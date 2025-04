Spis treści:

Angina, czyli ostra infekcja gardła i migdałków, wywoływana jest przez bakterie, wirusy lub grzyby. W zależności od tego, jakie drobnoustroje spowodowały chorobę, zalecane są inne metody leczenia.

W przypadku podłoża wirusowego stosuje się leczenie objawowe. Angina wywołana wirusami przebiega łagodniej niż bakteryjna. Charakteryzuje się bólem gardła (jest zaczerwienione, ale zwykle nie jest pokryte nalotem), podwyższoną temperaturą, katarem, kaszlem i osłabieniem.

Jeśli występuje wysoka gorączka i silny ból gardła, który utrudnia przełykanie i mówienie, a na gardle obecne są naloty, trzeba udać się do lekarza, ponieważ to może być angina paciorkowcowa (ropna angina), którą leczy się antybiotykami. Nieleczona angina ropna może prowadzić do groźnych powikłań, w tym gorączki reumatycznej, zapalenia mięśnia sercowego lub zapalenia opon mózgowych. Niezależnie od przyczyny domowe sposoby na anginę sprawdzą się w łagodzeniu dolegliwości i mogą być stosowane zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Angina to przede wszystkim silny ból gardła, które może być zaczerwienione i obrzęknięte. Chory zwykle ma kłopoty z przełykaniem, a czasami nawet z mówieniem. Najskuteczniejszym domowym sposobem na objawy anginy są płukanki. Dzięki nim:

złagodzisz ból gardła,

zmniejszysz stan zapalny,

usuniesz szkodliwe drobnoustroje,

zmniejszysz obrzęk i zaczerwienienie gardła,

nawilżysz błonę śluzową gardła,

zadziałasz antyseptycznie.

Płukanie gardła przy anginie stosuj 3-4 razy dziennie między posiłkami.

Płukanka z solą kuchenną

Najpopularniejszym domowym sposobem leczenia anginy jest płukanie gardła solą. Aby przygotować płukankę, wsyp do szklanki przegotowanej ciepłej wody łyżeczkę soli, wymieszaj do jej całkowitego rozpuszczenia, a następnie płucz gardło, wypluwając płyn do umywalki.

Płukanki ziołowe na anginę

Zadowalające efekty uzyskasz też dzięki płukaniu gardła naparami ziołowymi. Wiele z nich ma działanie przeciwzapalne, odkażające i łagodzące. Przy anginie na bolące gardło pomogą:

szałwia,

rumianek,

tymianek,

ziele rzepiku,

prawoślaz,

liść maliny,

liść babki lancetowatej,

imbir,

porost islandzki.

Inhalacje to skuteczny domowy sposób na objawy anginy. Dzięki nim nawilżysz śluzówkę dróg oddechowych (będzie ona sprawniej zwalczać infekcję), zmniejszysz stan zapalny i ułatwisz wykrztuszanie wydzieliny. W tym celu:

Do miski wlej litr wrzącej wody.

Dodaj do wody kilka kropli olejków eterycznych: olejku tymiankowego, szałwiowego, cedrowego lub melisowego, albo zioła (np. rumianek, szałwię, majeranek).

Pochyl się nad miską, nakrywając głowę ręcznikiem, i wdychaj parę.

Takie inhalacje parowe możesz wykonywać 3 razy dziennie, ale ostatnią przynajmniej 3 godziny przed spaniem.

Niektórzy polecają też inhalację z majeranku lub inhalację z amolu.

Domowe sposoby na anginę to również działania, dzięki którym wzmocnisz organizm w walce z infekcją:

Staraj się jak najwięcej pić – najlepsza będzie woda, napar z imbirem i miodem i herbatki ziołowo-owocowe.

– najlepsza będzie woda, napar z imbirem i miodem i herbatki ziołowo-owocowe. Sięgnij po soki owocowe – skuteczny jest sok z malin, czarnej porzeczki, wyciąg z czarnego bzu, czyli naturalne sposoby na podniesienie odporności organizmu.

– skuteczny jest sok z malin, czarnej porzeczki, wyciąg z czarnego bzu, czyli naturalne sposoby na podniesienie odporności organizmu. Wypoczywaj. Daj szansę organizmowi na walkę z chorobą. Dużo śpij i regeneruj się

Daj szansę organizmowi na walkę z chorobą. Dużo śpij i regeneruj się Wietrz mieszkanie i nawilżaj powietrze – suche dodatkowo będzie podrażniało gardło.

– suche dodatkowo będzie podrażniało gardło. Rozgrzewaj gardło okładami na szyję - ważne, żeby były ciepłe i suche. Możesz owinąć szyję rozgrzanym wcześniej na kaloryferze szalikiem albo zastosować stary babciny sposób na bolące gardło jakim są okłady z ziemniaków - rozgnieć ugotowane ziemniaki, zawiń je w bawełnianą ściereczkę i przyłóż do szyi, owijając szalikiem.

- ważne, żeby były ciepłe i suche. Możesz owinąć szyję rozgrzanym wcześniej na kaloryferze szalikiem albo zastosować stary babciny sposób na bolące gardło jakim są - rozgnieć ugotowane ziemniaki, zawiń je w bawełnianą ściereczkę i przyłóż do szyi, owijając szalikiem. Sięgnij po naturalne syropy - niezastąpiony jest syrop z cebuli i syrop z buraka, wypróbuj również syrop z czosnku. Domowe syropy złagodzą drapanie w gardle, zmniejszą stan zapalny, ułatwią wykrztuszanie, zmniejszą kaszel i wzmocnią organizm.

- niezastąpiony jest syrop z cebuli i syrop z buraka, wypróbuj również syrop z czosnku. Domowe syropy złagodzą drapanie w gardle, zmniejszą stan zapalny, ułatwią wykrztuszanie, zmniejszą kaszel i wzmocnią organizm. Wprowadź do diety probiotyki (dobre bakterie zawarte np. w kiszonkach, kefirach, zsiadłym mleku), zwłaszcza jeśli przyjmujesz antybiotyk (albo zdecyduj się na naturalny synbiotyk).

(dobre bakterie zawarte np. w kiszonkach, kefirach, zsiadłym mleku), zwłaszcza jeśli przyjmujesz antybiotyk (albo zdecyduj się na naturalny synbiotyk). Pij napar z lipy, jeśli anginie towarzyszy gorączka. Napar z lipy możesz pić 4-6 razy dziennie po pół szklanki.

Przy anginie wskazana jest lekka półpłynna dieta, unikanie gorących posiłków, a także gazowanych napojów.

Co na katar przy anginie?

Przy anginie oprócz bólu gardła może dokuczać ci katar i zatkany nos. Na te dolegliwości pomocne będą:

inhalacje - do gorącej wody dodaj olejki - sprawdź najlepsze domowe inhalacje na katar,

- do gorącej wody dodaj olejki - sprawdź najlepsze domowe inhalacje na katar, płukanie zatok - po opróżnieniu nosa płucz zatoki solą fizjologiczną lub morską (więcej: płukanie zatok);

- po opróżnieniu nosa płucz zatoki solą fizjologiczną lub morską (więcej: płukanie zatok); naturalny antybiotyk, czyli gorące mleko z czosnkiem i miodem (można też dodać trochę masła) - ułatwia oddychanie i rozgrzewa, poza tym wspomaga organizm w walce z wirusami.

Sprawdź też, jaki jest szybki sposób na katar oraz wykorzystaj domowe sposoby na katar.

