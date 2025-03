Spis treści:

Róża (łac. erysipelas) jest to ostra zapalna choroba skóry i tkanki podskórnej wywołana przez paciorkowce Streptococcus pyogenes. Do rozwoju choroby najczęściej przyczynia się drobny uraz i zaburzenia krążenia limfatycznego. Zapalenie rozwija się wzdłuż naczyń chłonnych. Wyodrębnia się kilka postaci choroby:

​Róża jest poważnym stanem i wymaga leczenia antybiotykami.

Róża bywa mylona z cellulitis (zapaleniem tkanki łącznej), jednak w drugim przypadku rumień ma mniej wyraźne granice i dłużej się rozwija. Róża nie jest też różyczką, i nie należy mylić tych dwóch chorób. Różyczka to zakaźna wysypkowa choroba wieku dziecięcego, którą powoduje wirus różyczki (RUBV).

Róża rozwija się z powodu zakażenia paciorkowcami beta-hemolizującymi z grupy A na ogół w przypadku urazu mechanicznego skóry oraz nieprawidłowego krążenia limfatycznego. Rzadziej przyczyną jest zakażenie paciorkowcami z grupy B (głównie u noworodków), C, G lub gronkowcami.

Czynniki ryzyka predysponujące do rozwoju róży to:

Na różę chorują przede wszystkim osoby starsze oraz młodzi dorośli. Choroba jest najgroźniejsza dla noworodków, osób z obniżoną odpornością oraz ludzi starszych.

Głównym objawem róży jest bolesna, czerwona, obrzęknięta skóra. Objawem zapalenia może być też bardzo intensywna, żywoczerwona wysypka. Obszar z rumieniem jest dobrze ograniczony od zdrowej skóry, lekko uniesiony.

Na ogół stan zapalny rozwija się na łydce. Inną częstą lokalizacją choroby jest twarz (policzki). W obrębie zmienionego miejsca odczuwane są pieczenie, tkliwość, a czasami również swędzenie. O cięższym przebiegu róży świadczą pęcherze lub martwica.

Róża zaczyna się od pęknięcia w skórze, w którym namnażają się bakterie. Przerwanie ciągłości skóry może powstać wskutek nacięcia chirurgicznego, zadrapania, ukąszenia owada czy owrzodzenia. Bakterie mogą pochodzić z zewnątrz lub infekcji obecnej w organizmie.

Choroba może zaczynać się zapaleniem dróg oddechowych. Zanim chory dostrzeże zmianę na skórze, pojawiają się często objawy ogólne takie jak gorączka, rozbicie i dreszcze. Rumień dość szybko się poszerza. Nie wszystkie osoby mają gorączkę, jednak wysoka temperatura dotyczy większości przypadków.

Leczenie róży opiera się o podawanie antybiotyków przeciwko paciorkowcom. Najczęściej jest to penicylina. Stosowane są miejscowo środki antyseptyczne. U osób uczulonych na pencylinę lekarz przepisuje klarytromycynę, roksytromycynę lub klindamycynę.

Czasami konieczne jest chirurgiczne czyszczenie rany. W większości przypadków właściwie leczona róża ustępuje w ciągu 1-2 tygodni. Po tym czasie skóra może się łuszczyć. Może być jeszcze widoczne zaczerwienienie lub obrzęk.

Chociaż w przypadku róży konieczne jest przyjmowanie antybiotyków, to oczywiście dużym wsparciem w łagodzeniu objawów są domowe metody. Pomagają zredukować ból, stan zapalny i obrzęk.

Skuteczne domowe sposoby leczenia róży to:

Aby rozpoznać różę, nie są wymagane badania laboratoryjne. Diagnoza stawiana jest na podstawie wywiadu i badania lekarskiego. Badania diagnostyczne ujawniają rozszerzenie naczyń i zakażenie bakteriami naczyń limfatycznych oraz tkanki łącznej, a także obrzęk skóry.

Róża jest poważną chorobą, jednak rzadko jest śmiertelna. Na ogół nie musi być leczona w szpitalu. Antybiotyki działają skutecznie i w krótkim czasie dochodzi do poprawy.

Najcięższy przebieg róży dotyczy na ogół osób z obniżoną odpornością, osób starszych, niemowląt. W tych grupach rekomendowane jest leczenie choroby w szpitalu i dożylne podawanie antybiotyków.

Zdarza się, że róża powoduje powikłania. Są to głównie powikłania miejscowe, ale zdarzają się też takie, które dotyczą całego organizmu.

Możliwe powikłania róży to:

Niestety u 5-20% pacjentów dochodzi do nawrotu choroby.