Poród siłami natury jest optymalnym rozwiązaniem gdy zdrowie matki i dziecka są pod kontrolą.

Ewolucja przygotowała ciało matki i dziecka do porodu siłami natury. Substancje wydzielające się w organizmie dziecka podczas przechodzenia przez kanał rodny pozwalają mu wzrastać w naturalnych, a przez to nieco innych warunkach niż w przypadku porodu zabiegowego. Obecnie trwa wiele badań na temat jak cięcie cesarskie może wpływać na kształtowanie się osobowości dziecka. Poród fizjologiczny jest lepszą drogą!

Przeczytaj: ABC porodu

Reklama

Sama natura

Poród siłami natury, będący dużym wyzwaniem dla kobiety, a jednocześnie niesamowitym zadaniem do spełnienia, staje się dla niej źródłem prawdziwej siły. Możliwy jest kontakt skóra do skóry z dzieckiem, dzięki czemu więź między rodziną kształtuje się już w pierwszych sekundach po porodzie. Poród nie ma wpływu na płodność, a pacjentki wracają do sprawności bardzo szybko. Inaczej jest w przypadku cięcia cesarskiego.

Cięcie cesarskie jest operacją brzuszną

Znieczulenie do cięcia cesarskiego polega na nakłuciu kręgosłupa i podaniu leku do płynu mózgowo- rdzeniowego. Dzięki temu rozwiązaniu pacjentka nie czuje bólu, możliwe jest jednak odczuwanie pociągania czy ucisku.

Polecamy: Czy cesarskie cięcie wpływa na karmienie?

Na czym polega operacja?

Cięcie cesarskie jest operacją ratujące zdrowie lub życie dziecka lub matki.

Polega ono na otwarciu jamy brzusznej - przecięciu najpierw skóry i tkanki podskórnej, następnie powięzi i odsunięciu mięśni, a na końcu na przecięciu macicy i przebiciu pęcherza płodowego. Operator chwyta główkę (najczęściej) dziecka i wydobywa ją na zewnątrz. Jednocześnie asysta uciska brzuch tak, by ciało dziecka mogło się przecisnąć przez niewielkie nacięcie. Po wydobyciu dziecka następuje dłuższa część polegająca na warstwowym szyciu tkanek.

Reklama

Cięcie ostatecznością

Cięcie cesarskie nie może być procedurą wykonywaną ‘na życzenie’. Wiąże się z większym odsetkiem powikłań związanym z gojeniem się rany, obecnością krwi w jamie brzusznej, większą utratą krwi, ryzykiem infekcji oraz słabszą płodnością. Poród przez cesarskie cięcie wykonuje się wtedy, gdy są istotne wskazania do cesarskiego cięcia.

Należy pamiętać również, że narażenie dla matki rośnie przy każdym kolejnym cięciu cesarskim.