Czy mam suchą cerę?

Wiele pań zastanawia się, jaki kupić krem. Jego wybór zależy od tego, czy mają cerę suchą, normalną czy mieszaną. Jeśli skóra jest nadwrażliwa, piekąca i napięta (pomimo używania kremu nawilżającego), to znaczy, że jest ona sucha lub odwodniona. Sucha skóra jest cienka, prawie pergaminowa. Panie mające tego typu cerę przy uśmiechu zwykle odczuwają ciągnięcie skóry - jest to spowodowane zmniejszoną elastycznością skóry. Po umyciu twarzy skóra często się łuszczy i jest zaczerwieniona. Powoduje to swędzenie, a w konsekwencji konieczność drapania, w trakcie którego może dojść do zakażenia. W upalne dni te dolegliwości zwykle nasilają się.

Mam suchą skórę… Co robić?

Przede wszystkim nawadniać! Warto unikać napojów gazowanych – lepiej zastąpić je wodą.

Do mycia należy używać delikatnych mydeł, najlepiej tych przeznaczonych do skóry suchej lub dla niemowlaków. Ciepły prysznic wpływa na skórę znacznie lepiej niż gorąca, długa kąpiel. Po umyciu i delikatnym osuszeniu warto w wilgotną jeszcze skórę wsmarować dość grubą warstwę kremu lub balsamu tak, by niewytarta woda została pod jego warstwą.

Stosowane przez nas produkty pielęgnacyjne powinny zawierać substancje utrzymujące wilgoć, m.in. mocznik, glicerynę i kwas mlekowy. Mocznik nawilża skórę i jednocześnie delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka, a to obniża uczucie świądu skóry. Dodatkowo suche okolice kolan i łokci można posmarować maścią z witaminami A+E.

Dobrym pomysłem jest też kąpiel Kleopatry: do wanny należy wlać 2l tłustego mleka i po dwie łyżki oliwy i miodu. Po maksymalnie15 minutach trzeba wyjść z wanny i osuszyć ciało ręcznikiem – bez spłukiwania!

W suchą skórę twarzy (po umyciu specjalnym mydłem do cery suchej) można delikatnie wklepać krem. Powinien on mieć lekką, nietłustą konsystencję z dodatkiem kwasu hialuronowego, gliceryny, pantenolu. Te substancje zwiążą wodę w naskórku. Obecnie na rynku dostępne są specjalne ampułki serum, które należy wklepać delikatnie zanim nałoży się krem.

Dwa razy w tygodniu warto też zastosować silnie nawilżającą maseczkę. Przy cerze suchej działanie maski będzie skuteczniejsze, jeśli wybierze się preparat o kremowej, delikatnej konsystencji. Ważne jest, by po upływie czasu stosowania, który jest zalecany na ulotce, nie spłukiwać go wodą, tylko delikatnie zetrzeć resztki papierowym ręcznikiem. Można też zakupić preparaty zawierające witaminę A i E, które ujędrnią skórę i odmłodzą ją.

Sucha skóra twarzy – jak ją nawilżyć?

Do pielęgnacji tego rodzaju cery należy zastosować natłuszczanie. Zalecane są kremy z lipidami. Substancje zawarte w kremach powinny stymulować prawidłowy wzrost naskórka. Najlepiej, jeśli taki krem ma w składzie witaminy A i E, masło karite, ekstrakt z aloesu, olejek jojoba, glicerol i oleje. Bardzo ceniony jest też miód meksykański i proteiny z pszenicy.

Kremy powinny zawierać też roślinne filtry UVA. Najlepiej jeśli nie będą miały sztucznych barwników, konserwantów i substancji zapachowych. Krem należy stosować dwa razy dziennie po uprzednim umyciu twarzy ciepłą wodą z mydłem przeznaczonym do cery suchej i wrażliwej.

Dodatkowym elementem pielęgnacji powinno być wklepywanie w skórę twarzy preparatów zawierających serum czy kapsułek z witaminami A i E. Spowodują one zatrzymywanie wody w dolnych warstwach naskórka. Skóra stanie się wygładzona i jędrna.

