pielęgnować tak wymagającą cerę. Najpierw należy jednak zapoznać się z wszystkimi cechami skóry suchej.

Sucha skóra – vademecum

Posiadanie suchej skóry jest uwarunkowane genetycznie. Jednak większość dolegliwości jakie daje sucha skóra można zniwelować odpowiednią jej pielęgnacją. Właściwe odżywianie i dobre kremy pomogą zachować zdrową i ładną skórę. Nie można zapomnieć również o bardzo ważnej roli nawodnienia. Co sprawia, że skóra jest sucha? Jakie czynniki powodują wysuszanie się skóry?

Dlaczego mam suchą skórę?

Nie każde swędzenie oznacza suchą cerę. Sucha skóra jest cienka, mało elastyczna i napięta. Często się łuszczy, jest też zaczerwieniona i swędzi. Prawidłowe rozpoznanie rodzaju cery pozwala dostosować odpowiednią dla niej pielęgnację. Kremy dzielimy na podstawowe rodzaje w zależności od typu cery: suchej, normalnej, tłustej i mieszanej. Jak zatem rozpoznać suchą skórę?

Czy mam suchą cerę?

W pielęgnacji suchej skóry bardzo ważną rolę odgrywają prawidłowe odżywianie i nawodnienie organizmu. Główną przyczyną suchej skóry jest przede wszystkim nieodpowiednia ilość wypijanej wody. Nie należy pić napojów gazowanych czy wysokosłodzonych soków, gdyż powodują one utratę wody z organizmu. Tłuszcze transportują witaminy, dlatego aby poprawić wygląd skóry, należy spożywać odpowiednią ilość tłuszczy.

Odżywianie a suchość skóry

Wiele osób ma problem z odpowiednią pielęgnacją suchej skóry. Jeśli chcemy ją utrzymać w dobrej kondycji, powinniśmy zadbać o jej odpowiednie nawilżenie. Naskórek, czyli warstwa ochronna, nie powinien być wysuszony. Bardzo ważne jest przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów. Codziennie należy wypijać przynajmniej 1,5 litra wody.

Jak nawilżać suchą skórę?

Sucha skóra twarzy potrafi przysporzyć wielu problemów. Do pielęgnacji cery suchej najlepiej stosować kremy natłuszczające, zawierające witaminę E, masło karite, wyciągi z aloesu, olejek jojoba czy glicerol, a także nawilżające maseczki, serum i kapsułki z witaminami. Taka skóra wymaga odpowiedniej ochrony zarówno latem, jak i zimą.

Jak pielęgnować suchą skórę twarzy?

Sucha skóra głowy powoduje, że na włosach pojawiają się białe płatki naskórka, podobne do łupieżu. To właśnie podobieństwo do popularnej grzybicy skóry głowy sprawia, że sucha skóra głowy jest problemem, którego nie można zignorować. W leczeniu najważniejsze jest odpowiednie nawilżenie, ale także właściwy dobór kosmetyków, prawidłowa dieta oraz ochrona skóry głowy w czasie upałów i w zimie.

Jak dbać o suchą skórę głowy?

Skóra dłoni ma niewielką ilość gruczołów łojowych i niedużą ilość tkanki tłuszczowej, dlatego łatwo dochodzi do jej wysuszenia. Dodatkowe narażenie na działanie czynników zewnętrznych oraz otarcia i praca rękoma potęgują nadmierną suchość i rogowacenie skóry dłoni. Najbardziej niekorzystne działanie mają środki czystości przeznaczone do mycia naczyń i łazienek.

Jak zadbać o suche dłonie?

Reklama