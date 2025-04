fot. Fotolia

Dlaczego trzeba dbać o mleczaki?



Wyniki badań są alarmujące. Co trzecie przebadane przez Fundację Wiewiórki Julii dziecko nie posiada własnej szczotki do zębów! Blisko 30% przyznaje się do tego, że nie myje zębów regularnie, a 10% do tego, że nie myje ich wcale. Z przeprowadzonych badań jasno wynika, że stan higieny jamy ustnej i świadomość prozdrowotna stanowi ogromny problem naszego społeczeństwa.

Stan uzębienia polskich dzieci jest z roku na rok coraz bardziej dramatyczny. Opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia raport tylko potwierdził alarmujące statystyki: w Polsce 6-latkowie mają częściej próchnicę niż ich rówieśnicy w Wietnamie, Bośni, czy RPA! Jedno jest pewne: dorywcza pomoc stomatologiczna już nie wystarczy, problemem należy zająć się kompleksowo.

Od lat w naszym społeczeństwie pokutuje przeświadczenie, ze zębów mlecznych się nie leczy. Nic bardziej mylnego! Zęby mleczne, podobnie jak zęby stałe są pełnowartościowe. Stan zębów mlecznych rzutuje na kondycję ich następców.

Dbając o zęby mleczne, dbamy już o zęby stałe, ponieważ wszelkie stany zapalne toczące się w obrębie zębów mlecznych oraz ich tkanek okołowierzchołkowych mogą mieć nieodwracalne skutki uszkadzając zawiązki zębów stałych.

Zdrowe zęby – zdrowy człowiek



Każdy rodzic musi zdać sobie sprawę z wagi problemu jakim jest próchnica zębów i z konsekwencji z nią związanych. Bez zdrowej jamy ustnej malec nigdy nie będzie zdrowym dzieckiem, w myśl zasady zdrowe zęby – zdrowy człowiek. Od dawna w literaturze naukowej istnieją dowody na związek chorób jamy ustnej z wieloma chorobami ogólnymi, m. in. chorobami seca, stawów, oczu czy nerek. Podstawowym problemem jest profilaktyka, a właściwie jej brak.

3 etapy nauki mycia zębów



0-2 lata



Rodzice powinni dbać o zęby swoich dzieci już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Chociaż niemowlak nie ma jeszcze zębów, należy pielęgnować jego wały dziąsłowe.

Po każdym karmieniu, w miarę możliwości, powinno się przemywać jamę ustną dziecka nawiniętym na palec jałowym gazikiem zwilżonym w przegotowanej wodzie bądź rumianku.

W momencie pojawienia się pierwszego zęba mlecznego rodzice powinni zaopatrzyć się w specjalne silikonowe szczoteczki zakładane na palec z pojedynczymi pęczkami miękkiego włosia. Są także pełne szczoteczki zaprojektowane na potrzeby czyszczenia jamy ustnej, dziąseł oraz powierzchni zębów u najmłodszych. Dodatkowo połączone są z gryzakiem masującym dziąsła.

Pierwsza szczoteczka poprzez zabawę przyzwyczaja dziecko do nawyku czyszczenia zębów.

3-5 lat



W miarę zdobywania przez dziecko sprawności manualnej, maluch samodzielnie zaczyna czyścić zęby. Początkowo na zasadzie zabawy, aby z czasem wyćwiczyć prawidłową technikę szczotkowania. Bardzo ważne jest nauczenie prawidłowych nawyków higienicznych dziecka od samego początku.

U małych dzieci zaleca się szczotkowanie metodą ruchów okrężnych. Korzystna i wskazana jest ciągła pomoc dziecku przez rodziców przy myciu zębów, nawet do 8.-10. roku życia, kiedy jest już w stanie samodzielnie i efektywnie oczyszczać zęby.

Prawidłowe szczotkowanie powinno odbywać się dwa razy dziennie z użyciem pasty z fluorem. Płytkę nazębną można uwidocznić dzięki stosowaniu u dzieci specjalnych roztworów wybarwiających lub tabletek.

Jeżeli nasze dziecko niechętnie szczotkuje zęby, należy ten obowiązek zamienić w zabawę, pokazać na własnym przykładzie lub starszego rodzeństwa. Na rynku dostępne są szczoteczki z dołączoną klepsydrą, która odmierza dziecku czas na szczotkowanie, dzięki czemu czyszczenie jest efektywne, a jednocześnie staje się ciekawą aktywnością dla dziecka.

6-9 lat



Jest to odpowiedni wiek na zmianę szczoteczki na nieco większą i o innym kształcie oraz wyprofilowaniu główki, odpowiedniej do czyszczenia pierwszych zębów, które stopniowo pojawiają się po ukończeniu 6. roku życia.

Kolorowe szczoteczki z ulubionymi dziecięcymi motywami pozwalają uprzyjemnić dziecku codzienną higienę.

fot. lek. dent. Paulina Wojas

stomatolog współpracujący z Fundacją Wiewiórki Julii,

ekspert marki Jordan

Źródło: materiały prasowe Jordan/mn