Dwa razy w tygodniu warto też zastosować silnie nawilżającą maseczkę. Maseczki powinny zawierać substancje pomagające zatrzymać wodę w skórze. Maseczka nie powinna być do końca zmywana, gdyż traci się wtedy substancje odpowiedzialne za nawilżenie skóry.

By dbać o nawilżenie skóry, zadbaj o dietę!

Główną przyczyną suchej skóry jest przede wszystkim nieodpowiednia ilość wypijanej wody. Osoba dorosła, przy małej aktywności fizycznej, powinna spożywać w ciągu dnia około 1,5 litra wody lub innych płynów, np. niesłodzonej kawy czy herbaty.

Nie należy pić napojów gazowanych czy wysokosłodzonych soków, gdyż powodują one utratę wody z organizmu. Najlepiej więc uzupełniać zapotrzebowanie płynowe wodą mineralną niegazowaną lub wodą przegotowaną.

Jednak przy zwiększonym wysiłku fizycznym czy dłuższym przebywaniu na słońcu należy pić nawet do 3-4 litrów płynów dziennie. Płyny należy pić powoli, lepiej kilka razy po łyku niż na raz całą butelkę.

Aby poprawić wygląd skóry, należy spożywać odpowiednią ilość tłuszczy. Należy jednak wystrzegać się tłustych, smażonych potraw, a zamiast nich spożywać świeże warzywa przyprawione np. oliwą z oliwek.

Do prawidłowego funkcjonowania skóry potrzebna jest witamina C. Jest ona niezbędna w utrzymaniu prawidłowej szczelności naczyń krwionośnych i zachowaniu elastyczności włókien kolagenowych. Duże ilości witaminy C znajdują się w owocach dzikiej róży, cytrynie, pomarańczach, truskawkach czy borówce amerykańskiej.

Ważne są też witaminy, takie jak: PP, B5, B6, które również mają pozytywny wpływ na nawilżenie skóry. Witaminy z grupy B są zwarte w drożdżach i warzywach.

Na skórę niszcząco działa kawa i papierosy. Używki te powodują szybsze starzenie się skóry, utratę elastyczności i jej zażółcenie.

Skóra dłoni – suchy problem

Skóra dłoni ma niewielką ilość gruczołów łojowych i niedużą ilość tkanki tłuszczowej. Budowa skóry dłoni nie zabezpiecza jej w wystarczający sposób przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Warto kupić krem do rąk intensywnie nawilżający z witaminami A i E. Kremy należy delikatnie wcierać w dłonie 2-3 razy dziennie.

Jeśli chcemy zadbać o dłonie domowymi sposobami, możemy wykonać tak zwany zabieg parafinowy. Kupioną w aptece parafinę należy podgrzać i wlać do pojemniczka, w którym łatwo będzie umieścić dłoń. Najpierw trzeba ręce dokładnie umyć i posmarować grubo kremem, najlepiej zawierającym w swoim składzie panthenol. Następnie dłonie należy włożyć do miseczki z ciepłą parafiną. Takie zanurzenie trzeba wykonać 3-4 razy z 2-3-minutowymi przerwami. Następnie każdą rękę należy owinąć folią aluminiową i ściereczką, która zatrzyma ciepło. Po pół godziny ręce można rozpakować i usunąć parafinę. Skóra będzie delikatna i przyjemna w dotyku.

To nie łupież, to sucha skóra głowy!

Sucha skóra głowy często sprawia, że wyglądamy, jak byśmy mieli łupież. Takie rozpoznanie prowadzi do nieprawidłowej pielęgnacji skóry. Zamiast przynosić efekty, skóra głowy wygląda coraz gorzej. Tymczasem, aby pozbyć się tego problemu, należy przestrzegać kilku podstawowych zasad i używać właściwych kosmetyków.

Głowę należy myć ciepłą wodą z użyciem szamponów nawilżających, produkowanych specjalnie do suchej skóry głowy (np. Emolium). Preparaty takie zawierają delikatne, bezzapachowe środki, które nie powodują podrażnień. Mają też za zadanie nawilżać skórę głowy. Pozostawiają na niej warstwę lipidową, która zapobiega ucieczce wody ze skóry. Substancje aktywne znoszą także uczucie swędzenia głowy. Można je stosować codziennie.

