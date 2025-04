Chemiczny smak powietrza



Czy kiedykolwiek obiecywałeś sobie, że rzucisz palenie? Spadek kondycji, słabe włosy, kłopoty z sercem, przykry oddech i te przesiąknięte dymem ubrania… Jednym słowem – pora coś z tym zrobić. A może wręcz przeciwnie – palisz, bo lubisz i nie masz najmniejszej ochoty tego zmieniać? Czy w ogóle rzucenie palenia jest według Ciebie możliwe? Co najbardziej przeszkadza Ci w pozbyciu się tego nałogu? Przeczytaj artykuł, a dowiesz się, jak poczujesz się po rzuceniu palenia oraz jak pomóc sobie w osiągnięciu tego celu.

Każdy amator dymu tytoniowego na hasło „rzuć” reaguje śmiechem lub agresją. Jeśli należysz do tej grupy, z przekonaniem odpowiesz „to moja sprawa”. Dalsze drążenie tematu tylko wzmaga frustrację, bo przecież jak ktoś ma czelność zagrażać Twojej niezależności? A stąd już tylko krok do karczemnej awantury. Zaraz, zaraz! Zanim wybuchniesz pomyśl chwilę. A może uwolnienie się od papierosa to wcale nie taki zły pomysł? Tylko spójrz na niego nie jako dobrego kumpla, co pomaga się zrelaksować, ale obrzydliwego wroga, który uwięził Cię w tym toksycznym związku. Podobno nie lubisz, gdy ktoś narzuca Ci swoją wolę…

Nie? To Twój wybór, że każdy dzień rozpoczynasz papierosem? Przypomnij sobie stan, kiedy ktoś lub coś uniemożliwia Ci zaciągnięcie się ukochanym dymem. Jesteś podenerwowany, rozkojarzony i zmęczony? Czyli wiesz już, że Ty i Twój organizm potrzebujecie ciągłego doładowania. A gdyby tak się uwolnić od tego mechanizmu? Jak się wówczas poczujesz?

Nikotynowy rozwód



Stało się. Podjąłeś decyzję o zerwaniu z nałogiem. Czy wiesz, co będzie się teraz działo w Twoim organizmie?

Po ośmiu godzinach od ostatniego papierosa wzrośnie poziom tlenu we krwi.

Po dobie znacznie spadnie ryzyko ostrego zawału serca.

W dwa dni później wróci Ci smak i węch, które do tej pory tępiła nikotyna.

Wzmocni się układ krążenia, ale na to musisz poczekać od 2 do 12 tygodni.

Natomiast od 1 do 9 miesięcy poprawi się funkcjonowanie układu oddechowego. Zapomnisz co to kaszel, brak dostatecznej ilości tlenu oraz… zmęczenie.

Uważasz, że to zbyt długi czas oczekiwania? Jeżeli tak, to policz sobie ilość miesięcy/tygodni, kiedy to nie rozstawałeś się z papierosem. Bilans będzie jednoznaczny.

Warto o tym pamiętać w momencie, gdy pojawią się u Ciebie objawy odstawienia nikotyny. Te niestety nie są przyjemne. Tuż po odstawieniu pojawi się rozdrażnienie, będziesz łatwo wpadać w gniew. Do tego dochodzi duszący kaszel, ból głowy (czasem zatok i/lub płuc), a nawet rozwolnienie. Ważne byś nie zaleczał powyższych objawów kolejnym dymkiem. W taki sposób organizm wyrzuca z siebie nieskończone ilości toksyn, które w siebie uparcie pompowałeś.

Biorąc pod uwagę korzyści długofalowe, to należy wspomnieć, że już po roku zagrożenie ze strony chorób serca spadnie aż o połowę. Jeśli wytrzymasz kolejne 4 lata, to o połowę zmniejszysz prawdopodobieństwo raka płuc, krtani oraz obniżysz ryzyko udaru mózgu. Wciąż Ci mało? To proszę – po 10 latach nikotynowej abstynencji, prawdopodobieństwo choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego będzie takie samo, jakbyś nigdy w życiu nie dotknął papierosa!

Pomoc w rzuceniu



Oczywiście zawsze łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Szczególnie jeśli chodzi o zerwanie z nałogiem. Po jaką pomoc sięgnąć, gdy brakuje nam samozaparcia? Warto o tym pomyśleć już przed rzuceniem palenia. W innym wypadku piętrząca się frustracja może doprowadzić do małych grzeszków, a w konsekwencji – do zaniechania. Lepiej na początku ocenić swoje szanse i w razie potrzeby wspomóc się produktami z leczniczą nikotyną. Należą do nich:

plastry nikotynowe,

gumy do żucia,

pastylki do ssania,

pomadki,

lizaki,

a nawet spraye i inhalatory.

Zanim jednak sięgniesz po któryś z powyższych nikotynowych środków zastępczych, skontaktuj się z lekarzem. Szczególnie, jeśli jesteś w ciąży, niedawno przebyłeś/-aś zawał, albo masz problemy z sercem.

W walce z psychicznym uzależnieniem od nikotyny może pomóc znalezienie nowego hobby, poświęcenie się pasji, albo sport.

Oczywiście nie ma cudownego sposobu na rzucenie palenia z dnia na dzień. Każdy powinien odnaleźć najlepszy dla siebie sposób, a czasem robić podejście nawet kilka razy. Ważne jednak, by skupić się na celu, a nie na poniesionych porażkach.

Jeśli zaś szukasz fachowej pomocy w walce z nałogiem, poszukaj najbliższej dla siebie placówki odwykowej.