Gdy kupujemy płyn do e-papierosa, bardzo ważne jest dobranie odpowiedniej dawki nikotyny, ponieważ duże ilości tego związku chemicznego dostarczone jednorazowo mogą być toksyczne dla osób, które nie miały wcześniej styczności z papierosami. Dlatego też przejścia pomiędzy dawkami powinny być stosunkowo płynne.

W tej kwestii producenci e-liquidów dają dużo możliwości. Standardowe płyny dostępne są w dawkach począwszy od 0 mg, czyli niezawierających nikotyny, aż po 26 mg.

Poniższa tabela przedstawia dawki nikotyny znajdujące się w jednym tradycyjnym papierosie popularnych marek, tak zwanych analogach, oraz odpowiadające im dawki, znajdujące się w l ml e-liquidu (odpowiedniku 1 paczki).

Jeżeli chcesz pozostać przy dostarczanej wcześniej dawce, a nie ma liquidów o takiej mocy, to możesz spróbować je wymieszać ze sobą, np. 6 i 12 mg dadzą łącznie 9 mg, możesz też dodać dowolną ilość liquidu o dawce 0 mg, jak również rozcieńczyć płyn glikolem propylenowym, dostępnym w sklepach chemicznych (nie polecamy tej metody, gdyż zmniejsza intensywność odczuwanych aromatów)

Objętość jest kolejną cechą e-liquidów, którą należy wziąć pod uwagę. Zależy ona przede wszystkim od tego, czy i ile do tej pory wypalało się papierosów. Standardowo przyjmuje się, że 1 ml płynu odpowiada ok. 1 paczce papierosów, więc jeśli do tej pory wypalałeś paczkę na dzień, 30 ml wystarczy ci na miesiąc.

Liquidy najczęściej spotyka się w buteleczkach o pojemnościach 10, 20 i 30 ml.

Możesz też kupować płyny w różnych pojemnikach, aby je mieszać ze sobą w różnych proporcjach, np. mieszając 10 ml liquidu, dostarczającego 12 mg nikotyny, z 30 ml o dawce 6 mg otrzymamy 40 ml roztworu zawierającego 7,5 mg nikotyny.

Wybór aromatu e-liquidu jest kluczowy, gdyż to on ma największy wpływ na odczucia związane z e-paleniem.

Dostępne są płyny o aromatach: imitujących tytoń oraz popularne marki analogów, owocowe, miętowe, waniliowe, przypominające aromaty napojów (takich jak kawa, herbata czarna i zielona, czekolada, RedBull, Coca-Cola) i alkoholi (np. whisky). Możliwe jest także mieszanie aromatów ze sobą w celu stworzenia własnego, niepowtarzalnego – waniliowe cappuccino, truskawkowy RedBull czy whisky z Colą to tylko kilka propozycji, które możesz wypróbować.

Także wielbiciele tytoniu znajdą coś dla siebie, wśród smakoszy dużą popularnością cieszą się e-liquidy o aromatach Virginia oraz RY, które charakteryzują się głębokim smakiem z delikatną nutą słodyczy.

