Emoleum – na ratunek skórze atopowej

Skóra piecze, łuszczy się, jest zaczerwieniona i swędzi – są to objawy atopowego zapalenia skóry. AZS to choroba genetyczna polegająca na nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej na antygeny. Wszyscy, którzy cierpią na atopowe zapalenie skory, wiedzą jak uciążliwe jest to schorzenie – szczególne u dzieci. Dlatego warto zadbać o prawidłową pielęgnację, by przynieść ulgę podrażnionej skórze.