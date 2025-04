W latach 60. kobiety demonstracyjnie paliły staniki, uważając je za symbol kobiecego zniewolenia. Dziś wiele z nas nie wyobraża sobie, żeby biustonosza nie nosić. Potrzebuje go każda kobieta niezależnie od tego czym się zajmuje, czy ma większy czy mniejszy biust.



Mimo to ponad 80% Polek dobiera stanik nieprawidłowo i nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie mogą być tego konsekwencje. Bóle karku, ramion, pleców, otarcia i siniaki to tylko niektóre z nich. Na co jeszcze jesteśmy narażone nosząc przez długie lata źle dopasowany biustonosz?

Za duże miseczki, wpijające się w ciało ramiączka, uciekające do góry zapięcie, wypadające piersi - to tylko niektóre efekty noszenia niewłaściwie dopasowanego stanika.

O wygląd biustu powinnyśmy dbać nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim zdrowotnych. "Większość kobiet nie zdaje sobie sprawy jak szkodliwy dla zdrowia jest dobór nieodpowiedniej bielizny. Ma ona bardzo niekorzystny wpływ na biust. Deformuje go, powoduje zmiany skórne, niedotlenienie, a czasem zmniejszenie jędrności i rozstępy" - mówi Bogumiła Jakubczak, dyrektor ds. handlu firmy Corin.

Wiele zgrubień, guzów czy stanów zapalnych piersi spowodowanych jest najczęściej źle dopasowaną bielizną. Jeśli fiszbiny wbijają się w piersi, a miseczki je "przecinają" lub spłaszczają, mogą tworzyć się obrzęki. Ciągły mechaniczny ucisk piersi może powodować zaburzenia w układzie krążenia krwi i układzie limfatycznym, skutkiem czego dochodzi do utrudnienia odpływu chłonki z komórek miąższu gruczołu piersiowego do okolicznych węzłów chłonnych, najczęściej pachowych. Piersi stają się obrzęknięte i bolesne, czasami dochodzi do zaczerwienienia skóry, któremu towarzyszy zwykle stan podgorączkowy. W skrajnych przypadkach może dojść do powstania ropni sutka, które wymagają interwencji chirurga. Przy stanach zapalnych w piersiach węzły chłonne są powiększone, bolesne uciskowo i twarde. Jednak po właściwym doborze stanika do opisanych wyżej zmian patologicznych dochodzi niezwykle rzadko.

O odpowiednim dopasowaniu biustonosza powinny pamiętać również kobiety karmiące. Piersi są w tym okresie o wiele większe i cięższe niż przed ciążą, dlatego ważne jest by stanik dobrze podtrzymywał biust. Nieodpowiedni spowoduje nadmierne zwiotczenie skóry i utratę jędrności. U kobiet karmiących nieodpowiedni biustonosz może powodować zastój pokarmu w przewodach i zatokach mlecznych, co może prowadzić do powstania bolesnych stanów zapalnych i torbieli mlecznych. Jeśli jest ich dużo, pierś w dotyku przypomina miąższ pomarańczy.

Wielu kobietom lubiącym intensywny, aktywny wypoczynek dobór odpowiedniego biustonosza także sprawia niemałe problemy. Podczas ćwiczeń fizycznych biust rusza się przecież razem z nami – jeśli stanik dobrze go nie podtrzymuje, jest on narażony na wstrząsy i naciągnięcia. Bez odpowiedniej bielizny piersi mogą być obcierane, a opięte nie oddychającym materiałem mogą ulec odparzeniom i urazom spowodowanym tarciem mokrej tkaniny o biust.

Stanik powinien być jak druga skóra, aczkolwiek nie należy przesadzać i kupować zbyt obcisłej bielizny. Uciska ona nerwy międzyżebrowe i te przebiegające w tkance piersi, przez co odczuwamy dyskomfort, a często nawet dolegliwości bólowe. Zbyt ciasny biustonosz ogranicza także ruchy łopatek.

Należy zatem pamiętać, że noszenie nieodpowiedniego biustonosza może być przyczyną wielu schorzeń, dolegliwości. Dlatego kobiety powinny korzystać z rad specjalistów, którzy pokażą, jak wybrać właściwą dla nich bieliznę.

"Dobór odpowiedniego stanika nie jest tak łatwy jakby się mogło wydawać i wymaga cierpliwości. W naszych salonach klientki mogą poprosić o pomoc specjalistki od doboru bielizny - panie, które perfekcyjnie dopasują stanik na każdy biust i nauczą, jak robić to w przyszłości samodzielnie" - komentuje Jakubczak. Obecnie na rynku jest tak szeroka oferta staników, że nie ma biustu, którego nie dałoby się ubrać. Dbajmy więc o kondycję i zdrowie naszych piersi dobierając odpowiednią dla nich bieliznę.