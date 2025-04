fot. Fotolia

Nieprawidłowe odżywianie i brak aktywności fizycznej to podstawowe przyczyny nadwagi i otyłości. Skutki otyłości to nie tylko ryzyko wystąpienia chorób w przyszłości, ale także wiele natychmiastowych problemów zdrowotnych.

1. Cukrzyca typu 2

Nadmiar tkanki tłuszczowej powoduje podniesienie stężenia glukozy we krwi, które w konsekwencji może doprowadzić do cukrzycy typu 2. Choroba, która kiedyś była kojarzona wyłącznie z osobami starszymi, dziś dotyka coraz młodsze osoby.

2. Choroby serca

Z nadmiarem tkanki tłuszczowej wiąże się również podwyższony poziom cholesterolu i nadciśnienie tętnicze. Czynniki te wywołują wiele chorób sercowo – naczyniowych np. miażdżycę, zawał serca, udar.

3. Choroby zwyrodnieniowe kości

Nadmiar kilogramów obciąża stawy i kości. Powoduje problemy z kręgosłupem i stawami m.in. kolanowymi.

4. Choroby układu oddechowego

Otyłość może powodować bezdech senny. Człowiek jest wtedy przez cały czas niewyspany, ma bóle głowy, problemy z koncentracją i pamięcią, jest rozdrażniony.

5. Zaburzenia hormonalne

Najnowsze badania dowodzą, że tkanka tłuszczowa zachowuje się jak narząd endokrynny, przez co wpływa na funkcje poszczególnych hormonów.

Zaburzenia hormonalne dodatkowo przyczyniają się do zaburzeń metabolicznych, które często towarzyszą otyłości.

6. Nowotwory złośliwe

Odległymi skutkami otyłości są liczne nowotwory: piersi, macicy, jajników, szyjki macicy, prostaty, przełyku, jelita grubego, trzustki, pęcherzyka żółciowego, nerek czy tarczycy.

7. Problemy psychologiczne

Nadwaga i otyłość to nie tylko problem natury fizycznej, ale także psychicznej. Otyłe osoby narażone są na dyskryminację, przez co obniża się ich samoocena. Depresja to choroba dotycząca coraz większej liczby osób.

