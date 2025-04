Wiele przeprowadzanych w ostatnich latach badań wykazało, że dzieci urodzone w wyniku cesarskiego cięcia mają większe ryzyko zachorowania w przyszłości na rozmaite choroby, w tym cukrzycę, alergię, białaczkę czy choroby autoimmunologiczne. Do tej listy dołączyła też otyłość.

„Cesarka” = otyłość dziecka?

Naukowcy z MRC Centre for Reproductive Health na Uniwersytecie w Edynburgu przeprowadzili badania, które miały sprawdzić, które dzieci mają większą skłonność do otyłości: urodzone naturalnie czy przez cesarskie cięcie. Wyniki eksperymentu, w ramach którego przebadano aż 30 milionów dzieci, są jednoznaczne.

Okazało się, że aż 14 na 100 dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie było otyłych jeszcze przed piątym rokiem życia. Tych urodzonych naturalnie – znacznie mniej, bo tylko 9 na 100. Ponadto niemowlęta z cesarki mają też większe skłonności do bycia otyłymi w przyszłości (a także 20% większe ryzyko zachorowania na astmę przed 12. rokiem życia, a dziewczynki – niepłodności i poronień).

Dlaczego „cesarka” zwiększa ryzyko otyłości?

Autorka badania, dr Sarah Stock, jest zdania, że może mieć to związek z tym, że dzieci z „cesarki” rzadziej są karmione piersią, a maluchy, które dostają w ten sposób pokarm, są rzadziej otyłe.

Kobiety w ciąży i lekarze muszą być świadomi, że cesarskie cięcie wiąże się z długoterminowymi skutkami dla dziecka i przyszłych ciąż – powiedziała dr Sarah Stock.

Warto tu też przytoczyć słowa dr Gino Pecoraro z University of Queensland, którego zdaniem otyłość dzieci wiąże się z wiekiem i zdrowiem matki.

Jednym z powodów wzrastającej ilości cesarskich cięć jest otyłość i starszy wiek matek. Oba z tych czynników podwyższają prawdopodobieństwo cukrzycy ciążowej. Cukrzyca ciążowa z kolei zwiększa ryzyko cięcia cesarskiego. Dziecko z takiego porodu może mieć większe problemy z otyłością oraz cukrzycą i w ten sposób koło się zamyka – tłumaczy dr Gino Pecoraro.

Jesteśmy ciekawe, czy te badania pokrywają się z waszymi doświadczeniami. Czy wasze dzieci, jeśli przyszły na świat poprzez cesarskie cięcie, mają skłonność do otyłości?

