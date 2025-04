Nowy rok jest świetną okazją do zmian. Jednym z najczęstszych postanowień noworocznych jest rzucenie palenia. To najlepsze co możesz zrobić dla siebie i innych! Chcesz pozbyć się nałogu, ale boisz, że przytyjesz? Jeżeli tylko to powstrzymuje Cię przed rozstaniem się z papierosami, to skorzystaj z pomocy doradcy żywieniowego SetPoint!

Dlaczego warto rzucić palenie?

Organizm poddany długotrwałemu działaniu związkom zawartym w papierosach przestaje prawidłowo funkcjonować. Znacznie pogarsza się stan

dolnych i górnych dróg oddechowym oraz upośledzona zostaje większość zmysłów. Palenie przyczynia się również do wielu chorób, w tym nowotworowych oraz układu krążenia. Jednak papierosy szkodzą nie tylko Tobie! Dym papierosowy jest poważnym zagrożeniem również dla osób w Twoim otoczeniu. Dlatego wykorzystaj noworoczne postanowienie jak najlepiej i rzuć palenie już teraz! Wraz z nowym rokiem zacznij chronić innych przed groźnymi konsekwencjami wdychania dymu papierosowego i popraw jakość swojego życia. Zmiany poczujesz od razu. Już po 72 godzinach od ostatniego papierosa zmniejszy się skurcz oskrzeli, a tym samym wyreguluje Twój oddech. Po dwóch tygodniach polepszy się kondycja fizyczna, a po kilku miesiącach poprawi się wydolność układu oddechowego i ustąpi kaszel. Smak i węch staną się wrażliwsze. Wyraźnie poprawi się także Twoja kondycja i samopoczucie, zwłaszcza jeśli będziesz prowadzić aktywny tryb życia. A co najważniejsze: zmniejszy się ryzyko zawału serca i chorób płuc.

Czy wiesz, że gdy rzucisz palenie to:

po 2 godzinach organizm pozbędzie się nikotyny,

po 6 godzinach zwolni się tętno i zmniejszy ciśnienie krwi,

po 12 - 24 godzinach organizm wydali toksyczny tlenek węgla,

po 3 godzinach wzrosną rezerwy wentylacyjne płuc,

po kilku dniach powróci smak i węch,

po 2 miesiącach naczynia krwionośne odzyskają elastyczność,

po 5 miesiącach ryzyko powstania choroby wieńcowej będzie takie samo jak u osób niepalących, znacznie zmniejszy się także ryzyko zachorowania na raka.

Czy rzucenie palenia zawsze idzie w parze z przyrostem wagi ciała?

Nie bez powodu badania pokazują, że jedną z głównych przyczyn powstrzymujących nas przed rzuceniem palenia jest strach przed przybraniem na wadze. Obawa jest słuszna, gdyż wielu walczących z nałogiem tyje. Jest to wywołane przez kilka czynników. Po pierwsze: palenie papierosów zmniejsza apetyt na niektóre pokarmy, natomiast rzucenie palenia zwiększa percepcję smaków i zapachów. Po drugie: nikotyna przyspiesza metabolizm i zwiększa spalanie kalorii, a adrenalina, hormon wydzielany podczas palenia, wysyła do mózgu sygnał o nasyceniu. Po trzecie: zwiększa się zapotrzebowanie na wiele składników mineralnych i witamin, i w końcu: palenie jest zajęciem, które może zastąpić jedzenie. Należy pamiętać jednak, że zagrożenia zdrowotne związane z kontynuacją palenia są bezdyskusyjne, a dodatkowych kilogramów będących skutkiem zerwania z nałogiem można uniknąć.

Wskazówki Elżbiety Duda, doradcy żywieniowego SetPoint:

trzymaj kontrolę - prowadź dziennik - zapisuj wszystko co jesz

dbaj o zdrowe odżywianie - jedz regularnie, o stałych porach

pozwól sobie na małe przekąski - marchewki, jabłka

zacznij ćwiczyć - poszukaj sportu, który będzie Ci sprawiał przyjemność

dbaj o relaks - ćwicz jogę, tai-chi, medytuj

pozwól sobie na drobne przyjemności - pójdź na masaż, do kosmetyczki, na kawę z przyjaciółką

Jak nie dać się dodatkowym kilogramom podczas zrywania z nałogiem?

Przybieranie na wadze w trakcie rzucania palenia może mieć źródła zarówno fizjologiczne, jak i psychologiczne. Spożywanie dodatkowych kalorii wywołane jest wzmożonym łaknieniem, lecz również potrzebą zajęcia czymś rąk. Jest wiele sposobów, aby poradzić sobie z tymi problemami. Poczucie głodu można łagodzić piciem wody mineralnej, jedzeniem marchwi, jabłek czy niesłodzonych jogurtów o małej zawartości tłuszczów lub po prostu żuciem gumę bez cukru. Duża ilość snu pomoże wypocząć i zregenerować się, jednocześnie zmniejszając ochotę na sięgnięcie po papierosa. Palenie to w dużej mierze szereg ruchów i wyuczony rytuał. Jeśli więc najdzie Cię ochota na papierosa – zajmij czymś swoje ręce, np. baw się spinaczem, czy ołówkiem. Sprawdź także, który ze sportów możesz polubić i zacznij uprawiać je systematycznie.

Rzucenie palenia jest trudnym wyzwaniem, jednak nie należy skupiać się na samym fakcie niepalenia. Pomyśl także o kondycji swojego organizmu i zniszczeniach jakie poczyniły papierosy. Już teraz skorzystaj z programu SetPoint wspomagającego rzucenie palenia. W przyjaznej atmosferze wykonasz komputerowe badanie składu ciała, które pomaga ocenić stan zdrowia i zweryfikować skuteczność stosowanej diety. Ponadto doradca żywieniowy SetPoint zapozna Cię z tajnikami zdrowego odżywiania, skomponuje dietę dopasowaną specjalnie do Twojego trybu życia oraz pokaże co i jak jeść, by utrzymać doskonalą formę.

Program „Dieta antynikotynowa” obejmuje godzinną konsultację wstępną z pomiarem składu ciała, 4 tygodniową opiekę doradcy żywieniowego, jadłospisy z przepisami i wskazówki dla rzucających palenie. W styczniu możesz skorzystać z 10% rabatu na ten program.

Pamiętaj, na rzucenie palenia nigdy nie jest za późno!

Twój organizm może się zregenerować i przynajmniej częściowo zniwelować szkody spowodowane przez nałóg. Im wcześniej to zrobisz, tym lepiej!

