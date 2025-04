Jak zbudowana jest skóra?

Pod mikroskopem można zobaczyć, że skóra zbudowana jest z 2 warstw: zewnętrznej – naskórka i głębszej – skóry właściwej. Grubość skóry waha się od 0,5 do ponad 5mm. Komórki tworzące najniższą warstwę naskórka stale się dzielą. Komórki starsze w miarę powstawania nowych są przesuwane ku powierzchni skóry. Proces ten trwa 3 - 4 tygodnie, po czym komórki obumierają i są usuwane w postaci drobnych, ledwo widocznych, łusek.

W dolnej części naskórka leżą rozproszone melanocyty, które wytwarzają melaninę – barwnik chroniący skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego. Energia promieniowania jest pochłaniana przez melanocyty, powodując szereg reakcji chemicznych, w wyniku których powstaje barwnik melanina i ciemnieje skóra. To zjawisko daje opaleniznę.

Tuż pod naskórkiem leży grubsza od niego skóra właściwa. Jej górna część zawiera kolagen i elastynę. W skórze właściwej znajdują się tysiące drobnych naczyń krwionośnych. Gdy jest zbyt gorąco naczynia się rozszerzają, dzięki czemu zwiększa się ilość oddawanego ciepła. Kiedy jest zimno naczynia się kurczą, ograniczając utratę ciepła. Krew płynąca w naczyniach włosowatych dostarcza substancji odżywczych do skóry.

W skórze właściwej rozmieszczone są również liczne zakończenia nerwowe, które dostarczają informacji o świecie zewnętrznym. Są to receptory dotyku, ciepła i zimna oraz receptory bólowe. Głęboko wewnątrz skóry właściwej znajdują się gruczoły potowe. Wytwarzają one pot – wodnisty, lekko słony płyn wydostający się na powierzchnię skóry. Gdy płyn ten paruje powoduje chłodzenie skóry.

W skórze właściwej znajdują także mieszki włosowe, z których wyrastają włosy. Do mieszków otwierają się gruczoły łojowe. Wytwarzają one gęstą, tłustą substancję - łój, który przedostaje się na powierzchnię i nawilża włosy oraz skórę. Bez tego fizjologicznego natłuszczania skóra bardzo szybko wysycha i złuszcza się. Gruczoły łojowe wytwarzające zbyt dużo łoju są przyczyną powstawania zaskórników i krost, które są podstawowymi wykwitami w trądziku młodzieńczym.

Jakie role pełni skóra?

Skóra pełni szereg ważnych funkcji. Chroni wnętrze ciała przed uderzeniami, skaleczeniem, szkodliwym promieniowaniem i drobnoustrojami. Odpowiada za termoregulację ustroju poprzez skurcz i rozkurcz splotów naczyniowych. Uczestniczy w gospodarce tłuszczowej (jest magazynem tłuszczu w tkance podskórnej), gospodarce wodno-mineralnej i gospodarce witaminowej (produkuje witaminę D).

